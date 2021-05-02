«Не стыдно ныть?» Российская биатлонистка пожаловалась, что ей слишком мало платят

Биатлонистка Маргарита Васильева, пропустившая полтора года из-за того, что вовремя не сдала допинг-тесты, выразила недовольство своей зарплатой. В сентябре 2019 года россиянка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Сейчас Маргарита вернулась в биатлон и пожаловалась, что ей слишком мало платят.

«Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тысяч. Когда ты работаешь по 5,5 часов за 10 тысяч в месяц… Витаминчики не нужны. Может, пойти работать? А как же результат? А может, кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» — написала спортсменка в «инстаграме».

«Скинемся ей по смс всей страной»

Было логично ожидать, что такой пассаж от Васильевой вызовет бурную реакцию у её подписчиков и в целом у российских болельщиков биатлона. Маргарита получила массу сообщений, большинство из которых не были особенно приятными. Но было много ироничного.

«Ну что, разобралась с зарплатой или объявишь сбор?»

«Скинемся ей по смс всей страной».

«А по поводу 10 тысяч не стоит плакать. В Смоленске преподаватели в ВУЗах получают даже меньше. Пенсии 3-5 тысяч рублей у заслуженных учителей – не плачут! А вы всего лишь спортсменка. Вы же биатлонистка, можете же решить проблемы – спортивный дух!»

Фото: РИА Новости

Конечно, были и гораздо более жёсткие высказывания, где Васильевой предлагали перестать сидеть на химии и идти работать.

«Как говорил великий человек, хочешь денег – иди в бизнес, а биатлон – это призвание».

«Иди работай, на химии сидит, ты антидопинг пройди сначала».

Васильева не сказала про зарплату всей правды

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона», очевидно, не мог остаться в стороне и прокомментировал высказывание Васильевой.

«Согласно положения об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа – аванс, 10 числа следующего месяца – полный расчет. 25.04 Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости

Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам. В предыдущем сезоне спортсменка из-за дисквалификации за три пропущенных допинг пробы не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля этого года. Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат».

Получается, что Васильева намеренно или нет, но не сказала всей правды, выложив в «инстаграм» не свою зарплату, а аванс. Есть разница, согласитесь. Ровно в два с половиной раза. Можно, конечно, предположить, что спортсменка не знала, что это только аванс, а не вся зарплата, но поверить в это очень сложно. К слову, подписчики Маргариты тоже обратили на это внимание.

«Хватит ныть, 25 000 – маленькая зарплата? У моей мамы 17 000! А она учитель. Иди работай как все. А то живёшь для себя только, играешься там, стреляешь, бегаешь, а пользы для страны – ноль. Тебе вообще не должны платить. Не стыдно ныть?»

«Маргарита могла бы подойти и спросить, а не делать заявления»

Президент Федерации биатлона Красноярского края Александр Концевой также не понял, зачем Васильева выложила всё это в социальные сети, да ещё и заведомо ложную информацию.

«Вместо того, чтобы разобраться, начинают рассказывать какие-то басни. Понимаю, что происходит, но она не права. Могла бы вовремя подойти и спросить, почему так или иначе произошло, но, видите, уже заявления делает. Маргарита должна была ехать на чемпионат России, ее включили в сборную края, но она заболела, и мы выступили хуже, чем могли бы с ней».

«У нас полстраны на 25 тысяч живёт»

Это слова комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, который справедливо отметил, что Васильевой надо не жаловаться, а «стиснуть зубы и работать». Тут не может быть двух мнений. Биатлонистка, пропустившая по своей вине полтора года, будучи в расцвете сил, вряд ли должна жаловаться на низкую зарплату. Ещё и при том, что такую зарплату действительно получает большинство жителей России. Это, конечно, очень плохо и совсем не оправдание. Просто нырок в реальную жизнь.

Маргарита Васильева – сильная биатлонистка. Она ворвалась в сборную России, стала победительницей этапа Кубка мира в эстафете. Сейчас самое время доказать, что всё это не было случайностью. И, глядишь, тогда и не придётся жаловать на зарплату.