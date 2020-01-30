Результат Украины на юниорском ЧМ аннулирован из-за Бех, ранее выступавшей за Россию

Результат сборной Украины в эстафете на юниорском чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) была аннулирован. Команда в составе Анастасии Рассказовой, Любови Кипяченковой, Оксаны Москаленко и Екатерины Бех финишировала седьмой, однако после гонки стало известно, что из-за ошибки Бех сборная Украины дисквалифицирована.

В стрельбе из положения лёжа Екатерина допустила четыре промаха, но вместо того, чтобы отправиться на штрафной круг, она использовала четвёртый запасной патрон, сообщает Biathlon.com.ua. Это является грубым нарушением правил.

До 2018 года Бех выступала за Россию.

Женская сборная России по биатлону в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко завоевала серебряные медали. Золото выиграли француженки, бронзовыми призёрами стали норвежки.