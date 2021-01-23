Миронова отдала победу в масс-старте на последней стрельбе. Как же обидно, Света!

Победа Александра Логинова в индивидуальной гонке обнадёжила болельщиков. В новом году наша сборная уже порадовала двумя победами, да и в женском биатлоне дела явно налаживаются. В масс-старт в Антхольце попали сразу четыре россиянки, а ведь совсем недавно туда чудом отбиралась одна Ирина Казакевич. Причём Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина были готовы не просто принять участие в гонке, а побороться за высокие места. По крайней мере, так казалось перед началом женского масс-старта в Италии.

Россиянки разделились на две группы

На первом круге предсказуемо ничего интересного не произошло. Все спортсменки спокойно приехали на первый рубеж, где уже решали всё непосредственно в стрельбе. И российские биатлонистки разделились на две группы. Лариса Куклина и Ульяна Кайшева допустили по одному промаху и откатились назад, а вот Светлана Миронова и Евгения Павлова отработали чисто и включились в борьбу в группе лидеров.



На втором круге Куклина и Кайшева начали ещё сильнее отставать и стало понятно, что бороться за высокие места им сегодня будет очень сложно. Миронова и Павлова держались уверенно в четырёх-пяти секундах от лидера и были настроены очень серьёзно.

Миронова и Павлова в тройке!

Высокая скорость лидирующей группы не сказалась на стрельбе Павловой и Мироновой, которые и во второй раз сделали всё отлично. В итоге две россиянки сделали явную заявку на медаль, ведь всего девять биатлонисток смогли пройти оба рубежа без промахов. Не ошиблись на этот раз и Куклина с Кайшевой, но им было тяжело приблизиться к десятке сильнейших.



Павлова и Миронова пришли на третью стрельбу на пятой и шестой позициях. Было очень тревожно. Особенно за Светлану, для которой стрельба стоя часто была большой проблемой. Но не в этот раз! Миронова не допустила ни одного промаха и ушла на дистанцию лидером. Павлова тоже была хороша и поднялась на третье место. Обе россиянки – в тройке сильнейших перед последней стрельбой. Когда такое вообще было в последний раз?



Миронова на четвёртом круге сумела убежать от Павловой и двух немок – Пройс и Хинц. Именно эта четвёрка плюс подтянувшаяся к ним норвежка Марте Рёйселанд должны были разыграть медали гонки с общего старта. Как же долго российские болельщики ждали такой борьбы!

«Букет дохлый». Российская биатлонистка посмеялась над своей церемонией награждения Россиянки в индивидуальной гонке приятно удивили. Сразу три наших спортсменки попали в топ-10. Когда такое было?

Как же обидно!

К заключительной стрельбе Миронова увеличила своё преимущество с двух до десяти секунд. Все замерли в ожидании…



Светлана закрыла одну мишень, вторую, третью. А потом сделала два промаха подряд. Как же обидно, Света! На один бы промах меньше, и Миронова всё равно ушла бы лидером на последний круг. Конкурентки массово промахивались. К сожалению, и Павлова допустила две ошибки и лишила себя шанса на медаль, а вот Куклина попала во все мишени и поднялась в топ-10.



Миронова проигрывала 16 секунд лидирующей Ханне Эберг, а вот третьему месту чуть меньше десяти секунд. Учитывая форму россиянки, можно было надеяться, что она сможет навязать борьбу за пьедестал, который мог бы стать первым личным для женской сборной России.

Два последних выстрела лишили Миронову победы. Как Россия осталась без биатлонного чуда Соперницы практически подарили Светлане золото в масс-старте. Но она его не взяла.

Но Света не смогла. Пыталась, сражалась, но финишировала шестой. Миронова по сути отдала соперницам свою победу на последней стрельбе, причём двумя последними выстрелами. Павлова и Куклина закончили гонку на 11-й и 12-й позициях, соответственно. Кайшева стала 22-й.



Конечно, после третьего рубежа у нас были совершенно другие ожидания и надежды, но давайте посмотрим правде в глаза. Три россиянки в топ-15 – отличный результат для сезона, в котором пару недель назад мы просто радовались тому, что в масс-старт попал хоть кто-то из наших. Наш биатлон вернулся в игру, и это не может не радовать перед чемпионатом мира.