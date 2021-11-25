Три года назад Александр радовал болельщиков медалями и высоким местом в Кубке мира. Сейчас остаётся только вспоминать успехи.

России поможет только чудо? Недавно Логинов боролся за Кубок мира, но теперь шансов нет

В прошлые годы мы подогревали интригу и лелеяли надежду на то, что у наших биатлонистов есть шансы добраться до «Большого хрустального глобуса». Антон Шипулин всегда был где-то среди лидеров, а Александр Логинов поразил всех весной 2019-го, когда до последнего бился с Бё.

Но в этот раз давайте будем честными: у наших спортсменов шансов нет. Успех Логинова или Латыпова будет нереальным чудом. А нам остаётся только считать сезоны без трофеев и вспоминать славные моменты нашей биатлонной истории, когда борьба за Кубок мира была реальностью.

Блестящий старт Логинова

Сезон-2018/2019 пока можно назвать лучшим в карьере Александра Логинова. Он стал вторым в общем зачёте и выиграл семь личных медалей. Особенно успешно для него складывалось начало сезона. В первых 10 личных гонках он выиграл пять медалей: две серебряные, две бронзовые, а также золото в спринте – это была первая победа Логинова на этапах Кубка мира в карьере.

В немецком Оберхофе с чистой стрельбой Александр превзошёл результат младшего Бё, ставшего вторым с промахом, и оставил позади Самуэльссона, финишировавшего третьим без штрафа.

Хотя выиграть первую золотую медаль Логинов мог и чуть раньше. В гонке преследования на этапе в Поклюке он боролся за золото, но из-за своей же ошибки упал на последнем подъёме, уступив на финише победителю гонки Бё 1,9 секунды и Фийону Майе, ставшему вторым, – 1,8 секунды.

Второй после норвежца

Хотя даже при таком старте Логинова бороться с Йоханнесом Бё было крайне тяжело. В первых 10 личных стартах сезона норвежец выиграл семь золотых наград! Всего Йоханнес одержал 16 личных побед в сезоне и впервые стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

Что касается Логинова, уже после третьего этапа Кубка мира сезона-2018/2019 он вышел на второе место в общем зачёте и, пытаясь преследовать норвежца, сохранил его до конца сезона.

С первым успехом на этапах Кубка мира к Логинову пришли и бесконечные нападки со стороны иностранных спортсменов. Александр на тот момент совсем недавно вернулся после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, и, когда он неожиданно начал побеждать сильнейших французов и норвежцев, соперники вспомнили о тёмном пятне в его биографии.

Но, несмотря на колоссальное психологическое давление, Александр завершил сезон с 854 очками, уступив только Бё, который набрал 1262 балла. Логинов буквально вырвал второе место у французов Фийона Майе и Детьё, которые проиграли россиянину 11 и 23 очка соответственно.

К сожалению, в следующем сезоне повторить успех Логинову не удалось. По итогам сезона-2019/2020 он занял седьмое место в общем зачёте, а в 2021-м и вовсе опустился на 17-ю позицию.

25 лет последней победе

В последний раз российский биатлонист становился обладателем «Большого хрустального глобуса» целых 25 лет назад! В сезоне-1995/1996 стать лидером общего зачёта удалось Владимиру Драчёву. Тогда же блистал и Виктор Майгуров, ставший вторым по итогам сезона.

А ближе всего к победе на Кубке мира за последние 20 лет подбирался Антон Шипулин. В олимпийском сезоне-2014/2015 он занял второе место в общем зачёте, проиграв Мартену Фуркаду всего лишь 64 очка. В сезоне-2016/2017 Шипулин вновь стал вторым, но намного больше уступил тому же Фуркаду, взявшему шестой «Глобус» подряд. А в следующем году Антон стал третьим в общем зачёте, после чего уже не вернулся на этапы Кубка мира и завершил карьеру.

Логинов по-прежнему остаётся лидером сборной России, но, как кажется перед стартом сезона, бороться за победу в Кубке мира он совершенно не готов. России поможет только чудо?