В сборной России по биатлону появился заводила. Не навредит ли команде юмор Серохвостова?

Даниил и над собой смеётся, и над товарищами по команде шутит. У российских биатлонистов так не принято.

Сборная России на старте сезона приблизилась к уровню иностранных команд. Увы, пока не в результатах, а в открытости и чувстве юмора. Заводилой стал новичок сборной Серохвостов.

В сети наши биатлонисты обычно серьёзны и редко позволяют себе шутить. Этакий образ сосредоточенных, суровых русских. А Серохвостов в противовес довольно активен в социальных сетях, что не особо привычно для команды. Даниил подкалывает и себя, и остальных биатлонистов в команде, а иногда даже устраивает довольно безумные вещи.

Норвежские тролли

Наверное, больше всех шутить и «троллить» соотечественников и соперников любят биатлонисты сборной Норвегии. По ходу сезона они в «сториз» выкладывают, как танцуют макарену, смеются над товарищами по команде. Например, Тарьей Бё постоянно старается радовать своих подписчиков в «Инстаграме» фотографиями, где смешно корчит лицо.

Даниил Серохвостов тоже решил ответить главному «норвежскому троллю». В одном из своих постов Тарьей предложил назвать топ-3 биатлонистов в гонке. Серохвостов не растерялся и назвал трёх спортсменов, которые, по его мнению, точно будут на пьедестале, отметив, что они «сильные мужчины». Вот только в топ-3 Даниила попали Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые в этот момент безрадостно выступали на Кубке IBU.

На сборах, ещё не попав в команду, Серохвостов тоже троллил российских биатлонистов. Тренер Максим Максимов выложил фрагмент тренировки Эдуарда Латыпова. В комментариях между наставником и юным спортсменом произошёл забавный диалог.

– Неужели Эдуард ни разу не попал в установку, – сопроводил подпись Серохвостов плачущими и удивлёнными смайликами.

– В установку – ни разу, а вот по пяти мишеням всё попал, – поехидничал Максимов.

Самоирония

Стоит признать, шутит Серохвостов не только над другими, но и над собой. 2 декабря в спринте россиянин стал 74-м и пролетел мимо пасьюта. Обычно после этого наши биатлонисты находят кучу причин и отмазок. Даниил же честно признался, что виноват сам, потому что отморозил руки, что и сказалось на стрельбе. А после гонки спортсмен пошутил над своим результатом.

«Это Карим выносит меня с преследования», – написал Серохвостов.

Иронично спортсмен отреагировал и на шутки «Матч ТВ» над его фамилией. Телеканал предложил рассказать зрителям о любимых «Серохвостовых», намекая на котов. Даниил не растерялся и выложил топ-4 любимых «Серохвостовых» – четыре своих неудачных фото.

Пицца с Халили

Особые отношения в команде у Серохвостова с Халили. Мы уже видели, как Карим «вынес» Даниила с пасьюта. Как только Даниила вызвали в сборную, первой эмоцией, естественно, шуточной для него была радость от возможности поесть пиццу с Каримом.

Уже в Эстерсунде Серохвостов признался, что живёт вместе с Халили. При этом спортсмен чётко и «сурово» заявил, что так решил он сам, но это единственное, чем он «рулит» в команде.

Кстати, Халили – кумир Серохвостова. Даниил постоянно говорил, что считает его лучшим биатлонистом и мечтает сделать с ним фото. Почему? Потому что совместных фотографий у них нет. Насколько это правда – судить сложно, но в «инстаграмах» спортсменов лишь одна общая фотография – как раз с недавним «выносом с пасьюта». Мечта сбылась?

Опасные манёвры

Слова – одно, действия – другое. Но и тут Серохвостов не боится быть смешным. На одном из октябрьских сборов команды Даниил был втянут в авантюру, ну или сам стал её инициатором.

Биатлонист залез внутрь большой автомобильной шины, которую между собой катали Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Латыпов, который опубликовал у себя видео такой необычной тренировки, предложил Роскосмосу присмотреться к Серохвостову.

Сам дебютант же «пожаловался» на дедовщину.

Позднее Даниил рассказал, что же тогда всё-таки произошло в Алдане.

«В тот момент закончилась разминка, и мы ждали, когда все придут, чтобы начать вместе делать упражнение. В это время сначала Эдик Латыпов хотел лечь в колесо, но он не смог залезть туда, потому что здоровый. После этого предложили мне. Я, естественно поместился, так как меньше него раза в два. И мы поехали. Было очень страшно. Я думал, что упаду и сверну себе шею. Но в итоге закрепился там и нормально поездили, правда, потом слегка тошнило».

Такие поступки всё-таки больше влияют на обстановку в команде, но Даниил пытается иронизировать и в относительно серьёзных вещах. Как у любого молодого спортсмена, личных спонсоров у Серохвостова немного, но россиянин активно пытается их найти. Так, биатлонист пытается обратить на себя внимание «Ред Булла», поддерживающего крутых атлетов.

Серохвостов даже посвятил несколько публикаций этой теме, напоминая, что у него осталось место на экипировке или на теле среди других татуировок. Эй, «Ред Булл», может, всё-таки начнёте спонсировать россиянина, он ведь так старается?

Даниил – один из тех, кто явно пытается разрядить обстановку в команде, да и вокруг неё. Кажется, в сборной давно не было таких шутников. Но не навредит ли юмор команде?