Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Последний шанс сборной России! LIVE

Большой биатлон возвращается после чемпионата мира. Это последняя женская эстафета сезона! Онлайн-трансляция гонки на «Чемпионате».

В четверг, 4 марта, в Чехии возобновится розыгрыш Кубка мира — 2020/2021 по биатлону. В первой гонке после чемпионата мира в Антхольце медали будут разыграны в женской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Старт гонки намечен на 18:05 по московскому времени.