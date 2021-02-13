Полный провал. Как Казакевич спасла сборную России от антирекорда на чемпионате мира

В каком бы состоянии ни была сборная России по биатлону, на чемпионате мира от неё всегда ждёшь чуда. Ведь тренеры всегда уверяют, что команда целенаправленно готовится к главному турниру сезона, и вот там-то всё точно будет хорошо. Ну а если не будет, то нам поможет чудо, погода, ветер, чистая стрельба и ошибки соперниц. Что-нибудь точно поможет.



Но в женском спринте в Поклюке не помогло ничего. Женская сборная России провалила гонку. Самая быстрая спортсменка стреляла так плохо, что вообще не попала в гонку преследования. А итоговое 19-е место Ирины Казакевич даже позволяет облегчённо выдохнуть.



Хорошо хоть не худшая гонка в истории чемпионатов мира.

Пять претенденток

Первый серьёзный ориентир для соперниц установила немка Денизе Херрман. Экс-лыжница привычно продемонстрировала шикарный ход на первом круге и не «лёжке» никаких проблем не испытала. И даже норвежка Марте Рёйселанд, стартовавшая в жёлто-золотом бибе лидера Кубка мира и действующей чемпионки мира, после первой стрельбы проиграла Херрман три секунды.

«Спокойно это переживу». Миронова опять начудила в стрельбе — раньше столько не мазала Женский спринт на чемпионате мира принёс российским болельщикам только разочарование.

В течение пяти минут дуэт лидеров стал квартетом: Франциска Пройс и обладательница красной майки Тириль Экхофф хоть и проигрывали Херрман и Рёйселанд, но совсем чуть-чуть. А затем всех опередила безупречно стрелявшая француженка Анаис Шевалье – 0,6 секунды от немки.

Экхофф против Солы

Но на втором огневом рубеже у всех лидеров начались проблемы. На стрельбище разгулялся ветерок, и мало кому удавалось закрыть все пять мишеней. Херрман забежала на один штрафной круг, а Рёйселанд завозилась с винтовкой и вовсе побежала на два. В порыв ветра попала и Пройс, допустившая один промах – но немке и так не хватало скорости на дистанции. Шевалье была быстрее всех своих соперниц, но и она сделал один выстрел мимо цели.



Единственной спортсменкой из пятёрки, справившейся на ноль, была Тириль Экхофф. Десять точных выстрелов сделали её явным претендентом если уж не на победу, то на медаль.



Стало очевидно, что чистая стрельба может подарить очень высокие результат, и это показала Анна Сола из Беларуси. Два нуля, достойная скорость – и вот оно, первое место по итогам двух кругов. Правда, Тириль Экхофф в виртуальной борьбе за золото проигрывала белоруске 0,4 секунды.

Титул для Тириль

Включиться в борьбу за золото хотели многие, но не вышло ни у кого. Ханна Эберг и Селина Гаспарин промахнулись на «стойке», а чисто стрелявшей Лизе Витоцци совсем не хватало скорости. А потому ещё до того, как стартовали Кайшева и Казакевич, тройка призёров была известна.

Анна Сола не смогла удержать позади не только Тириль Экхофф, но и допустившую один промах Анаис Шевалье. Девушка из Беларуси в итоге оказалась на третьем месте, что тоже очень здорово, Шевалье – вторая, а Тириль Экхофф стала новой чемпионкой мира, отобрав титул у Рёйселанд. Пожалуй, всё закономерно, ведь Тириль выиграла свой четвёртый спринт в сезоне.

Катастрофа

К сожалению, россиянки провели ужасную гонку. Все, кроме Ирины Казакевич.



Евгения Павлова мало того, что ходом проиграла Шевалье больше полутора минут, так ещё и допустила два промаха. Ульяна Кайшева также пробежала два штрафных круга, но была чуть-чуть быстрее. Обе девушки попали в гонку преследования, но без шансов на медали. Четвёртый десяток, отставание близкое к двум минутам – ну о каких медалях вообще может идти речь?

Латыпов ворвался в элиту мирового биатлона. Но сам лишил себя медали чемпионата мира Операторы трансляции категорически отказывались показывать лидера гонки из России. Неужели дело в санкциях?

У Мироновой вообще случилась катастрофа. Света, видимо, не отошла от неудачи в эстафете и в спринте сделала всё ещё хуже: шесть промахов из десяти выстрелов. Хуже стреляла только Анна Фролина, выступающая за сборную Кореи – там было девять промахов. Шесть штрафных кругов отбросили Миронову в седьмой десяток – самая быстрая наша биатлонистка осталась без пасьюта.



Если бы гонку провалила и Ирина Казакевич, то команда бы установила антирекорд – провела бы худшую в истории чемпионатов мира гонку. Но Ирина команду спасла: бежала по трассе быстрее Кайшевой и Павловой (хотя всё равно проиграла лидеру больше минуты) и допустила всего один промах. Итог – 19-е место. Хотя это всё равно полный провал сборной России.