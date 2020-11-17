«Выстрелы в тишине звучат зловеще». Как на месте массовых расстрелов построили стадион

Это начало истории о спортивной базе «Динамо», построенной на месте массовых расстрелов во время репрессий. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.



В 1967 году строители биатлонного стадиона «Динамо» в Свердловске сделали страшную находку. Ковш экскаватора вместе с пластом земли зацепил человеческие останки.



Тогда руководители областного УВД приказали всё засыпать и продолжить строительство. И лишь в 1990-м с жуткой находкой решили разобраться. Была проведена эксгумация останков, и выяснилось, что это массовое захоронение жертв репрессий 1930-х. Десятки тысяч человек были расстреляны, а об их судьбе и месте захоронения никто ничего не знал до 90-х.

«Пирог» из людей

Историю страшной находки рассказал историк Вадим Винер. Полностью она приводится на сайте Уральского Мемориала.



По словам Винера, в 1989-м к нему в музей Молодёжи пришёл пожилой пенсионер, которого звали Иван Дуля. Он сообщил историку, что в 1967 году был среди тех, кто строил стадион «Динамо». И именно он, экскаваторщик Дуля, обнаружил останки человеческих тел.

Страшный 1937-й. Как легко среди советских спортсменов находили «шпионов» и «террористов» Сотрудники НКВД массово карали «врагов народа», «предателей родины», «шпионов». Среди спортсменов их тоже искали пристально.

«Он видел в нескольких местах захоронения людей, уложенных, «словно пирог». У всех были отверстия от пуль во лбу и в затылке. Грубо говоря, «контрольные выстрелы». Об этом был проинформирован начальник УВД области Ерёмин, который сказал, чтобы все забыли, что видели. Обнаруженное место было вновь засыпано», – рассказывал Винер.



«Почему данное место было выбрано для захоронения? Всё дело в том, что данный район с 1930-х был выделен НКВД для обустройства стрельбища спортивного общества «Динамо», территория по определению являлась закрытой. Именно это определило изначально, что оно максимально подходит для такого рода использования», – а это уже слова Винера, сказанные в разговоре с сотрудником Уральского Мемориала Александром Аникиным.

Перезахоронение после огласки

Однако в истории, которую вспомнил Винер, есть неточности.



Во-первых, начальником УВД по Свердловской области был тогда Евгений Емельянов, а вовсе не некий Ерёмин.

Сын врага народа. Как футбольный талант спас Виктора Набутова от сталинских репрессий Его отец был отправлен в ссылку и расстрелян в 1937 году. Кто знает, что могли сделать с сыном, если бы не вызов в футбольное «Динамо».

Во-вторых, как рассказал «Чемпионату» бывший президент федерации биатлона Свердловской области и бывший многолетний директор комплекса «Динамо» Владимир Рощин, управлявший стадионом в течение 45 лет, обнаружение останков произошло вовсе не на строительстве спортивного объекта.



Полную историю о базе «Динамо», а также о том, почему на месте расстрелов до сих пор слышны выстрелы, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».