Анастасия Гореева выиграла суперспринт на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров

Россиянка Анастасия Гореева стала победительницей суперспринта среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону. Спортсменка допустила пять промахов на четырёх огневых рубежах — 5 (1+3+0+1), но после заключительной стрельбы уходила на трассу лидером.
Гореева, представляющая Московскую область, готовится к зимнему сезону в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Суперспринт. 7,5 км. Юниорки
1. Анастасия Гореева (Россия) – 23.16,5 (5)
2. Санита Булина (Латвия) – отставание 6,3 (6)
3. Тереза Воборникова (Чехия) +13,3 (5)
4. Ксения Довгая (Россия) +21,0 (6)…
7. Полина Плюснина (Россия) +38,3 (3)…
13. Анастасия Шевченко (Россия) +1.22,1 (8)…
20. Ксения Шнейдер (Россия) +1.44,6 (6)
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