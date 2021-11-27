Российская биатлонистка опоздала на старт первой гонки. Повезло, что не оштрафовали

В сборной проблемы: у Мироновой — с креплением, у Казакевич — со стрельбой. Но Нигматуллина и Резцова — в топ-10.

Сезон для женской сборной начался в привычном формате. Почти все россиянки умудрились разочаровать в первой же гонке, причём каждая по-своему.

Сперва не порадовала Куклина, потом повергла в ужас Казакевич, а следом добила Миронова. Чудом удалось не взвыть от отчаяния. Помогли спортсменки, готовившиеся к сезону самостоятельно. Нигматуллина (Кайшева) с Резцовой приятно удивили.

Но даже их результаты не сильно улучшают плачевную ситуацию.

Даже Губерниева довели!

Надежды на успех рассыпались сразу. Первой из россиянок бежала Лариса Куклина. Скорость хорошую биатлонистка не показала, как и чистую стрельбу, хотя раньше считалась снайпером команды. Итог – 28-е место.

«Прекраснее» выступила Ирина Казакевич. Попадание спортсменки в команду вызвало очень много вопросов, особенно с учётом проваленных отборов. Тогда в двух гонках Казакевич допустила 10 промахов. Тренеры объяснили это временным явлением.

Верилось, что на Кубке мира Ирина-то соберётся! Чтобы доказать всем, что в команду попала заслуженно и никакого блата не было. Не получилось. После трёх промахов Казакевич на лёжке и двух на стойке Дмитрий Губерниев не выдержал.

«Девушки, вы не … ?» – эмоционально вопрошал комментатор, не став договаривать.

А это он ещё не знал, что Ирина допустит пять промахов. Снова. С прекрасной «десяточкой» Казакевич пришла к финишу последней. И даже суперхода, о котором вечно говорят тренеры, сегодня не было. Единственная радость – Казакевич не последняя, а вторая с конца.

Не особо блеснула и Валерия Васнецова, вернувшаяся на Кубок мира спустя два года. Сперва всё шло относительно гладко, но картину подпортили три промаха на втором рубеже и ещё один на последнем. В топ-40 попасть было невозможно.

Спокойствие не для нас

Казалось бы, что может ещё больше расстроить после, мягко говоря, безуспешного старта наших девушек. Но Светлана Миронова смогла удивить. Неожиданно россиянка на 1,5 км отрезке стала отставать на минуту! Долго было неясно, что случилось. Предполагалось, что дело в падении, но виновата оказалась сама Светлана.

Спортсменка опоздала на старт на 10 секунд. Причина – проблемы с креплением. Вроде бы – с кем не бывает, но почему никто не проверил инвентарь заранее? И это ещё повезло, что россиянке не стали выписывать штраф.

Но Миронова молодец, к первому рубежу подсократила отставание и даже отстреляла чисто. Но уже на втором рубеже всё вернулось на круги своя: два промаха и почти трёхминутное отставание. Потом в копилку добавился ещё один промах, но сложно представить Миронову без них. Конечно, выступила она не так ужасно, но всё равно удручающе – 25-я позиция.

Вопреки Шашилову

Только благодаря Ульяне Нигматуллиной (Кайшевой) удалось полностью не разочароваться в старте сезона у девушек. Россиянка заехала в «цветы», заняв пятое место.

А ведь летом главный тренер Михаил Шашилов не хотел брать Ульяну в команду, особенно после травмы спины. У спортсменки с тренером даже было заочное противостояние. К счастью, в ситуацию вмешался глава СБР Виктор Майгуров. Он принял решение, что Нигматуллина попадёт в сборную по результатам прошлого сезона.

Шашилов всё равно скептически относился к биатлонистке, потому что тренировалась она самостоятельно с супругом-тренером. И, видимо, всё не зря.

Сегодня Ульяна была шикарна. Кажется, что так и должен выглядеть настоящий лидер сборной. Нигматуллина стабильно прошла все этапы, показала почти безупречную стрельбу, лишь немного смазав всё одним промахом на последнем рубеже. И пускай медаль так и не завоевала, но праздник точно нам принесла.

Дерзкое возвращение

Мощную гонку выдала и Кристина Резцова. Хотя с попаданием в команду у биатлонистки были проблемы. Опять-таки из-за Шашилова. Мама Кристины, Анфиса Резцова, даже угрожала «пристрелить» наставника команды, если её дочь не попадёт в сборную.

В итоге в основу Резцова-младшая отобралась и вернулась на Кубок мира после декрета. Пускай сперва ход биатлонистки был не сильно впечатляющим, но чистая стрельба подтянула россиянку в топ-5.

До последнего рубежа Кристина вообще сохраняла все шансы на медаль! Но заключительная стойка ей не покорилась. Ценой медали стал один промах. Но чисто сегодня стреляли единицы: лишь победительница Маркета Давыдова и Анна Вайдель, заехавшая в топ-10.

А между прочим-то, у Резцовой – 8-е место. Это лучший результат спортсменки в карьере. И это просто шикарно в сравнении с результатами остальной сборной. Посмотрим, смогут ли реабилитироваться биатлонистки в завтрашних спринтах.