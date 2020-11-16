«Это наше требование к России». Норвежцы добиваются от российских биатлонистов покаяния

Братья Бё из Норвегии вновь предложили России извиниться за былые грехи. Вымолить у всего мира прощение. А больше они ничего не хотят?

Лидеры сборной Норвегии, обладатели всех титулов в мировом биатлоне братья Бё жёстко прошлись по России. По стране, куда они так любили приезжать за огромные гонорары, снимать штаны на трассе и трясти достоинством перед биатлонистками. Они потребовали извинений, покаяния и признания всех грехов. Тогда, возможно, эти самые братья вместе с другим миром простят нас и разрешат соревноваться без ограничений. А если нет?

«Биатлонная нация, которой уже нет»

Братья Бё вообще любят поговорить, похохмить, угнать чужую машину, снять штаны перед телекамерами, как было на финале Кубка мира в марте 2013 года в Ханты-Мансийске. Они постоянно приезжали в Россию не только на официальные гонки, но и на выставочные, за которые им платили много денег.

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А ещё они любят делать громкие заявления про Россию и российских биатлонистов и всё обобщать. Если виновен хоть один – виновны все. В свежем интервью Dagbladet норвежцы, рассуждая о процессе в Спортивном арбитражном суде, повторили примерно то же самое, что говорили постоянно – они хотят добиться от российских биатлонистов покаяния и извинений.

А больше они ничего не хотят, интересно?

«Надеемся, что в результате решения будут приняты меры, которые, хочется верить, улучшат то, что было недостаточно хорошо сделано в прошлый раз. Это требование, которые не только мы, но и другие выдвигаем к возвращению России», – заявил Йоханнес.

«Главное – это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А затем уже нужно продолжать. Именно таким способом можно вернуться к соревнованиям и вернуть симпатии всего спортивного мира. Россия – крупнейшая биатлонная нация, которой, к сожалению, уже нет», – сказал Тарьей.

«Мошенники не будут чувствовать себя в безопасности»

Тот же Бё-старший совсем недавно активно реагировал на решения по Ольге Зайцевой и Евгению Устюгову о лишении их олимпийских наград:

«Ещё одна справедливая победа чистых спортсменов. Это показывает, что мошенники никогда не будут чувствовать себя в безопасности. То, что Россия больше не лучшая нация Игр-2014, очень символично для всех, кто выступает за чистый спорт».

А также вспомнил о победе Александра Логинова в спринте на ЧМ-2020. В той гонке Тарьей остался четвёртым:

«Я снова остался с унылым четвёртым местом позади того, кто раньше ловили на допинге. Это всегда добавляет досады. Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш мошеннику сделал это ещё тяжелее. Это ранит в сердце и идёт вразрез с моими ценностями».

Александр Логинов и Йоханнес Бё Фото: РИА Новости

«Мошенники из России не будут в безопасности». Как норвежцы радуются наказанию Устюгова В норвежской прессе сделали вывод, что это крупное поражение президента России.

«Путин должен извиниться или Лавров?»

В общем, всё понятно. Как брать деньги от мошенников, можно и на Камчатку слетать, и в Тюмень, и в Ханты.

Братья, особенно Тарьей, уже перешли все границы в своих высказываниях в отношении России. При этом они всегда в стороне от подобных тем в отношении соотечественников.

Бё-старший регулярно называет мошенником Логинова, который отбыл своё наказание и вернулся в спорт, но молчит про Терезу Йохауг, которая разрывает всех соперниц в лыжных гонках.

В 2016-м Йохауг попалась на стероидах. Она извинилась? Вовсе нет. Всю вину взял на себя врач, придумавший версию с губной помадой.

«Я не испытываю чувства вины. Получить незаслуженный положительный допинг-тест – это худший кошмар любого спортсмена», — сказала тогда норвежка.

Зато она не перестаёт делать трагическое лицо на пресс-конференциях и рассказывать, как в соцсетях её продолжают донимать хейтеры. Да неужели? Терезу хейтеры в соцсетях донимают, а Логинова травят соперники, болельщики и полиция.

Норвежские болельщики совсем обнаглели! Логинова освистали и назвали «гнилым чемпионом» А норвежские биатлонисты обвиняют во всём Россию. Ребята, у вас совесть вообще есть?

Да, Россия дала повод всему миру. Были махинации, за которые приходится расплачиваться.

Но были уже извинения. И со стороны бывшего министра спорта Виталия Мутко в 2016-м, и со стороны бывшего главы ОКР Александра Жукова в 2018-м. Извинялся и президент России Владимир Путин. Правда, не перед всем миром, а перед российскими олимпийцами, которых страна не смогла защитить от произвола.

Эти извинения как-то повлияли на отношение к России?

«Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады?

Братишка, ты скажи конкретно», – отреагировал на слова норвежца Дмитрий Губерниев.

А президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призвал не обращать на них внимания: «С норвежцами всё давно понятно. Легализованные допингисты. Надо переть своей дорогой и не обращать внимания на всяких шавок, которые тявкают. Надеюсь, что моя страна больше никогда не будет извиняться. Перед кем извиняться-то? Они того не стоят».

Форма, возможно, выбрана резкая, но суть остаётся прежней. Сегодня – извинения, а завтра ноги нужно целовать?

Если Спортивный арбитраж встанет на сторону ВАДА в споре с Россией и утвердит наказание, придётся его принять и терпеть. Но уже не извиняться. Всему своё время.