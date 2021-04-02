«Очень сильный поступок». Почему российский биатлонист отдал медаль поверженному сопернику

После гонки преследования на чемпионате России по биатлону – 2021 произошло то, чего многие российские болельщики ждали от норвежца Эмиля Иверсена по окончании скандального марафона на недавнем чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Максим Цветков, ставший третьим, не стал надевать бронзовую медаль на церемонии награждения, а неожиданно отдал её своему поверженному сопернику – Семёну Сучилову. Красивая история.

Что же побудило чемпиона мира сделать такой жест?

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«Я допустил большую ошибку»

В гонке борьба за третье место разгорелась именно между Сучиловым и Цветковым. Семён закрыл все мишени на заключительной стрельбе, а вот Максим допустил промах, поэтому на финише оказался только четвёртым. Впрочем, вскоре выяснилось, что Сучилов допустил серьёзную ошибку при перезарядке оружия и должен быть дисквалифицирован и лишён бронзы.

«Сегодня была очень интересная гонка, но, к сожалению, я допустил большую ошибку на втором рубеже, взяв вторую обойму. Я нарушил правила, соответственно меня дисквалифицировали».

На церемонию награждения, естественно, вызвали именно Максима Цветкова, которому перешло третье место. Но дальше случилось неожиданное. Чемпион мира в эстафете не стал надевать свою медаль. А позже нашёл на стадионе своего соперника и отдал ему заслуженную бронзу.

«У меня слеза прокатилась». Цветков отдал Сучилову свою медаль с гонки преследования на ЧР

«После церемония награждения подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Макс, спасибо большое. Конечно, очень сильный поступок. У меня слеза прокатилась. Подарю награду Станиславе, моей дочери. Она за меня болеет всегда – неважно, плохо я бегу или хорошо».

Фото: biathlonrus.com

Красивый жест

Согласно официальным правилам IBU за «использование второго магазина вместо заряжания вручную по одному дополнительных либо запасных патронов взамен утерянных или давших осечку» предусмотрена дисквалификация спортсмена. То есть правила, действительно, были нарушены, никакой спорной ситуации и нечестных действий со стороны судей не было, и Сучилов понес заслуженное наказание. Он в целом не получил почти никакого преимущества в скорости, но серьёзно нарушил технику безопасности, а подобное всегда карается очень строго.

По всей видимости, этим соображением и руководствовался Цветков. Он проявил благородство, сделал красивый жест и не стал принимать победу над Сучиловым, чья ошибка не могла весомо повлиять на финишное время или создать помеху для другого спортсмена.

Впрочем, правила есть правила, и если бы Цветков не отдал эту медаль Сучилову, никто бы его за это не осудил. Семён – опытный спортсмен, он в курсе всех правил, ему можно было только посочувствовать. Но Максим пошёл дальше и заслужил уважение от соперника и болельщиков.

Впрочем, и переоценивать это событие не стоит. Сучилову досталась только сама медаль. По протоколу третьим останется Цветков, а его соперник останется дисквалифицированным.

«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль Лидер сборной России сначала вообще хотел проигнорировать церемонию награждения после скандального финиша марафона.

Может быть, что-то подобное стоило сделать и Эмилю Иверсену после финиша скандального марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам? Понятно, что это совершенно другой уровень, и другая борьба. Но если бы норвежец подарил своё золото Александру Большунову, лидировавшему до того, как ему сломали палку, об этом поступке запомнили бы надолго.