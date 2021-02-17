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Сборная России по биатлону прошла половину чемпионата мира – 2021 без медалей – когда такое было?

Александр Говоров
Сборная России на ЧМ уже шесть гонок без медалей. Неужели и раньше бывало так плохо?
В 2016 году в Норвегии было даже хуже. Хотя неприятная аналогия с тем турниром уже напрашивается.
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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В календаре чемпионата мира по биатлону — 2021, который проходит в Словении, 12 гонок. Спортсмены пробежали уже шесть, то есть прошла ровно половина турнира, а в активе сборной России по-прежнему нет ни одной медали. Неужели и раньше бывало так плохо?

Да, причём было даже хуже. Пять лет назад на турнире в Хольменколлене для России всё завершилось полной катастрофой. Тем не менее президент Виктор Майгуров видит свет в конце туннеля, но хватит ли этого света для хотя бы одной награды чемпионата мира?

Неприятная аналогия

Единственный раз в истории, когда российской биатлон остался без медалей чемпионата мира, был в 2016 году. У женщин вообще произошла катастрофа: ни в одной из гонок биатлонистки не смогли пробиться в десятку сильнейших. В том числе и в классической эстафете, где наши девушки стали одиннадцатыми. Да и у мужчин получилось лишь чуточку лучше. Несколько заездов в топ-10 явно не то, на что рассчитывали болельщики и тренерский штаб.

Тем более что Антон Шипулин тогда боролся с Мартеном Фуркадом за «Большой хрустальный глобус». Что говорить, если даже после полностью проваленного чемпионата Антон всё равно уверенно занимал второе место в общем зачёте Кубка мира.

А ведь на этапе в Антхольце, который был последним перед мировым первенством, наши биатлонисты просто разрывали всех соперников. Ольга Подчуфарова выиграла спринт, Екатерина Юрлова победила в гонке преследования, в женской эстафете Россия стала третьей. У мужчин Максим Цветков стал серебряным призёром спринта, Антон Шипулин выиграл пасьют, а потом наши парни взяли золото ещё и в эстафете. Ни одной гонки без медали и целых четыре победы в шести стартах. Представляете, как воспринимался провал на чемпионате мира после такого?

К сожалению, неприятная аналогия с 2021 годом уже напрашивается. Смотрите сами. На этапе Кубка мира в Антхольце Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, мужская сборная стала третьей в эстафете, женская команда вообще победила в эстафете. В той же индивидуальной гонке сразу три россиянки попали в топ-10. Конечно, это чуть скромнее, чем в 2016 году, но по нынешним временам просто феноменальное выступление.

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«День, который подарил нам надежду»

После феерии в Антхольце случился провал на чемпионате мира. Да, пока прошла только его половина. И шансы побороться за награду были у Эдуарда Латыпова в спринте, Светланы Мироновой в индивидуальной гонке, а также в смешанной эстафете, где всё та же Миронова ушла на два штрафных круга и лишила сборную шансов на подиум.

Вот и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров уверен, что лучшее у нашей команды ещё впереди на этом мировом первенстве. Понятно, что все ждут медалей в эстафетах, но пока даже непонятно, кто в них должен бежать.

«День, который подарил нам надежду. Хочу поддержать нашу команду и тренерский штаб. Света Миронова была в одном выстреле от медали, показала достойный результат, а ровная работа на дистанции всех наших девушек — залог успеха в командных дисциплинах. Кредит доверия тренерам по-прежнему полон, я верю в правильность выбранного курса», – приводит слова Майгурова официальный сайт Союза биатлонистов России.

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Пока не катастрофа, но уже близко

С Майгуровым в целом можно согласиться. Всё не выглядит так уж безнадёжно, и шансы на медали наверняка ещё будут. Собственно, тренерский штаб женской команды дважды угадал с составом на гонку. Перед спринтом Михаила Шашилова критиковали за то, что доверил пробежать дебютантке Ирине Казакевич, а она в итоге стала лучшей не только в спринте, но и в гонке преследования.

То же самое произошло и со Светланой Мироновой, которую после шести промахов в спринте, вроде бы, было нелогично ставить на индивидуальную гонку, где важна как раз стрельба. А получилось, что Миронова была в одном выстреле от медали и заняла высокое пятое место – лучшее для России на этом чемпионате мира на данный момент.

Другое дело, что готовность команды в целом вызывает большие вопросы. Есть отдельные всплески отдельных биатлонистов, но глобально проблем очень много. Полной катастрофы пока не случилось, но, кажется, она уже совсем близко.

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