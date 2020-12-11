Кубок мира по биатлону—2020/2021. Спринтерские гонки. Россия, где же первая медаль?! LIVE

В Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира. За выступлениями россиян и другими событиями гонок следите в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. В пятницу зрители станут свидетелями мужского и женского спринтов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Первый переезд биатлонистов в новом сезоне из-за коронавирусных ограничений случился только после двух соревновательных недель: спортсмены перебрались из Финляндии в Австрию, где также остановятся на два предновогодних уик-энда. Хочется надеяться, что, во-первых, вирус не затронет больше никого из биатлонистов. А во-вторых, что сборная России наконец-то добавит и вырвет первую медаль в новом сезоне. Безмедальная серия что-то затянулась, и её пора поскорее прерывать!