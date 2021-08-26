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Анастасия Гореева выиграла суперспринт на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров

Анастасия Гореева выиграла суперспринт на ЧМ по летнему биатлону среди юниоров
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Россиянка Анастасия Гореева стала победительницей суперспринта среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону. Спортсменка допустила пять промахов на четырёх огневых рубежах — 5 (1+3+0+1), но после заключительной стрельбы уходила на трассу лидером.

Гореева, представляющая Московскую область, готовится к зимнему сезону в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Суперспринт. 7,5 км. Юниорки

1. Анастасия Гореева (Россия) – 23.16,5 (5)
2. Санита Булина (Латвия) – отставание 6,3 (6)
3. Тереза Воборникова (Чехия) +13,3 (5)
4. Ксения Довгая (Россия) +21,0 (6)…
7. Полина Плюснина (Россия) +38,3 (3)…
13. Анастасия Шевченко (Россия) +1.22,1 (8)…
20. Ксения Шнейдер (Россия) +1.44,6 (6)

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