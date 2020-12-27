«Рождественская гонка» – шанс для России. Нашим биатлонистам пора прервать серию неудач

Российскому биатлону срочно нужна надежда. Почти 40 гонок без медалей, редкие попадания в десятку сильнейших – есть ощущение, что это не закончится никогда. Но праздники существуют для того, чтобы случались чудеса. «Рождественская гонка» в Германии – именно тот случай. Несмотря на все ограничения, мероприятие в Рупольдинге состоится, а Матвей Елисеев и Евгения Павлова 28 декабря постараются принести нашей стране частичку биатлонного счастья. Тем более, что российские биатлонисты всегда были очень успешны в «Рождественских гонках».
Может быть, вот он – шанс прервать серию неудач?
Первый успех Юрьевой и Ярошенко
Первая «Рождественская гонка» прошла в Германии почти 20 лет назад. В 2002 году нынешний президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в паре с Альбиной Ахатовой занял второе место. Россияне уступили немцам Мартине Глагов и Михаэлю Грайсу.
А первая победа России случилась в 2007 году, и её авторами стали Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко. Они буквально уничтожили всех соперников и даже пребывающих в самом расцвете сил Уле-Эйнара Бьорндалена и Туру Бергер опередили более чем на 30 секунд.
В следующем году Юрьева и Ярошенко стали третьими, а ещё через год их поймали на допинге и дисквалифицировали. Немецкие болельщики неохотно вспоминают те «Рождественские гонки», а некоторые из них даже признаются, что лучше их не было бы вовсе.
Триумф Слепцовой и Устюгова
Светлана Слепцова и Евгений Устюгов приехали на «Рождественскую гонку-2010» в статусе олимпийских чемпионов. Евгений в Ванкувере выиграл гонку с общего старта, а Светлана была частью эстафетной команды. Кстати, та «Рождественская гонка» едва не закончилась катастрофой. Из-за сильного снегопада на стадионе «Шальке» обрушилась крыша. К счастью, это произошло не в день соревнований, поэтому мероприятие просто перенесли на март 2011 года.
Фото: РИА Новости
Слепцова и Устюгова выиграли и квалификационную гонку, и основную. Хотя на финише было довольно жарко. Катрин Хитцер и Флориан Граф почти догнали российскую пару олимпийских чемпионов, но «почти» – не считается. Все остальные отстали более чем на минуту.
Удивительный прорыв Юрловой и Шипулина
«Рождественская гонка» 2012 года стала одной из самых драматичных в истории. Екатерина Юрлова и Антон Шипулин были лишь четвёртыми по итогам первой части соревнований, но в основной гонке сумели опередить всех соперников и буквально вырвали победу в концовке. Звёздные французские биатлонисты Мартен Фуркад и Мари Дорен-Абер стали вторыми, уступив российской паре всего шесть секунд. К слову, именно с 2012 года Юрлова стала практически неизменной участницей «Рождественской гонки» от России. Екатерина, скорее всего, поехала бы в Германию и сейчас, но пропускает сезон из-за беременности.
Последний успех России
Он случился не так давно, в 2017 году. И опять в нём приняла участие Екатерина Юрлова. На этот раз в паре с ней выступал Алексей Волков. Два великолепных стрелка допустили лишь один промах на двоих в основной гонке и одержали уверенную и заслуженную победу.
В прошлом году выступление Юрловой и Елисеева закончилось катастрофой с многочисленными падениями. На этот раз в пару к Матвею приходит дерзкая Евгения Павлова, которая обожает контактные гонки. И хочется верить, что Россия сможет сотворить рождественское чудо и одержать пятую победу в истории в этом замечательном соревновании. И прервёт, наконец, бесконечную серию неудач. Это именно то, что необходимо сейчас нашему биатлону.
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