Бывало и хуже, чем у Латыпова в первой гонке сезона: спортсмены падали прямо перед финишем и стреляли по чужой мишени.

«Ну что ты за балда?» Самые курьёзные ошибки биатлонистов во время гонок

Старт сезона для сборной России выдался не только странным из-за результатов, но и курьёзным из-за ошибок. Светлана Миронова опоздала на старт на 10 секунд из-за проблем с креплением и чудом отделалась от штрафа. Эдуард Латыпов вообще перепутал коридор и вместо финиша помчался по трассе дальше. Как итог пришлось разворачиваться и терять драгоценные секунды, что лишило россиянина если не медали, то места в топ-6.

«Эдик, ты куда припёрся-то!? Створы перепутал! Ну что же ты за балда!? Латыпов, куда ты прибежал? Еэ… а… у… Многоточие эфирное!» — эмоционально реагировал на ситуацию в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Кстати, Латыпов не единственный, кто перепутал створ. Такая же оплошность произошла в начале гонки у немца Бенедикта Долля. Но это не самые странные курьёзы, бывало и похуже.

Российская щедрость

Начнём с самых частых и простых курьёзов – лишних штрафных кругов. Кажется, это особая любовь российских биатлонистов. На чемпионате мира — 2019, который, кстати, тоже был в Эстерсунде, Евгений Гараничев лишил себя потенциальной медали или минимум «цветов». В гонке преследования к последнему рубежу россиянин подходил шестым и допустил один промах, однако прошёл два штрафных круга. Как потом пояснил Гараничев, мишень долго закрывалась, и он решил, что допустил ошибку. Финишировал Евгений лишь девятым.

Новость по теме Гараничев пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на ЧМ в Эстерсунде

В Тюмени на ЧМ-2011 Максим Чудов тоже «махнул» лишний круг в масс-старте. На медаль после четырёх промахов на первом же рубеже россиянин рассчитывать не мог, поэтому он, видимо, решил проехать на один штрафной круг больше.

Случайная хитрость

Бывали и обратные случаи, когда биатлонисты забывали пройти штрафные круги. В 2007-м в гонке преследования на этапе в Поклюке Николай Круглов, лидировавший в гонке, на одном из огневых рубежей допустил один промах, но круг не проехал. Причиной ошибки стало то, что россиянин не туда посмотрел. После стрельбы он увидел пять «чёрных глазков», как оказалось, на мишени соперника Александра Вольфа, и счастливо поехал дальше. Круглова наказали двумя минутами штрафа, и вместо бронзовой медали он остался ни с чем – 24-е место.

Но такие ситуации происходили не только с россиянами. В 2020-м в Оберхофе норвежец Тарьей Бё в спринте тоже забыл о штрафном круге. Вот только он вовремя осознал свою ошибку – в середине трассы. Бё развернулся, поехал в обратную сторону, едва не столкнулся с несколькими биатлонистами, но исправил промашку. Как итог – 24-е место и почти две минуты отставания от лидера.

Камень преткновения

Опоздание на старт в индивидуальной гонке не кажется такой серьёзной проблемой, как задержка в эстафете. На ЧМ-2004 в Оберхофе Николай Круглов вовремя не смог принять эстафету от Сергея Коновалова. Всё дело в том, что в крепление Круглова попал камень, который тренерский штаб мучительно долго не мог выковырять.

Из-за этого россияне потеряли не только время, но и медаль. Финишировала сборная России лишь пятой.

Проклятье Оберхофа

В 2009-м в Оберхофе, кажется, случилась самая курьёзная ситуация биатлона – лидер масс-старта Дарья Домрачева перепутала положение, из которого нужно стрелять. Пока все соперницы на втором рубеже стреляли лёжку, белоруска палила стойку. Ошибку Дарья заметила уже после стрельбы.

Судьи не знали, как расценить столь уникальный случай, поэтому засчитали Домрачевой пять промахов, после чего биатлонистка сошла с дистанции.

Спустя шесть лет эта ситуация едва не повторилась! В гонке преследования в Ханты-Мансийске белоруска снова перепутала лёжку со стойкой. Но Домрачеву вовремя спасли российские болельщики, которые дружно начали кричать: «Ложись!» Дарья услышала и вовремя исправилась.

Чужое — тоже своё

И это ещё не все ошибки Домрачевой. В 2010 году в Оберхофе Дарья начудила в масс-старте. На третьем огневом рубеже она начала стрелять по мишени соперницы. Поняла это биатлонистка в середине процесса, исправилась и продолжила работать уже в свою установку. Вот только из двух выстрелов попала один. Суммарно белоруске засчитали четыре промаха.

Но это ещё цветочки. Королевой стрельбы по чужим мишеням стала Магдалена Нойнер. В Нове-Место в 2012-м в пасьюте немка сделала четыре выстрела по чужой мишени и лишь один – в свою! Тура Бергер, пришедшая на рубеж второй, удивилась уже закрытым глазкам на установке. Норвежке пришлось менять установку, хотя гонку она всё-таки выиграла.

Поклюкский завал

Поклюка в 2004 году запомнилась комичным эпизодом пасьюта. Наталья Гусева, боровшаяся уже за места в топ-50, упала прямо перед финишной линией. Россиянка попыталась подняться, но упала снова. Третью попытку встать со снега прервала японка Мегуро Канаэ, въехавшая в Гусеву.

Секунд 20 спортсменки пытались расцепить лыжи, корячась на земле. После этих барахтаний россиянка невозмутимо поднялась и пересекла финишную черту, став 46-й.

Золотая невнимательность

На ЧМ-2009 в Пхёнчхане произошел прецедентный случай, когда после нарушения правил спортсмен получил золотую медаль. Корейцы неудачно разметили трассу, из-за чего десяток спортсменов в пасьюте вместо того, чтобы проехать под мостом, бежали по нему. В числе невнимательных оказался и Уле-Эйнар Бьорндален. Он просто не понял, как проходить дистанцию.

Норвежец, по сути, срезал часть трассы, за что сперва и был лишён золота. Высшая награда перешла Максиму Чудову. Но после протеста норвежской федерации результат изменили и Бьорндален стал чемпионом. Причина – сокращение дистанции не принесло существенного преимущества. Наверное, это единственный случай, когда оплошность стала счастьем.