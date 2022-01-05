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Этап Кубка мира — 2021/2022 по биатлону в Оберхофе оказался под угрозой срыва из-за тепла — на трассе не хватало снега

«Это не биатлон». Почему этап Кубка мира в Оберхофе оказался под угрозой срыва
Ангелина Николаева
Этап Кубка мира в Оберхофе — под угрозой срыва?
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Недостаток снега, проливной дождь, туман и ветер — причин, чтобы отменять и переносить гонки в биатлоне, хватает.

Практически ни один сезон не обходится без переноса или отмены биатлонных стартов из-за погодных условий. Не обошлось и в 2022 году – из-за дождя и тёплой погоды за несколько дней до начала этапа организаторы перенесли мужской спринт в Оберхофе.

В разные годы из-за погоды гонки переносили, отменяли и даже останавливали, когда спортсмены уже прошли половину дистанции. Дождь, туман, ветер – причин для отмены гонок хватает.

«Ничто не помешает проведению гонок»

За несколько дней до начала пятого этапа Кубка мира – 2021/2022 в Оберхофе организаторы объявили о переносе первой гонки. Мужской спринт передвинули с 6 на 7 января из-за тёплой погоды и сильного дождя. В первый день нового года температура в Оберхофе поднималась до +10 градусов и до 4 января днём не опускалась ниже +7 градусов. Этап оказался под угрозой срыва, ведь подготовить трассу в таких условиях было крайне трудно – проще было переехать в Рупольдинг.

Из-за погодных условий биатлонистам пришлось тренироваться в лыжном тоннеле.

Но сейчас в Оберхофе держится «минус» и выпал снег, однако возникла другая проблема – порывы штормового ветра. И по прогнозам, сильный ветер в Оберхофе может сохраниться до 9 января.

Однако шеф оргкомитета этапа Томас Греллманн сообщил, что спринты пройдут по плану:

«Мы уверены, что ничто не помешает проведению спринтерских гонок в пятницу. Мы смогли восстановить трассу сегодня ночью к тренировкам, также будем работать над ней в преддверии стартов. Насчёт искусственного снега также переживать не стоит, потому что его достаточно на складе», — приводит слова Греллманна «Матч ТВ».

«Кошмарное состояние»

В сезоне-2019/2020 организаторы старта в Анси также решили провести гонки, несмотря на тёплую погоду и сильный дождь. Ещё до начала этапа его хотели отменить, но не стали делать это из-за болельщиков и большого количества проданных билетов. Гонки проходили под сильным проливным дождём на трассе из каши снега с селитрой. Но многие спортсмены и тренеры высказались, что, даже несмотря на ужасные погодные условия, отменять старты было бы неправильно.

«Ужасная погода. Я вся промокла насквозь, у меня замёрзли руки, кошмарное состояние, но я не думаю, что надо отменять гонки. Биатлон – вид спорта на открытом воздухе. Даже летом бывают плохие дни из-за погоды, но мы выходим на тренировку и работаем», — рассказывала Айта Гаспарин, биатлонистка сборной Швейцарии.

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Туманный Хольменколлен

Говоря об отменах, нельзя не вспомнить и норвежский Хольменколлен, где биатлонные старты регулярно переносят из-за тумана. Тем не менее год за годом там продолжают проводить соревнования, а организаторы каждый раз заявляют о возможной отмене и переносе стартов.

В марте 2004 года в Хольменколлене и вовсе отменили женский масс-старт прямо во время гонки! Бежать дальше было нельзя из-за густого тумана. Там же в 2000 году из-за тумана перед последним огневым рубежом прервали мужскую эстафету, которая проходила в рамках чемпионата мира.

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«Битва заслуживает лучшего фона»

В сезоне-2020/2021 из-за сильного ветра на более позднее время были перенесены масс-старты в шведском Эстерсунде. Гонки должны были стать заключительными в сезоне, и на них решалась судьба «Большого хрустального глобуса» у мужчин. За победу в общем зачёте до финального старта боролись Йоханнес Бё и Стурла Легрейд.

Тогда о погодных условиях в Эстерсунде резко высказался Мартин Фуркад:

«Я считаю, что это не биатлон… Надеюсь, ветер утихнет для мужчин. Битва Йоханнеса и Стурлы заслуживает лучшего фона!»

Ветер в Ханты-Мансийске

Но если вам кажется, что проблемы с погодой возникают только на европейских этапах Кубка мира, а в России из-за санкций простаивают великолепные стадионы, где погода всегда прекрасна, стоит вспомнить отмену стартов в Ханты-Мансийске в сезоне-2015/2016. И тогда гонки не просто перенесли на другой день, а полностью отменили.

Из-за сильного ветра на стадион упала башня с освещением. И в целях безопасности организаторы отменили женский и мужской масс-старт, который должен был стать последней гонкой сезона.

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