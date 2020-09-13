Скандальная биатлонистка Коукалова разводится. Пресса раскрыла её измены с танцором

Вы ещё помните чешскую биатлонистку Габриэлу Коукалову, которая была Соукаловой до замужества? Обладательницу Кубка мира, всегда громко боровшуюся за правду, критиковавшую России и президента IBU Андерса Бессеберга, а потом внезапно завершившую карьеру?
У Габриэлы всё непросто. На днях она заявила о разводе со своим мужем Петром Коукалом и написала слезливый пост в «Инстаграме» о том, что у них просто разные взгляды на жизнь.
Однако истинная причина в другом. «Розовая помада» мирового биатлона, по всей видимости, изменяла мужу во время съёмок в телевизионном шоу о танцах. Габи так увлеклась борьбой против России и российского допинга, что не усмотрела за своей личной жизнью.
«Хотела бы сосредоточиться на семье»
А вот тот самый пост бывшей биатлонистки, где она пыталась всё объяснить и почему-то сказала, что теперь намерена сосредоточиться на семье. У них с мужем нет детей, так что совершенно непонятно, о чём именно говорила Коукалова. Впрочем, в первый раз что ли?
«Иногда бывает, что пути людей расходятся и каждый дальше идёт своим. Это наш с Петром случай. Оказалось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы два взрослых и разумных человека. А я сейчас хотела бы сосредоточиться на семье и работе».
Как её застали за изменой?
После завершения биатлонной карьеры Габи вела активную жизнь. Она выходила на митинги против правительства, при этом чешские журналисты так и не смогли у неё выяснить, против чего именно она выступала. Зато проявляла гражданскую позицию!
То же самое она делала и во время выступлений на Кубке мира, когда митинговала против России и президента IBU Андерса Бессеберга, который якобы покрывал российский допинг. Та история закончилась тем, что карьеру внезапно пришлось завершить самой Габи.
Но надо признать, что в танцевальном шоу на телевидении чешка была хороша. Там она выступала в паре 25-летним Мартином Прагром. Он является профессиональным танцором и много помогал Габи на проекте. Настолько много, что довольно быстро чешская пресса начала подозревать, что они с Мартином стали парой не только в танцах.
В Чехии за бывшей биатлонисткой следили папарацци, и они неоднократно видели, как Габи с танцором уединялись в гостевом домике после тренировки. Уединение занимало примерно три часа, после чего Габриэла обычно выходила из двери в другой одежде. После небольшого перерыва из дома выходил и Мартин, сразу садившийся в машину к своей партнёрше. Чешская пресса сделала один простой вывод из ситуации – биатлонистка изменяет мужу.
«Мне не за что извиняться»
Косвенным подтверждением особой близости Габи и Мартина стал тот факт, что муж Коукаловой перестал ходить на её выступления. Если в начале проекта Петр присутствовал чуть не на каждой репетиции, а уж сами съёмки вообще никогда не пропускал, то спустя некоторое время его будто подменили. К тому же в социальных сетях биатлонистки перестали появляться фотографии с мужем, зато сториз были завалены снимками с партнёром по танцам.
Сама Габи всё отрицала: «Мне не за что извиняться. Сейчас муж просто не может ходить на каждую передачу, у него есть свои дела. Но у нас всё нормально, не беспокойтесь».
Развод – это хорошо?
Похоже, именно такого мнения придерживаются поклонники таланта Габриэлы Коукаловой. Фанаты поддержали любимую биатлонистку и в комментариях отмечали, что после начала отношений с Мартином на лице Габи снова появилась улыбка.
«Мне кажется, ты сейчас счастливее, чем раньше. Желаю удачи в дальнейшей личной жизни, удача обязательно придёт», – написал один из поклонников.
«Габи, будь счастлива. Я вижу, что происходит, да ты и сама знаешь. Теперь это снова та самая Габи – весёлая и исключительная», – присоединился ещё один болельщик.
Несмотря на радость отдельных фанатов, совершенно очевидно, что счастливая жизнь Габриэлы дала трещину. Характер Габи не дал ей ужиться ни со спортом, ни с любящим мужем.
После этого остаётся всего один вопрос – станет ли Коукалова вновь Соукаловой?
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