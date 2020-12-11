Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Хохфильцен: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 11 декабря 2020

Евгения Павлова, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
,
Кубок мира по биатлону—2020/2021. Спринтерские гонки. Россия, где же первая медаль?! LIVE
В Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира. За выступлениями россиян и другими событиями гонок следите в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Биатлон / Кубок мира 0
Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. В пятницу зрители станут свидетелями мужского и женского спринтов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Первый переезд биатлонистов в новом сезоне из-за коронавирусных ограничений случился только после двух соревновательных недель: спортсмены перебрались из Финляндии в Австрию, где также остановятся на два предновогодних уик-энда. Хочется надеяться, что, во-первых, вирус не затронет больше никого из биатлонистов. А во-вторых, что сборная России наконец-то добавит и вырвет первую медаль в новом сезоне. Безмедальная серия что-то затянулась, и её пора поскорее прерывать!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020