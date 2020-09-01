«Это не предательство». Почему из России массово бегут биатлонисты

За межсезонье нашу страну покинули восемь биатлонистов. Не начнут ли они опережать россиян на Кубке мира?

На календаре уже осень, а это значит, что совсем скоро стартует сезон в зимних видах спорта. Биатлонисты вовсю готовятся к его началу. Кто-то, тренируясь, не забывает радовать поклонников эффектными фото, кто-то смеётся над своим жёстким падением, а кто-то даже меняет гражданство. И так вышло, что Россия опять лишилась целого ряда биатлонистов.

«Ничего опасного нет»

Бегство биатлонистов из страны летом 2020 года приобрело массовый характер. Сейчас это можно сказать абсолютно точно. Уход нескольких человек ещё можно было списать на стечение обстоятельств, но когда за полгода страну покидают восемь человек, это определённо закономерность.

Болельщики боятся, что усиленные россиянами сборные Румынии и Молдавии будут обыгрывать россиян, и тогда за наш биатлон станет по-настоящему обидно.

СБР одобрил переход ещё двух российских биатлонистов в сборную Румынии

В реальности же у болельщиков нет повода для паники. Нет, повторения истории с Дарьей Домрачевой и Анастасией Кузьминой не случится. Уровень спортсменов уж больно разный. В Румынию недавно перебрались Дмитрий Шамаев, Наталья Ушкина, Анастасия Толмачёва, Анатолий Оськин и Елена Чиркова. А команду Молдавии в апреле этого года пополнили Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

Очень сильно удивлюсь, если вы слышали хоть одну из этих фамилий раньше. Да, в России большая конкуренция, и не всем удаётся проявить себя в полной в таких условиях. Но большие таланты всегда пробьются в любом случае. Это факт. А ситуацию вокруг массового бегства российских биатлонистов из страны очень грамотно и точно прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Ничего опасного в этом нет. Это только со стороны так может казаться. Однако на самом деле уходят не самые сильные спортсмены. А некоторые из них совсем уже не молодые. Так почему бы не дать им возможность продлить карьеру? Здесь нельзя говорить о предательстве. Просто у людей появляется возможность реализоваться в своем деле – и они ей пользуются. Уверен, все они после завершения карьеры вернутся в Россию и будут жить здесь».

Молодое поколение биатлонистов не берут в сборную России. Талантам пора менять паспорт? Ничего не меняется: у нас по-прежнему считают перспективными тех, кому 25, а молодёжь до последнего маринуют в юниорских командах.

Жёсткое падение Экхофф

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф активно готовится к сезону и хочет побороться за «Большой хрустальный глобус». Но не всегда всё идёт по плану. На одной из тренировок на лыжероллерах Тириль слишком бодро забиралась в подъём и жёстко упала животом на асфальт.

Выглядело довольно жутко, но только не для хохотушки из Норвегии, которая потом опубликовала это видео у себя в социальных сетях с характерными смайликами. Слава богу, с Экхофф всё в порядке.

Куклина показала идеальную фигуру

К российской биатлонистке Ларисе Куклиной тоже никогда нет претензий по желанию тренироваться. Лариса всегда работает на совесть, но иногда и отдыхать же надо. Куклина взяла паузу на несколько дней и отправилась в Крым, в город Судак, где порадовала болельщиков фотографиями. Одна из них привлекла особое внимание, потому что на ней видна просто идеальная фигура российской спортсменки. Отличная готовность к сезону!

«Ой-ёй»

Именно так отреагировал на новую фотосессию Светланы Мироновой бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын. Светлана действительно предстала перед подписчиками в совершенно новом образе. И некоторые болельщики даже не узнали её на этих фото. А кому-то этот образ настолько понравился, что Светлану сравнили с Доротеей Вирер.

«Красотой Доротею просто затмила. Осталось ещё и результатами», – написал под фотографией один из поклонников.

Черезов объявил себя олимпийским чемпионом

Но и на этом интересные новости из мира биатлона не заканчиваются. Иван Черезов, баллотирующийся в городскую думу в Ижевске от «Единой России», опубликовал пост в «Инстаграме», где объяснил, почему решил пойти в политику. Всё бы ничего, но в этой публикации он назвал себя олимпийским чемпионом по биатлону.

«Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», – фрагмент из его высказывания.

С большой долей вероятности этот пост опубликовал кто-то из пиарщиков Ивана, который вряд ли мог забыть, что никогда не выигрывал Олимпийские игры. Он был дважды призёром, но до золота так и не добрался. На следующий день ошибка была обнаружена и исправлена. Но интернет всё помнит, так что старт политической карьеры Черезова получился чуть смазанным.