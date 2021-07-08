«Нельзя, иначе дисквал». Почему биатлонистке Павловой запретили эффектно надевать винтовку

Россиянка закидывает винтовку на спину красиво, но небезопасно для окружающих. Переучиваться ей надо было уже давно.

На днях поклонников российского биатлона взволновала новость: Евгении Буртасовой, которую все пока ещё помнят как Павлову, запретили надевать винтовку необычным способом.

Закидывая винтовку за спину после стрельбы, Евгения эффектно переворачивала её вокруг оси на 360 градусов. Другие биатлонисты просто накидывают оружие без какого-либо переворота.

Выглядит круто, но, кроме Павловой, на соревнованиях мирового уровня в последнее время такой трюк не делал никто. Однако теперь российской биатлонистке придётся переучиваться.

«Не соответствует правилам техники безопасности»

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили, что не так с трюком Павловой.

«Судьи и официальные лица IBU сообщили Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований», — приводит слова представителя пресс-службы IBU ТАСС.

До последней гонки сезона-2020/2021 в Эстерсунде серьёзных замечаний к Павловой по этому поводу не было.

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя, иначе дисквал», — приводит слова Евгении Павловой ТАСС.

Интересно, что на этапах Кубка мира Евгения выступает уже три сезона и всё это время она надевала винтовку именно таким образом. Почему запрет появился только сейчас?

«Спасибо, что разрешили досоревноваться»

С одной стороны, немного жаль, что болельщики больше не увидят этот эффектный трюк в исполнении Павловой. Однако такой запрет вполне закономерен, так как IBU серьёзно относится к правилам безопасности спортсменов и болельщиков, которые ужесточаются с каждым годом.

Тем более этот запрет вполне соответствует следующему правилу IBU: «Запрещено совершать винтовкой такие движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов и могут быть расценены другими лицами как опасные».

Объяснение, почему такой трюк может быть опасен, дал председатель технического комитета СБР Вадим Мелихов.

«Это не новый вопрос. Мы и год назад говорили на эту тему, что ей это запретят, потому что у неё есть вариант кульбита и в какой-то момент вращения ствол направлен в сторону зрителей или тренеров.

В своё время элементы кульбита были и у других наших биатлонистов — Александра Тихонова и Сергея Чепикова. Если в какой-то момент ствол направлен в сторону, то в целях безопасности запрещают такой манёвр.

Спасибо, что в том году ей разрешили досоревноваться в привычной манере и не запрещали, а сейчас у неё есть возможность переучиться. Это очень дипломатично со стороны IBU», — приводит слова Мелихова news.ru.

«Это ограничение назревало»

О том, что запрет не представляет из себя «антироссийского заговора» и является мерой для обеспечения безопасности, рассказал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев:

«Не думаю, что это тот самый случай, потому что активная фаза прошла. Сейчас тяжело к нам из-за чего-то докопаться. Нас и так по всем фронтам задушили. Скорее всего, уже мы в каждом акценте на нашей команде ищем какой-то подвох.

Это ограничение назревало, потому что Женя так крутила винтовкой… Это не высосано из пальца. Оружие есть оружие, как известно, раз в год и палка стреляет. Об этом ограничении предупреждали, внимательно изучали, и случившееся — это естественное событие.

Другое дело, что ей придётся переучиваться надевать винтовку, но не думаю, что это сложно. Сможет ли она переучиться к началу сезона? Вообще никаких проблем. Она себе усложняла жизнь — на то, как она крутит винтовкой, она ещё больше усилий тратит. Это нужно было сделать давно, даже вне зависимости от того, какое решение принял IBU», — приводит слова Васильева ТАСС.

Евгения Павлова рассказала, что уже два месяца учится по-новому надевать винтовку. Поэтому хорошо, что представители IBU сообщили об ограничениях уже после сезона — лета для освоения нового приёма должно хватить. Надеемся, что в олимпийский сезон трудностей с новым способом надевания винтовки у Павловой не возникнет.