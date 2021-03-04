Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Последний шанс сборной России! LIVE

В четверг, 4 марта, в Чехии возобновится розыгрыш Кубка мира — 2020/2021 по биатлону. В первой гонке после чемпионата мира в Антхольце медали будут разыграны в женской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Старт гонки намечен на 18:05 по московскому времени.
Пока до начала эстафеты ещё довольно много времени, давайте вспомним, что пошло не так у сборной России по биатлону на прошедшем чемпионате мира в Поклюке.
Добрый день, уважаемые болельщики биатлона. Лыжный чемпионат мира ещё не завершился, но пора следить ещё за одним прекрасным зимним видом спорта. Кубок мира возвращается этапом в Нове-Место, где сегодня состоится женская эстафета. Сборная России постарается реабилитироваться за неудачи на чемпионате мира и попасть на подиум в Чехии.
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