Россия добыла медаль за счёт поразительной скорости. Наши давно не бегали так быстро!

В мужской эстафете на втором этапе Кубка мира россияне финишировали третьими. Эта медаль стала первой медалью команды России в этом сезоне и четвёртой подряд наградой мужской команды в эстафетах, если считать и те успехи, которые были в конце прошлого сезона.

Но самым поразительным и приятным в этой гонке стала скорость российских биатлонистов. Мы привыкли к тому, что российские биатлонисты по скорости не могут соперничать с лидерами. А вышло так, что Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов выиграли медаль, несмотря на штрафной круг на последнем этапе! Ногами россияне опережали даже сильнейших норвежцев.

Давно у нас не было повода сказать, что россияне блестяще проявили себя на лыжне!

Лучшие на своих этапах

Первыми с четырьмя ошибками на огневом рубеже финишировали норвежцы, вторыми с восемью промахами стали французы. И если бы не штрафные 150 м, россияне вполне могли рассчитывать на золото или как минимум серебро. Однако у российской команды бронза.

Эдуард Латыпов в борьбе за победу на втором круге попытался догнать лидирующего норвежца, в результате чего допустил четыре промаха на стойке и отправился на штрафной круг.

Ногами россияне показали второй результат в гонке. Впереди только французы, которые были лишь на 2,7 секунды быстрее. Норвежцы уступили российским биатлонистам 21 секунду ходом!

Интересно, что почти все россияне были быстрее норвежцев на своих этапах. Только Логинов уступил Йоханнесу Бё, показавшему лучшую скорость этапа, 9,8 секунды и показал третий ход.

Халили показал вторую скорость на первом этапе, уступив только французу Фабьену Клоду 11,7 секунды. Вчерашний юниор Серохвостов и вовсе стал лучшим по скорости на втором этапе, оставив позади опытных и скоростных Тарьея Бё, Эмильена Жаклена и Якова Фака! Латыпов стал четвёртым на этапе с отставанием от Самуэльссона в 4,2 секунды. И это прекрасный результат, который показывает, что российские биатлонисты вообще не уступают соперникам ходом.

«Раньше мы то догоняли, то отбивались»

О результатах гонки рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, который также отметил хороший ход россиян:

«С точки зрения результата я рад, конечно. Медаль – это хорошо. С точки зрения реализации возможностей – всё не совсем хорошо. Такой стрельбы на «стойке» я не ожидал. В последнее время у нас были проблемы на «лёжке», а сегодня «стойка». Это психология. Но мы сегодня были хороши ходом, сегодня мы никому ходом не проигрывали. Наверное, скорость сказалась на стрельбе. Где-то не хватило уверенности. Но разберёмся, постараемся вернуть «стойку».

У Латыпова нет опыта борьбы за золото. Раньше мы то догоняли, то отбивались, чтобы сохранить серебро или бронзу. Наверное, не хватило уверенности в себе», – сказал Каминский.

Норвежцы уже не те?

К тому, что норвежцы даже со штрафным кругом могут выиграть золото в эстафете, а с двумя бороться за призы, мы уже привыкли. Например, в последней эстафете прошлого сезона им и вовсе удалось взять бронзу с тремя кругами. Но когда россияне в последний раз за счёт скорости прохождения дистанции, несмотря на круг, боролись за самые высокие места?

На этапе Кубка мира в Антхольце в прошлом сезоне Бабикову, Елисееву, Логинову и Латыпову удалось взять бронзу со штрафным кругом и семью промахами, но впереди были норвежцы, которые стали вторыми с кругом, девятью промахами и 50-секундным преимуществом над российской командой. То есть тогда о борьбе с норвежцами по скорости не шло и речи.

У болельщиков уже давно не было повода сказать, что все россияне пронеслись по трассе на своих этапах идеально. Вспоминается разве что победа в Оберхофе в январе 2019-го.

И если в последнее время рассчитывать не медали российские биатлонисты могли только при очень хорошей стрельбе и ошибках соперников на рубеже, то сейчас ситуация меняется. Понятно, что в следующий раз штрафной круг соперники могут и не простить. Однако приятно, что в олимпийский сезон мы можем говорить о полноценной борьбе на лыжне с быстрейшими норвежцами и французами, несмотря на многочисленные ошибки на рубеже и даже штрафные круги.