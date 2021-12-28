«Судьи накосячили, и я завёлся». Организаторы подпортили России «Рождественскую гонку»

В «Рождественской гонке», которая традиционно закрывает календарный год, кажется, нет места спортивной злости. Лучшие мировые биатлонисты просто кайфуют в приятной компании, бегут и стреляют в своё удовольствие, ну и гонятся за солидными призовыми, конечно.

Однако в декабре 2021-го организаторы умудрились разозлить российскую пару. Из-за технической ошибки Евгению Буртасову буквально остановили на трассе. Однако, кажется, эта вынужденная пауза только помогла российской паре. У наших – второе место!

Не потеряются ли наши?

Казалось, сборная России выставила на шоу-гонку в Рупольдинге глубоко резервный состав. У Матвея Елисеева в декабре возникли проблемы не только на Кубке мира, но и на Кубке IBU, а Евгения Буртасова (в девичестве – Павлова) даже до главной сборной в этом сезоне пока не добиралась. Но был один железный аргумент: эта пара – действующие победители гонки.

Лидеров мирового биатлона на «Рождественской гонке» было немного: разве что Лиза Тереза Хаузер, Доротея Вирер да Эрик Лессер, но крепких соперников хватало. Так что опасения по поводу выступления наших были: а не затеряются ли россияне на последних местах?

Ведь были и сложности технического характера. Из-за болезни со спортсменами в Рупольдинг не поехал тренер, и пристреливал россиян экс-тренер нашей сборной, а ныне наставник команды Австрии Рикко Гросс. Могли возникнуть проблемы и с лыжами: их приготовили ещё неделю назад, а погодные условия были непростыми: проливной дождь и каша под ногами.

Но первый номер на груди обязывал российских биатлонистов бороться.

Третье место. Но это только начало

Регламент состязания был привычным. Сначала – масс-старт. Потом – сокращение отрывов вдвое и гонка преследования. Тот, кто выиграет её, и становится чемпионом.

Масс-старт прошёл для России неплохо и почти без приключений. Разве что Буртасова сначала чуть не упала на спуске, а потом чуть не врезалась в уходившего на трассу канадца, но это от хорошей работы лыж. За восемь огневых рубежей наши настреляли пять промахов и заняли в итоге третье место, чуть-чуть не дотянув до украинской пары Джима/Пидручный. А лидерами с большим отрывом стали хозяева: Лессер и Хеттих вообще не промахивались!

А вот гонка преследования была куда «веселее». Всё началось с того, что Буртасова и Джима ушли на старт на 14 секунд раньше положенного времени. Кажется, это произошло из-за ошибки хронографа на старте. Как бы то ни было, россиянка и украинка слишком быстро догнали Хеттих на рубеже и устроили зарубу за первое место – все стреляли точно.

Буртасову остановили судьи

Но судьи решили исправить ошибку и перед передачей эстафеты просто остановили на финишной прямой и Буртасову, и Джиму. Показали им на секундомер, объяснили ситуацию, но разве в пылу гонки можно это понять? Дыхание было сбито, мысли разрозненны, а гонка – подпорчена. А как иначе, когда соперники уже обгоняют, а тебя держат судьи?

Показалось, что ситуация напрочь выбила Буртасову из колеи – следующий свой этап она провела неудачно. А вот Елисеев, наоборот, завёлся. Стрелял чисто, на трассе отдавал все силы и вместе с чехом Крчмаржем боролся за третье место. Воспряла духом и Буртасова.

Бороться за победу было почти невозможно: Ляйтнер и Хаузер всё делали безупречно. Но Россия в итоге смогла вырваться на второе место. Развязка получилась драматичной: на последнем огневом рубеже за второе место наши боролись с немцами и чехами. Елисеев стрелял чисто, но медленно, а вот Лессер и Крчмарж промахнулись по два раза. Чех чуть было не достал россиянина ходом, но Матвей дотерпел и после финиша упал на снег.

«А я стою. Мне дальше нельзя»

«Меня выбило из колеи то, что я приехала и ко мне подходит судья и говорит: «Нет, ты стоишь, ты ждёшь». Я не понимаю, почему жду? Он подходит к нам с Джимой и говорит, что мы должны подождать, потому что у них была проблема с циферблатом. Я говорю: «А мы-то при чём?» Якобы они так баланс создали. И мы стояли, я понервничала. Матвей приезжает и на меня кричит: «Ты что? Ты где?» А я стою, мне дальше нельзя. Наверное, из-за этого я на стойке немного ошиблась», – поделилась эмоциями Буртасова после гонки.

«Меня эта ситуация подстегнула, потому что судьи накосячили, а нам это во вред. Я завёлся и сработал ещё более агрессивно. Я бежал максимально быстро, как мог. К сожалению, на последнем подъёме чех очень близко ко мне подобрался, но лыжи ехали хорошо, спасибо сервису. Неделю назад подготовили лыжи, и у нас опять всё прекрасно», – отметил Елисеев.

При всех сложностях российская пара выжала максимум из этой гонки. Болельщикам остаётся только порадоваться за Буртасову и Елисеева и пожелать им скорейшего возвращения на Кубок мира – с таким рвением они и на высшем уровне не потеряются.