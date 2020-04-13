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История громкого биатлонного скандала – Бьорндален срезал трассу и отобрал золото у Чудова

История громкого биатлонного скандала
Александр Говоров
Скандальный титул. Как Бьорндален отобрал золото у россиянина, грубо нарушив правила
Великий норвежец предпочитает не вспоминать подробности нечестной борьбы с Чудовым.
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлон пережил немало потрясений. Некоторые проблемы мы создавали себе сами, иногда на Россию накидывались со стороны и было непонятно, кто виноват. Но есть один случай, который выделяется на фоне остальных. Это был пример беспрецедентной наглости и несправедливости по отношению к России и её лучшему на тот момент биатлонисту.

Максим Чудов должен был выиграть золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Пхёнчхане в 2009 году, однако руководство IBU отобрало у россиянина ту победу и отдало её грубо нарушившему правила Уле-Эйнару Бьорндалену. То золото было самым скандальным в карьере великого норвежца, и он до сих пор не хочет вспоминать подробности той истории.

Так что же произошло?

Обескровленная сборная России

Накануне чемпионата мира 2009 года случился громкий допинговый скандал, в результате которого были дисквалифицированы лидеры сборной России – Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко. Их всех буквально выгнали со стадиона и отправили домой. Удручающий допинговый фон, косые взгляды иностранцев и сильно ослабевшая команда – с такими вводными российские биатлонисты подходили к главному турниру сезона.

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Но даже в такой непростой психологической обстановке россияне сразу начали выигрывать медали. Ольга Зайцева дважды финишировала в тройке сильнейших: в спринте и гонке преследования. В мужском спринте действующий на тот момент чемпион мира Максим Чудов не смог защитить титул, но занял пятое место и намеревался побороться в пасьюте.

Бьорндален грубо нарушил правила

С первой позиции в гонку преследования ушёл Бьорндален – на тот момент действующий обладатель Кубка мира, 10-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион. В гонке Уле-Эйнар шёл впереди, но не был безошибочен и шанс конкурентам давал. Этим шансом мог воспользоваться россиянин Максим Чудов, в то время пребывавший в расцвете сил. Ходом он легко мог соперничать с тем же Бьорндаленом – недаром его называли «русской ракетой».

Но Максим на второй «стойке» допустил два промаха и, позволив Бьорндалену умчать к победе в гордом одиночестве, стал вторым. Однако оказалось, что, несмотря на большое отставание на финише, вся борьба за золото чемпионата мира была ещё впереди.

Биатлон. ЧМ-2009. Пхёнчхан, Ю.Корея
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
15 февраля 2009, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Уле-Эйнар Бьорндален
Норвегия
31:46.79
2
Максим Чудов
Россия
+41.6
3
Александр Ус
Норвегия
+52.7

Уже после финиша выяснилось, что Бьорндален (и ещё 10 биатлонистов) срезал трассу в самом начале гонки. Там, где надо было пробежать под мостом, нарушители пробежали над ним, чуть сократив дистанцию. Это не попало в телевизионную картинку, потому что в начале гонки традиционно показывают биатлонистов, которые стартуют один за другим.

Чудову сначала отдали победу

Организаторы спохватились и даже отложили медальную церемонию, потому что хотели разобраться, что произошло. Дело в том, что в женской гонке была такая же разметка, и никто из девушек не срезал трассу и не допустил ни одного нарушения.

Нельзя было не вспомнить, что в 2005 году на предолимпийской неделе в Италии Ольга Зайцева во время гонки срезала лишь одну фишку, когда уходила со штрафного круга. Это дало ей крошечное преимущество в пару метров, то есть буквально одну-две секунды. Но Ольга тогда получила дисквалификацию, и с этим никто не спорил. Если срезал трассу, то грубо нарушил правила, а значит, должен понести наказание. Даже если не получил почти никакой пользы от нарушения.

Председатель жюри соревнований в Пхёнчхане Норберт Байер принял справедливое решение наказать всех, кто нарушил пределы трассы. И добавил к их времени минуту штрафа. Таким образом, Бьорндален откатился на третье место, а Максим Чудов стал чемпионом мира. Справедливость восторжествовала. По крайней мере, так казалось…

Чудов: не будите во мне зверя
Максим Чудов на пресс-конференции, посвящённой итогам воскресного персьюта, выразил уверенность, что все биатлонисты принимают препараты, вопрос в том, запрещённые они или нет.

И отобрали через три часа!

Однако такие расклады не понравились норвежцам, которые подали протест. Международный союз биатлонистов экстренно собрал комиссию, которая быстро всё переиграла и отдала победу Бьорндалену. Как будто и не было никакого нарушения. Мотивация была до смешного простой: норвежец не получил большого преимущества, срезав трассу!

Бьорндален выиграл у Чудова 41,7 секунды, поэтому комиссия посчитала, что даже срезка трассы не сильно повлияла бы на итоговые результаты. А нарушение правил… Ну, с кем не бывает!

Про случай с Зайцевой никто больше не вспоминал. Президенту IBU Андерс Бессебергу оставалось лишь отмахиваться, сваливая всю вину на комиссию гонки. Бьорндален, который по сути украл золото у Чудова, стал 12-кратным чемпионом мира. А Чудов поле той гонки больше ни разу не смог взобраться на пьедестал почёта на чемпионатах мира.

Аликин: все были против России
Владимир Аликин посетовал на нарушения регламента организаторами чемпионата мира в Пхёнчхане и поведал о подробностях разговора с Николаем Кругловым накануне его отъезда из Кореи.

О чём же говорили Чудов и Бьорндален?

После всей этой истории Уле-Эйнар приходил в номер к Чудову. Но содержание их разговора до сих пор остаётся загадкой. Говорят, что норвежец приходил высказать претензии, поскольку считал неспортивным и неэтичным оспаривание своей победы. Однако официальных подтверждений этому нет. Бьорндален до сих пор не хочет говорить о той ситуации, а вот Чудов однажды всё-таки дал короткий комментарий телеканалу «Россия-2».

«В мире спорта не всё так открыто, не всё так честно. Та медаль до сих пор сидит где-то у меня в душе. Бьорндален тогда был неправ и не понёс наказания. Для меня это просто удивительно. Пару раз хотел сделать то же самое, даже шутил на эту тему с тренерским штабом, но меня отговаривали».

Антон Шипулин однажды высказался ещё конкретнее. Он выразил уверенность, что, если бы Чудова и Бьорндалена поменяли бы местами, Максиму бы этого не простили.

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