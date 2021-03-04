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Биатлон, Кубок мира — 2020/2021, Нове-Место: женская эстафета, онлайн-трансляция 04 марта 2021

Светлана Миронова, сборная России по биатлону
Александр Говоров
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Последний шанс сборной России! LIVE
Большой биатлон возвращается после чемпионата мира. Это последняя женская эстафета сезона! Онлайн-трансляция гонки на «Чемпионате».
Биатлон / Кубок мира 0
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Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2020/2021: мужчины, женщины

В четверг, 4 марта, в Чехии возобновится розыгрыш Кубка мира — 2020/2021 по биатлону. В первой гонке после чемпионата мира в Антхольце медали будут разыграны в женской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Старт гонки намечен на 18:05 по московскому времени.

Live Александр Говоров

Тем временем в Нове-Место уже произошёл небольшой скандал. Кто-то вывесил плакат полуобнажённой женщины у вакс-кабин, где располагаются команды. Биатлонистки Сьюзан Данкли и Ханна Эберг уже выразили своё осуждение.

14:06 Александр Говоров

Пока до начала эстафеты ещё довольно много времени, давайте вспомним, что пошло не так у сборной России по биатлону на прошедшем чемпионате мира в Поклюке.

14:02 Александр Говоров

Добрый день, уважаемые болельщики биатлона. Лыжный чемпионат мира ещё не завершился, но пора следить ещё за одним прекрасным зимним видом спорта. Кубок мира возвращается этапом в Нове-Место, где сегодня состоится женская эстафета. Сборная России постарается реабилитироваться за неудачи на чемпионате мира и попасть на подиум в Чехии.

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