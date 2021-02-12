Чемпион мира никак не мог сделать второй выстрел на стойке.

Что случилось с винтовкой Логинова на «стойке»? Он потерял из-за проблем почти 20 секунд

Россиянин Александр Логинов занял только 26-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира – 2021 по биатлону, который проходит в Поклюке. С двумя промахами он проиграл одну минуту и 15 секунд шведу Мартину Понсилуоме. Что же случилось со спортсменом, который год назад в Антхольце в том же спринте стал чемпионом мира и стартовал в золотой майке?

Помимо промахов и отставания на лыжне у него возникли проблемы с винтовкой.

На лёжке Александр допустил один промах, но при чистой стрельбе стоя вполне мог побороться за место в топ-10. Однако после первого точного выстрела второго попадания пришлось ждать ровно 13 секунд. Всё это время Логинов пытался справиться с застрявшей в затворе гильзой. Такое случается довольно часто, но когда это происходит на чемпионате мира, то выбивает из колеи.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал подобную ситуацию «утыканием патрона». Логинову пришлось перевернуть винтовку и стукнуть по ложе, прежде чем гильза вылетела из затвора, и стало возможным продолжил стрельбу. Казалось, российский биатлонист справился с проблемой, поразив ещё две мишени.

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Но четвёртым выстрелом допустил промах, а для пятого потребовалось зарядить запасной патрон и прицелиться уже в третий раз. Шесть секунд Логинов потратил на заключительный выстрел, которым, к счастью, закрыл мишень. Почти 20 секунд он потерял по сути на ровном месте.

Конечно, сейчас невозможно сказать, сумел бы Александр провести стрельбу стоя точно, если бы не этот досадный инцидент. Но вероятность этого точно была высокой. Вот и получается, что Логинов потерял непосредственно на стрельбе почти 20 секунд, а затем ещё примерно 25 секунд проходил штрафной круг.

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Даже если отнять только то время, которое он потерял из-за винтовки, то боролся бы за место в топ-15. А без круга на этой злополучной стойке показал бы результат, сравнимый с результатом Эдуарда Латыпова. А в итоге Логинов только 26-й.

Если опираться исключительно на итоговое место и два промаха, можно даже сделать вывод, что Логинов не готов к чемпионату мира в Поклюке. Но если разобрать выступление на более мелкие составляющие, это далеко не так. Лидер сборной России в нормальном рабочем состоянии. И ещё покажет это на чемпионате мира.