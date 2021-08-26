«Думала, как же болит локоть». Гореева упала дважды, но взяла золото на летнем ЧМ

Анастасия всю гонку была вынуждена догонять и только в конце вырвалась на первое место.

С победы российской биатлонистки стартовал чемпионат мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. Анастасия Гореева за день до своего 22-го дня рождения выиграла суперспринт среди юниорок. Причём сделала это после двух падений и с пятью промахами.

«Насладитесь атмосферой»

За день до первого старта Гореева рассказала, что главный тренер женской сборной России по биатлону перед чемпионатом мира дал девушкам наставление «отдохнуть».

«Михаил Шашилов сказал: «Езжайте, отдохните, насладитесь атмосферой». Но вот завершилась официальная тренировка, и у меня до сих пор нет ощущения того, что завтра соревнования, скорее, просто рабочие ощущения. Вообще по плану у нас сейчас межсборье, поэтому мы приехали сюда отдохнуть», — приводит слова Гореевой сайт «Матч ТВ».

После квалификационной части суперспринта показалось, что Гореева действительно отдыхает: Анастастия стала только 19-й и показала предпоследний результат среди российских спортсменок. Тем не менее, попав в тридцатку сильнейших, Анастасия прошла в финал.

Но дальше дело пошло бодрее. На первой стрельбе из положения лёжа Гореева допустила один промах. Из россиянок отстрелять чисто удалось только Полине Плюсниной, которая и ушла с рубежа на первом месте. Гореева стала 13-й и после стрельбы уступала лидеру 21 секунду, однако ходом ей удалось сократить отставание в два раза, и ко второй стрельбе она подошла уже пятой.

Но такая погоня за лидерами плохо сказалась на стрельбе россиянки. Она допустила сразу три промаха и спустилась на 16-е место, отставание Гореевой выросло до 34 секунд.

Но сдаваться спортсменка точно не собиралась.

«Думала, как же болит локоть»

На третьем рубеже Анастасия отстреляла без промахов, поднялась на шестое место и продолжила борьбу за медали. После стрельбы Гореева активно сокращала отставание ходом. За 1,5 км дистанции она отыграла 17 секунд и перед заключительной стрельбой занимала второе место!

Россиянка вела борьбу с Санитой Булиной из Латвии и Терезой Воборниковой из Чехии. Вся троица допустила по одному промаху и помчалась разыгрывать медали между собой, потому что соперницы на последней стрельбе мазали больше. С огневого рубежа Гореева ушла первой, опережая Булину на 3,6 секунды. Со скоростью у Анастасии проблем не было, поэтому первой она и финишировала.

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Гореева допустила на лёжке четыре промаха. Но только после финиша рассказала, что стрелять лёжа ей было тяжело, так как на тренировке, за день до старта, она упала и повредила опорный локоть. А в день соревнований, перед пристрелкой, она вновь упала на этом же самом месте.

«Вчера упала на вираже перед рубежом уже на стадионе, больше ушибла его, чем поцарапала. Но сегодня на пристрелке упала на него снова в том же самом месте. Ободрала ещё сильнее и отбила его снова. Может, кстати, из-за этого сегодня на лёжке были проблемы — это опорный локоть, и я вместо того, чтобы думать о том, как я должна стрелять, думала, как же болит локоть».

При этом ходом Анастасия показала лучший результат среди всех юниорок. Ещё одна россиянка Ксения Довгая ходом стала третьей. Ещё из примечательного — неудача Анастасии Шевченко на стрельбище. Девушка допустила восемь промахов на четырёх рубежах, хуже неё отстреляла только Клара Виндисар из Словении, допустившая сразу девять ошибок в стрельбе.

Бронза Шамукаева

Ещё одну медаль в первый день чемпионата мира по летнему биатлону принёс России Дмитрий Шамукаев. 20-летний спортсмен стал третьим в суперспринте среди юниоров. Он допустил два промаха и вместе с румыном Дуйку показал лучшую стрельбу среди всех участников гонки.

Как и Гореева, в квалификации Шамукаев не блеснул — финишировал только 18-м. Однако в финале всё время держался в числе лидеров. На финише россиянин уступил двум чешским спортсменам — Витезславу Горнигу и Томашу Микиске.