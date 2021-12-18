Сборную России дисквалифицировали на Кубке IBU в эстафете. Что натворили наши юниоры?

Российскую эстафетную команду дисквалифицировали на этапе юниорского кубка IBU из-за ошибки на огневом рубеже. Но спешить обвинять молодых спортсменов в непрофессионализме не стоит – подобные проступки совершают и взрослые спортсмены, выступающие на уровне Кубка мира.
Так что же натворили наши юниоры?
Лишний выстрел
Команду России дисквалифицировали на этапе юниорского кубка IBU в итальянском Мартелле в смешанной эстафете из-за нарушения правил ведения работы на огневом рубеже.
Амина Иванова, Кира Дюжева, Алексей Зубарев и Алексей Ковалёв финишировали на пятом месте, но после окончания гонки результаты были пересмотрены из-за того, что Кира Дюжева допустила грубую ошибку: использовала четыре дополнительных патрона вместо трёх, то есть сделала девять выстрелов на одном огневом рубеже, хотя правилами допускается не более восьми. После финиша судьи закономерно дисквалифицировали российскую команду.
Первое место в гонке заняла команда Германии. Италия и Чехия — на втором и третьем месте.
Похожую ошибку на юниорском чемпионате мира – 2020 совершила биатлонистка команды Украины. Во время женской эстафеты Екатерина Бех также использовала четыре дополнительных патрона. Команда заняла седьмое место, но после финиша была дисквалифицирована.
Стрельба — строго по правилам
Дисквалификация — это самое серьёзное наказание за нарушение правил во время гонки. Чаще всего спортсменов дисквалифицируют из-за нарушения правил техники безопасности.
Например, в сезоне – 2019/2020 сборная Украины была дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке. Елена Пидгрушная нарушила правила техники безопасности на огневом рубеже во время стрельбы из положения «стоя». При перемещении из одного стрелкового коридора в другой спортсмен должен разрядить винтовку и поместить её за спину, а Пидгрушная это правило нарушила. Украинцы финишировали с 10-м результатом, но уже после гонки судьи приняли решение об их дисквалификации.
Биатлонистов могут дисквалифицировать не только за лишние выстрелы, но и за использование не всех патронов. Так, в сезоне-2018/2019 на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити за четыре выстрела вместо пяти аннулировали четвёртое место Йоханнеса Бё. Норвежец сам признался в ошибке.
В конце прошлого сезона на чемпионате России по биатлону дисквалифицировали Семёна Сучилова. Он стал третьим в гонке преследования, но ошибся при перезарядке оружия.
- 18 декабря 2021
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