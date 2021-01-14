«Ошарашен – не то слово». Малиновский – 92-й, но в истории нашего биатлона бывало и хуже

Спринтерская гонка в Оберхофе обернулась звонким провалом для молодого талантливого биатлониста Игоря Малиновского, который занял лишь 92-е место. Малиновский – самый титулованный юниор в истории чемпионатов мира. В 2018 году он взял пять золотых медалей, больше нет и не было ни у кого. После следующего, не слишком удачного сезона Игорь всё-таки приехал на Кубок мира и показал один из самых слабых результатов в истории нашего биатлона.
Хотя бывали гонки и похуже. В том числе от тех, кто потом добивался немалых успехов.
«Я ошарашен результатом»
Малиновский после финиша спринтерской гонки с трудом подбирал слова. Обычно весёлый и позитивный парень, очевидно, находился в шоковом состоянии от того, что произошло.
«Ошарашен – не то слово, в голове другие слова крутились. Я про свои эмоции буду молчать. Результат очень-очень скромный, мягко говоря. Самочувствие абсолютно никакое, буду анализировать, почитаю дневник. Скорее всего, связано с последними тренировками, больше на них грешу. Я не грешу на мягкую трассу, самочувствие подвело конкретно. Это конкретно я сам себя захоронил».
Несмотря на удручающее 92-е место, не стоит ставить крест на Малиновском и его перспективах в первой сборной. Такие провалы случаются со многими. Вероятно, Игорю надо восстановить форму, выступить на этапах Кубка IBU и постараться вернуть хорошее состояние, в котором он был в начале сезона. Молодой россиянин явно способен на большее.
Провал Волкова и Латыпова
Вероятно, с моральной поддержкой Малиновскому мог бы помочь Алексей Волков, который бывал в подобной ситуации. В спринте в Эстерсунде в 2011 году Алексей стал 93-м, допустив нетипичные для себя четыре промаха. В той же гонке 92-е место занял ещё один россиянин – Максим Буртасов. В отличие от Волкова, Буртасов промазал всего один раз, но передвигался по дистанции практически пешком.
А худший результат в истории российского биатлона в личных гонках показывали двое: малоизвестный Тимур Махамбетов и героя прошедшей недавней смешанной эстафеты Эдуард Латыпов. Тимур «отличился» в сезоне-2016/2017 на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где занял 99-е место. Эдуард же повторил антирекорд российского биатлона совсем недавно. В сезоне-2018/2019 он также финишировал 99-м в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке. Не прошло и двух лет, а Латыпов – один из лидеров сборной России, человек, принесший стране долгожданную победу. И отличный пример для Малиновского.
Чудеса на рубежах от Мироновой и Куклиной
Грустить можно не только о 90-х местах. Но и о 30-х, если это масс-старт.
12 января 2020 года в Оберхофе состоялась одна из самых печальных гонок в истории нашего женского биатлона. Светлана Миронова и Лариса Куклина попали в гонку с общего старта, что в принципе является хорошим показателем. Но, видимо, на том старте девушке руководствовались принципом «главное не победа, а участие». Миронова и Куклина финишировали на 29-й и 30-й позициях из 30 стартовавших и проиграли вагон времени лидерам.
Если лыжный ход можно списать на состояние лыж и что-то ещё, то плохую стрельбу объяснить было сложно. Светлана и Лариса умудрились промахнуться 21 раз на двоих! Так плохо тогда никто не стрелял. Очень не хотелось бы повторения такого результата в будущем.
Катастрофа в эстафете и ужасы от Коровиной
В 2013 году в составе сборной России была биатлонистка Марина Коровина. Может, помните такую? 1 марта на этапе Кубка мира в Хольменколлене Марина вышла на старт спринтерской гонки. И показала 88-й результат. У мужчин бывало и похуже, скажете вы. Но у мужчин в тех провальных гонках было значительно более 100 участников. В спринте, в котором приняла участие Коровина, стартовала 91 биатлонистка. И россиянка стала 88-й среди них, проиграв пять минут победившей Туре Бергер. Позади Коровиной остались только представительницы Японии, Болгарии и Великобритании.
Ещё один звонкий провал нашего женского биатлона произошёл в 2017 года в Рупольдинге. В эстафетной гонке наша четвёрка в лице Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой заняла чудовищное 13-е место. Совсем не справилась со стрельбой Кайшева, которая ушла на два штрафных кругах на «стойке». В конце Россию могла обойти даже сборная Швейцарии, но Подчуфарова удержала 13-ю позицию.
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