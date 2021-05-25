Российская биатлонистка Сидорова уехала выступать за Украину. И правильно сделала!

Сколько уже было историй, связанных с тем, что Россия теряла талантливых биатлонистов?

Теперь, видимо, будет ещё на одну больше.

21-летняя Дарья Сидорова из Тюменской области проходит тренировочный сбор вместе с основной сборной Украины. Скорее всего, со следующего сезона она будет выступать под другим флагом.

Неужели мы опять упустили будущую чемпионку?

Уход Сидоровой – это потеря?

Когда появляется очередная новость о переходе российских биатлонисток в другие сборные, болельщики невольно вспоминают Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву. Более свежий пример – сёстры Кручинкины, которые с 2018 года выступают за Беларусь. А в конце марта 2021-го о переходе сообщила Наталья Ушкина. Она обыграла почти всю сборную России на чемпионате страны, но уже со следующего года будет выступать под флагом Румынии.

Однако в случае Сидоровой говорить о больших потерях для сборной России пока рано. Дарья ещё не успела громко заявить о себе и показать высокие результаты на взрослом уровне. На том же чемпионате России она участвовала только в одной спринтерской гонке, где стала 31-й.

Впрочем, бесперспективной или лишённой таланта Дарью назвать точно нельзя – в сезоне-2019/2020 она представляла страну на европейском уровне. Её лучший результат на международных стартах – 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU. Также Сидорова выступала за сборную Россию на молодёжном чемпионате Европы, где стала 23-й в индивидуальной гонке и 19-й в спринте.

Это неплохие результаты для молодой спортсменки, но выдающимися их назвать сложно.

В течение сезона-2020/2021 Сидорова выступала только на внутрироссийских соревнованиях среди юниорок. Один раз стала первой в суперпасьюте на первенстве России в Саранске, два раза выиграла золото в составе эстафетной команды Тюменской области и завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка России в Чайковском. Для сравнения, Анастасию Шевченко, ровесницу Сидоровой уже привлекали к соревнованиям на взрослом уровне и даже дали шанс показать себя на Кубке мира.

«Наши украинские коллеги были очень упорны»

Сидорова точно не смогла бы попасть в состав сборной России на олимпийский сезон: всё-таки до результатов сильнейших спортсменок России ей далеко. В рейтингах СБР за сезон-2019/2020 Сидорова занимала пятое место среди юниорок. Выше неё были Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, которые сейчас готовятся к Олимпиаде в составе взрослой сборной. А по итогам прошедшего сезона Дарья и вовсе опустилась на 21-е место. Однако такой результат может быть связан с пропуском стартов в связи с предстоящим переходом в команду Украины.

Шансов попасть в основу сборной России в обозримом будущем у Сидоровой не было, поэтому с точки зрения личной карьеры она правильно сделала, решив попытать счастья за рубежом.

Но возможности представлять Украину на Олимпиаде-2022 у Сидоровой не будет в любом случае. Согласно конституции Международного союза биатлонистов, в течение двух лет с момента последнего выступления спортсмена за предыдущую страну на международных соревнованиях под эгидой IBU для него действует карантин, и он не имеет права представлять новую сборную на международных стартах. Так что Дарье придётся подождать, чтобы проявить себя.

Впрочем, нельзя не отметить, что Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, пожалел о переходе талантливой спортсменки в другую страну:

«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона», – приводит слова Кугаевского ТАСС.