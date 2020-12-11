Кубок мира по биатлону—2020/2021. Спринтерские гонки. Россия, где же первая медаль?! LIVE
В Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира. За выступлениями россиян и другими событиями гонок следите в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. В пятницу зрители станут свидетелями мужского и женского спринтов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Первый переезд биатлонистов в новом сезоне из-за коронавирусных ограничений случился только после двух соревновательных недель: спортсмены перебрались из Финляндии в Австрию, где также остановятся на два предновогодних уик-энда. Хочется надеяться, что, во-первых, вирус не затронет больше никого из биатлонистов. А во-вторых, что сборная России наконец-то добавит и вырвет первую медаль в новом сезоне. Безмедальная серия что-то затянулась, и её пора поскорее прерывать!
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
09:35
-
09:30
-
00:55
- 10 декабря 2020
-
23:49
-
22:53
-
20:42
-
20:27
-
19:32
-
18:56
-
18:38
-
18:24
-
17:54
-
15:14
-
14:26
-
13:28
-
12:03
-
11:30
-
11:23
-
10:18
-
09:00
- 9 декабря 2020
-
20:40
-
19:09
-
16:06
-
15:19
-
14:17
-
12:51
-
11:56
-
11:55
-
09:21
-
08:36
- 8 декабря 2020
-
18:38
-
18:22
-
18:03
-
18:02
-
17:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам