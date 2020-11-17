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История трагедии на месте биатлонного стадиона в Екатеринбурге – расстреляли десятки тысяч

История трагедии на месте стадиона в Екатеринбурге
Андрей Шитихин
«Выстрелы в тишине звучат зловеще». Как на месте массовых расстрелов построили стадион
С людьми расправлялись рядом с бараками, а тела отправляли в общие могилы. Строители нашли захоронение случайно.
Биатлон 0

Это начало истории о спортивной базе «Динамо», построенной на месте массовых расстрелов во время репрессий. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

В 1967 году строители биатлонного стадиона «Динамо» в Свердловске сделали страшную находку. Ковш экскаватора вместе с пластом земли зацепил человеческие останки.

Тогда руководители областного УВД приказали всё засыпать и продолжить строительство. И лишь в 1990-м с жуткой находкой решили разобраться. Была проведена эксгумация останков, и выяснилось, что это массовое захоронение жертв репрессий 1930-х. Десятки тысяч человек были расстреляны, а об их судьбе и месте захоронения никто ничего не знал до 90-х.

«Пирог» из людей

Историю страшной находки рассказал историк Вадим Винер. Полностью она приводится на сайте Уральского Мемориала.

По словам Винера, в 1989-м к нему в музей Молодёжи пришёл пожилой пенсионер, которого звали Иван Дуля. Он сообщил историку, что в 1967 году был среди тех, кто строил стадион «Динамо». И именно он, экскаваторщик Дуля, обнаружил останки человеческих тел.

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«Он видел в нескольких местах захоронения людей, уложенных, «словно пирог». У всех были отверстия от пуль во лбу и в затылке. Грубо говоря, «контрольные выстрелы». Об этом был проинформирован начальник УВД области Ерёмин, который сказал, чтобы все забыли, что видели. Обнаруженное место было вновь засыпано», – рассказывал Винер.

«Почему данное место было выбрано для захоронения? Всё дело в том, что данный район с 1930-х был выделен НКВД для обустройства стрельбища спортивного общества «Динамо», территория по определению являлась закрытой. Именно это определило изначально, что оно максимально подходит для такого рода использования», – а это уже слова Винера, сказанные в разговоре с сотрудником Уральского Мемориала Александром Аникиным.

Перезахоронение после огласки

Однако в истории, которую вспомнил Винер, есть неточности.

Во-первых, начальником УВД по Свердловской области был тогда Евгений Емельянов, а вовсе не некий Ерёмин.

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Во-вторых, как рассказал «Чемпионату» бывший президент федерации биатлона Свердловской области и бывший многолетний директор комплекса «Динамо» Владимир Рощин, управлявший стадионом в течение 45 лет, обнаружение останков произошло вовсе не на строительстве спортивного объекта.

Полную историю о базе «Динамо», а также о том, почему на месте расстрелов до сих пор слышны выстрелы, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».

Источник: «Чемпионат»

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