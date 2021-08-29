Если девушки радовали успехами в Нове-Место, то от юношей хороших новостей немного.

Юные российские биатлонисты проигрывали на ЧМ туркам. Да, биатлон летний, но всё же!

В Нове-Место завершился чемпионат мира по летнему биатлону. В его юниорской части результаты получились полярными: если девушки выиграли три золота, то парни лишь раз поднялись на пьедестал.

Конечно, делать глобальные выводы о будущем российского биатлона по этому старту нельзя, но тот факт, что некоторые россияне не смогли опередить спортсменов из Турции и Греции, настораживает.

Прервали победную серию

В спринте, который прошёл в третий соревновательный день чемпионата мира по летнему биатлону в Нове-Место, прервалась медальная серия команды России. До этого юниорского старта нашим спортсменам удавалось добыть медали в каждом из пяти стартов чемпионата.

Однако в спринте лучшим результатом российских юниоров стало девятое место Дмитрия Шамукаева. С чистой стрельбой он уступил лидеру гонки Томашу Микиска из Чехии более одной минуты. Ранее в суперспринте Шамукаев выиграл бронзу, но в спринтерской гонке россиянина подвела скорость.

«Бежалось очень тяжело, так как нахожусь второй день на среднегорье. А в целом доволен стрельбой», – рассказал Шамукаев в эфире «Матч ТВ».

Турки и грек оказались сильнее

В юниорском спринте не обошлось и без падений. На скользкой после дождя трассе не смог устоять на ногах Денис Рощупкин. После заключительной стрельбы Денис повредил винтовку и смог финишировать только на 38-м месте с тремя промахами.

Результат Рощупкина удалось превзойти даже турецким спортсменам. Окан Алалма и Думан Абдуррахим заняли 27 и 28-е места соответственно и обошли ещё одного россиянина Даниила Усова, который финишировал 37-м. Кстати, лучшим результатом Окана Алалма в прошлом сезоне стало 113 место на чемпионате Европы – 2021 в польском Душники-Здруй.

Но и это ещё не всё. Сильнее турок в спринтерской гонке оказался… грек! 26-е место на чемпионате мира занял биатлонист Николаос Цурекас из Греции.

Турок снова лучше

В гонке преследования значительно улучшить свои результаты россиянам не удалось. Лучшим из россиян стал Даниил Фомин, которому удалось подняться с 12-го место на девятое.

Весь пьедестал в гонке преследования заняли чешские биатлонисты, хозяева чемпионата. Томаш Микиска финишировал первым, Йонас Маречек и Витеслав Хорниг стали вторым и третьим соответственно.

Стоит обратить внимание и на то, что турецкому биатлонисту Думану Абдуррахиму вновь удалось обойти двоих россиян! А по чистоте стрельбы он и вовсе был лучше всей российской команды. С тремя промахами на четырёх огневых рубежах он занял итоговое 27-е место. Евгений Фадеев с десятью промахами стал только 29-м. Рощупкин в пасьюте допустил пять промахов и на финише показал 30-й результат.

Окан Алалма в пасьюте выступил менее удачно, чем его соотечественник. Турецкий спортсмен с семью промахами финишировал только 35-м и никого из россиян на этот раз опередить не смог.

Понятно, что межсезонье. Понятно, что биатлон летний, и никаких выводов делать не стоит. Будем лишь надеяться, что в зимних стартах грекам и туркам россияне уступать не будут.

Золотой дубль Шевченко

Выступление российских юниорок на чемпионате мира было куда более успешным.

Анастасия Шевченко выиграла два золота в Нове-Место – выиграла и спринт, и преследование. В спринте чистая стрельба позволила Шевченко опередить ближайшую соперницу Саниту Булину из Латвии на 10,6 секунд. Третьей финишировала словенская биатлонистка Лена Репинц. В пасьюте второй результат показала румынка Энико Мартон, на третьем месте финишировала Булина.

По итогам спринта Шевченко опережала Саниту на 10,6 секунд, однако в гонке преследования отставания всех спортсменов поделили на два, соответственно и преимущество Шевченко сократилось до шести секунд. Однако даже такой «сюрприз» не помешал россиянке финишировать первой с большим отрывом – на финише ближайшая соперница отстала на 31 секунду.

«Ехала сюда получить удовольствие»

«То, что отставание в спринте поделили на два, а также то, что сократили штрафной круг, оказалось сюрпризом. Понимала, что соперницы очень близко, так что настраивалась на хорошую гонку и отличную стрельбу.

Шла на последний рубеж с мыслью, что нужно отработать всё аккуратно, как я это умею. И всё получилось. Уходила на последний круг зная, что не отдам своё первое место. Даже не знала, какой сзади будет отрыв, и, когда финишировала, то не ожидала, что он окажется больше 30 секунд.

Настраивалась ли на такой результат? Не ожидала, что так здорово получится, потому что ехала сюда получить удовольствие. Летом всё совершенно иначе. На роллерах стоять сложнее, скорости выше и мне всё-таки больше нравится на лыжах бегать», — рассказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Улучшить свой спринтерский результат удалось и победительнице суперспринта чемпионата Анастасии Гореевой. В пасьюте ей удалось подняться с девятого места на четвёртое.

Результаты настораживают

Всего на чемпионате мира в Нове-Место российские юниоры выиграли четыре медали в шести гонках. Девушки завоевали три золота, а вот парням попасть на пьедестал удалось только один раз: в суперспринте Дмитрий Шамукаев финишировал на третьем месте.

Но делать серьёзные выводы о будущем российского биатлона по этим результатам не стоит. Летний биатлон значительно отличается от зимнего, да и юниоры, которые представляли команду России в Нове-Место по итогам сезона 2020/21 не вошли и в пятёрку сильнейших рейтинга СБР.

Однако проигрыш турецким и греческим спортсменам, при всём к ним уважении, всё-таки настораживает. Ведь при анализе результатов стоит учитывать и то, что в Нове-Место не приехали наши основные соперники: норвежцы, шведы, немцы, французы и итальянцы.