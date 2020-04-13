Скандальный титул. Как Бьорндален отобрал золото у россиянина, грубо нарушив правила

Российский биатлон пережил немало потрясений. Некоторые проблемы мы создавали себе сами, иногда на Россию накидывались со стороны и было непонятно, кто виноват. Но есть один случай, который выделяется на фоне остальных. Это был пример беспрецедентной наглости и несправедливости по отношению к России и её лучшему на тот момент биатлонисту.

Максим Чудов должен был выиграть золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Пхёнчхане в 2009 году, однако руководство IBU отобрало у россиянина ту победу и отдало её грубо нарушившему правила Уле-Эйнару Бьорндалену. То золото было самым скандальным в карьере великого норвежца, и он до сих пор не хочет вспоминать подробности той истории.



Так что же произошло?

Обескровленная сборная России

Накануне чемпионата мира 2009 года случился громкий допинговый скандал, в результате которого были дисквалифицированы лидеры сборной России – Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко. Их всех буквально выгнали со стадиона и отправили домой. Удручающий допинговый фон, косые взгляды иностранцев и сильно ослабевшая команда – с такими вводными российские биатлонисты подходили к главному турниру сезона.

Чёрный день русского биатлона. Допинг-история, от которой сборная не оправилась до сих пор Даже обыск Логинова полицией – это следствие громкого скандала 2009 года.

Но даже в такой непростой психологической обстановке россияне сразу начали выигрывать медали. Ольга Зайцева дважды финишировала в тройке сильнейших: в спринте и гонке преследования. В мужском спринте действующий на тот момент чемпион мира Максим Чудов не смог защитить титул, но занял пятое место и намеревался побороться в пасьюте.

Бьорндален грубо нарушил правила

С первой позиции в гонку преследования ушёл Бьорндален – на тот момент действующий обладатель Кубка мира, 10-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион. В гонке Уле-Эйнар шёл впереди, но не был безошибочен и шанс конкурентам давал. Этим шансом мог воспользоваться россиянин Максим Чудов, в то время пребывавший в расцвете сил. Ходом он легко мог соперничать с тем же Бьорндаленом – недаром его называли «русской ракетой».



Но Максим на второй «стойке» допустил два промаха и, позволив Бьорндалену умчать к победе в гордом одиночестве, стал вторым. Однако оказалось, что, несмотря на большое отставание на финише, вся борьба за золото чемпионата мира была ещё впереди.

Уже после финиша выяснилось, что Бьорндален (и ещё 10 биатлонистов) срезал трассу в самом начале гонки. Там, где надо было пробежать под мостом, нарушители пробежали над ним, чуть сократив дистанцию. Это не попало в телевизионную картинку, потому что в начале гонки традиционно показывают биатлонистов, которые стартуют один за другим.

Чудову сначала отдали победу

Организаторы спохватились и даже отложили медальную церемонию, потому что хотели разобраться, что произошло. Дело в том, что в женской гонке была такая же разметка, и никто из девушек не срезал трассу и не допустил ни одного нарушения.



Нельзя было не вспомнить, что в 2005 году на предолимпийской неделе в Италии Ольга Зайцева во время гонки срезала лишь одну фишку, когда уходила со штрафного круга. Это дало ей крошечное преимущество в пару метров, то есть буквально одну-две секунды. Но Ольга тогда получила дисквалификацию, и с этим никто не спорил. Если срезал трассу, то грубо нарушил правила, а значит, должен понести наказание. Даже если не получил почти никакой пользы от нарушения.



Председатель жюри соревнований в Пхёнчхане Норберт Байер принял справедливое решение наказать всех, кто нарушил пределы трассы. И добавил к их времени минуту штрафа. Таким образом, Бьорндален откатился на третье место, а Максим Чудов стал чемпионом мира. Справедливость восторжествовала. По крайней мере, так казалось…

Чудов: не будите во мне зверя Максим Чудов на пресс-конференции, посвящённой итогам воскресного персьюта, выразил уверенность, что все биатлонисты принимают препараты, вопрос в том, запрещённые они или нет.

И отобрали через три часа!

Однако такие расклады не понравились норвежцам, которые подали протест. Международный союз биатлонистов экстренно собрал комиссию, которая быстро всё переиграла и отдала победу Бьорндалену. Как будто и не было никакого нарушения. Мотивация была до смешного простой: норвежец не получил большого преимущества, срезав трассу!



Бьорндален выиграл у Чудова 41,7 секунды, поэтому комиссия посчитала, что даже срезка трассы не сильно повлияла бы на итоговые результаты. А нарушение правил… Ну, с кем не бывает!



Про случай с Зайцевой никто больше не вспоминал. Президенту IBU Андерс Бессебергу оставалось лишь отмахиваться, сваливая всю вину на комиссию гонки. Бьорндален, который по сути украл золото у Чудова, стал 12-кратным чемпионом мира. А Чудов поле той гонки больше ни разу не смог взобраться на пьедестал почёта на чемпионатах мира.

Аликин: все были против России Владимир Аликин посетовал на нарушения регламента организаторами чемпионата мира в Пхёнчхане и поведал о подробностях разговора с Николаем Кругловым накануне его отъезда из Кореи.

О чём же говорили Чудов и Бьорндален?

После всей этой истории Уле-Эйнар приходил в номер к Чудову. Но содержание их разговора до сих пор остаётся загадкой. Говорят, что норвежец приходил высказать претензии, поскольку считал неспортивным и неэтичным оспаривание своей победы. Однако официальных подтверждений этому нет. Бьорндален до сих пор не хочет говорить о той ситуации, а вот Чудов однажды всё-таки дал короткий комментарий телеканалу «Россия-2».

«В мире спорта не всё так открыто, не всё так честно. Та медаль до сих пор сидит где-то у меня в душе. Бьорндален тогда был неправ и не понёс наказания. Для меня это просто удивительно. Пару раз хотел сделать то же самое, даже шутил на эту тему с тренерским штабом, но меня отговаривали».



Антон Шипулин однажды высказался ещё конкретнее. Он выразил уверенность, что, если бы Чудова и Бьорндалена поменяли бы местами, Максиму бы этого не простили.