В России — без большого биатлона. Как будет устроен олимпийский сезон

Кубок мира приедет в Эстонию, а Олимпиада будет большой лотереей. И это прекрасный шанс для России!

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание этапов Кубка мира — 2021/2022. В календаре есть любопытные моменты, но самое главное — совершенно непонятно, что ждёт спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Серьёзнейшие ограничения, которые придумали китайцы, а также тот факт, что пока никто не видел саму олимпийскую трассу, сделают биатлон на Олимпиаде-2022 крайне непредсказуемым и интересным для болельщиков.

Новость по теме Опубликовано расписание Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022

Опять без России и Беларуси. Но с Эстонией

В IBU уже не скрывают, что не прочь вернуть этапы Кубка мира в Россию. У нас и гарантированный снег, и отличная организация, и много болельщиков — шикарная комбинация. Но санкции никто не отменял, поэтому большой биатлон пока остаётся за границами нашей страны.

Всё то же самое можно сказать и про Беларусь. Раубичи готовы принять этапы Кубка мира, но политика Александра Лукашенко боссам мирового биатлона не по душе.

Поэтому ближайшими к нам этапами будут Финляндия и… Эстония. Гонки там запланированы на весну. И если с Контиолахти всё в целом понятно, то к Отепя вопросы есть. Главный из них — будет ли снег в Эстонии в середине марта. Пока это большая загадка.

Начнётся всё с Эстерсунде. Шведский этап опять разделят на две части — сначала пролог, а потом основная программа. И, пожалуй, это логично. Если уж в IBU придумали этот пролог, то логично проводить его в одном месте, а не гонять спортсменов по разным странам.

Дальше всё традиционно. В декабре, помимо Эстерсунда, нас ждут Хохфильцен и Анси. Французы на этот раз проведут этап вместо словенской Поклюки. В январе классическое трио Оберхоф — Рупольдинг — Антхольц. И это тот случай, когда лучше ничего не менять. Все три этапа — праздник для любителей биатлона. А после них — Олимпиада в Пекине.

Завершит программу Кубка мира по традиции Осло. Последние два года норвежский этап отменяли из-за коронавируса, но сейчас местные власти изменили своё отношению к ограничениям и намерены провести полноценную программу со зрителями.

Олимпиада в Китае — лотерея и загадка

Но главным событием сезона, безусловно, станет Олимпиада-2022 в Пекине.

И тут сплошные вопросы. Совершенно неясно, чего ждать от китайцев. Они уже анонсировали строжайшие ограничения по коронавирусу — такие, что ограничения на Играх в Токио-2020 покажутся детским лепетом. Там не разрешат вообще ничего, везде будут заградительные стёкла, миллионы тестов и возможный карантин в специально отведённых местах. Причём почему-то после Олимпиады, а не до. Больше того, никто толком не знает, что происходит с коронавирусом в Китае — стране, где эпидемия началась. Оттуда поступает минимум информации. На бумаге всё у них в полном порядке. Но если всё хорошо, зачем тогда такие меры?

Другой проблемой для спортсменов станет календарь сезона. Олимпиада в Китае пройдёт в среднегорье, а последним этапом перед Играми будет высокогорный Антхольц. Между этими стартами будет менее двух недель. Непонятно, как отреагирует организм на такие изменения. Прибавьте к этому большую смену часовых поясов — и получите в Пекине лотерею.

Но для России это хорошо. Почему?

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что, помимо всего прочего, в Китае на биатлонном стадионе наверняка будет сложная ветровая обстановка. Стрелять нужно будет быстро, пока ветер не поменял направление. И, конечно, оперативно реагировать на любые порывы. У нашей команды пока нет никакого медального плана, да и нужен ли он сейчас?

Другое дело, что такие шальные условия на Играх в Пекине могут сыграть на руку сборной России. Не секрет, что при идеальных условиях наши шансы на данный момент не слишком высоки. Всё-таки надо признать, что конкуренты последние несколько сезонов превосходили российских биатлонистов. Переменчивая погода подравняет эти шансы, а россияне уже давно хорошо зарекомендовали себя в сложных условиях. Для нас чем сложнее — тем лучше.

А как было раньше?

Олимпийский сезон 2018 года был в целом похож на предстоящий. Тогда перед корейской Олимпиадой в Пхёнчхане тоже был высокогорный этап в Антхольце. Ведущие биатлонисты не стали пропускать этап в Италии ради ранней акклиматизации, и нельзя сказать, что прогадали. Йоханнес Бё, Мартен Фуркад, Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина, Лаура Дальмайер взяли медали и в Италии, и в Корее. Сюрпризом стало выступление сборной Швеции, которая внезапно взяла два золота и два серебра. Сборную России по большому счёту не допустили к участию в Олимпиаде-2018, поэтому наше выступление оценивать некорректно.

А вот с сочинской Олимпиадой всё было интереснее. Последний перед ней этап Кубка мира в Антхольце обернулся триумфом для сборной Германии. Немцы выиграли все личные гонки, кроме одной, а на Играх в Сочи довольствовались лишь одним серебром в личной гонке и серебром в эстафете (которое, правда, превратилось в золото после дисквалификации сборной России). Россияне, наоборот, провалили этап в Антхольце, а потом очень достойно выступили на домашней Олимпиаде. Правда, потом все успехи перечеркнули допинг-скандалы.