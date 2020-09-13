Скандальная биатлонистка Коукалова разводится. Пресса раскрыла её измены с танцором

Вы ещё помните чешскую биатлонистку Габриэлу Коукалову, которая была Соукаловой до замужества? Обладательницу Кубка мира, всегда громко боровшуюся за правду, критиковавшую России и президента IBU Андерса Бессеберга, а потом внезапно завершившую карьеру?

Пока, «помада». Не возвращайся! Скандальная Коукалова бесславно бежит из спорта Два года она надеялась вернуться. Но так и не вылечилась от странной болезни, которую никто не видел. Или ей не дали «вылечиться»?

У Габриэлы всё непросто. На днях она заявила о разводе со своим мужем Петром Коукалом и написала слезливый пост в «Инстаграме» о том, что у них просто разные взгляды на жизнь.



Однако истинная причина в другом. «Розовая помада» мирового биатлона, по всей видимости, изменяла мужу во время съёмок в телевизионном шоу о танцах. Габи так увлеклась борьбой против России и российского допинга, что не усмотрела за своей личной жизнью.

«Хотела бы сосредоточиться на семье»

А вот тот самый пост бывшей биатлонистки, где она пыталась всё объяснить и почему-то сказала, что теперь намерена сосредоточиться на семье. У них с мужем нет детей, так что совершенно непонятно, о чём именно говорила Коукалова. Впрочем, в первый раз что ли?



«Иногда бывает, что пути людей расходятся и каждый дальше идёт своим. Это наш с Петром случай. Оказалось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы два взрослых и разумных человека. А я сейчас хотела бы сосредоточиться на семье и работе».

Как её застали за изменой?

После завершения биатлонной карьеры Габи вела активную жизнь. Она выходила на митинги против правительства, при этом чешские журналисты так и не смогли у неё выяснить, против чего именно она выступала. Зато проявляла гражданскую позицию!



То же самое она делала и во время выступлений на Кубке мира, когда митинговала против России и президента IBU Андерса Бессеберга, который якобы покрывал российский допинг. Та история закончилась тем, что карьеру внезапно пришлось завершить самой Габи.

«Никто не станет притворяться, что ничего не было». Всё, Коукалову раскрыли? Два года назад лучшая биатлонистка Чехии внезапно оставила большой биатлон из-за болей в мышцах ног. Но, похоже, не всё так однозначно.

Но надо признать, что в танцевальном шоу на телевидении чешка была хороша. Там она выступала в паре 25-летним Мартином Прагром. Он является профессиональным танцором и много помогал Габи на проекте. Настолько много, что довольно быстро чешская пресса начала подозревать, что они с Мартином стали парой не только в танцах.



В Чехии за бывшей биатлонисткой следили папарацци, и они неоднократно видели, как Габи с танцором уединялись в гостевом домике после тренировки. Уединение занимало примерно три часа, после чего Габриэла обычно выходила из двери в другой одежде. После небольшого перерыва из дома выходил и Мартин, сразу садившийся в машину к своей партнёрше. Чешская пресса сделала один простой вывод из ситуации – биатлонистка изменяет мужу.

«Мне не за что извиняться»

Косвенным подтверждением особой близости Габи и Мартина стал тот факт, что муж Коукаловой перестал ходить на её выступления. Если в начале проекта Петр присутствовал чуть не на каждой репетиции, а уж сами съёмки вообще никогда не пропускал, то спустя некоторое время его будто подменили. К тому же в социальных сетях биатлонистки перестали появляться фотографии с мужем, зато сториз были завалены снимками с партнёром по танцам.



Сама Габи всё отрицала: «Мне не за что извиняться. Сейчас муж просто не может ходить на каждую передачу, у него есть свои дела. Но у нас всё нормально, не беспокойтесь».

Развод – это хорошо?

Похоже, именно такого мнения придерживаются поклонники таланта Габриэлы Коукаловой. Фанаты поддержали любимую биатлонистку и в комментариях отмечали, что после начала отношений с Мартином на лице Габи снова появилась улыбка.



«Мне кажется, ты сейчас счастливее, чем раньше. Желаю удачи в дальнейшей личной жизни, удача обязательно придёт», – написал один из поклонников.



«Габи, будь счастлива. Я вижу, что происходит, да ты и сама знаешь. Теперь это снова та самая Габи – весёлая и исключительная», – присоединился ещё один болельщик.



Несмотря на радость отдельных фанатов, совершенно очевидно, что счастливая жизнь Габриэлы дала трещину. Характер Габи не дал ей ужиться ни со спортом, ни с любящим мужем.



После этого остаётся всего один вопрос – станет ли Коукалова вновь Соукаловой?