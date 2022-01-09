Саша, что ж ты натворил? Логинов тремя последними выстрелами лишил себя верного золота

Счастливый Оберхоф

Этап Кубка мира по биатлону – 2021/2022 приносит сборной России и её болельщикам бурю эмоций. В основном – приятных. Да, перед стартом этапа команда лишилась Эдуарда Латыпова, который сдал положительный тест на коронавирус и загремел на двухнедельный карантин, однако при этом разжилась сразу двумя золотыми наградами: в первый день Александр Логинов выиграл спринт, во второй Бабиков и Резцова – супермикст.

Победа в спринте была особенно ценной из-за того, что в третий день по расписанию шли гонки преследования. А тот, кто стартует первым в пасьюте, автоматически становится главным фаворитом. Здорово, что не только Логинов был в головной группе, но и Бабиков с Серохвостовым, занимавшие шестое и восьмое место. Вышли на старт также Халили, Поварницын и Цветков, правда, у них шансов бороться за медали было меньше.

Два идеальных круга

Логинов первый круг прошёл очень мощно. На старте его и быстроногого Жаклена разделяли лишь семь секунд, а на подходе к огневому рубежу – уже 20. Как и всегда, у российских болельщиков возникли опасения: а сможет ли Логинов, показавший высокую скорость, справиться на стрельбе? Но всё обошлось – пять выстрелов точно в цель!

Жаклен промахнулся, а потому на второе-третье места выдвинулись Легрейд и Тарьей Бё, от Логинова они отставали почти на полминуты. К сожалению, Бабиков и Серохвостов промахнулись по разу. Они сохранили высокие места, но с точки зрения потенциальной борьбы за медали свои позиции ухудшили. До норвежцев было 25-30 секунд.

Второй круг получился под стать первому. Логинов шёл очень быстро, наращивал отрыв. Перед стрельбищем, правда, сбавил темп, но не зря – закрыл ещё пять мишеней подряд. А вот догонявшие норвежцы синхронно мазали, поэтому за Александром на дистанцию никто не уходил почти минуту. И первым его преследователем стал… чисто отстрелявший Бабиков, которому приходилось отбиваться от Бё-старшего, Самуэльссона, Жаклена и Лессера.

Как Логинов лишил себя победы

На третьем круге Логинов продолжал убегать от соперников – преимущество перевалило за минуту. Учитывая это, Александр мог позволить себе разок промахнуться. Так и случилось: лидер сборной России допустил одну ошибку и ещё несколько секунд потратил на перезарядку – что-то случилось с винтовкой и два патрона пришлось заряжать вручную. На выходе с рубежа Логинов опережал Жаклена на 33 секунды. Остальные промахивались и по-прежнему были примерно в минуте. Увы, гонка захлестнула Бабикова, который на первой стойке допустил сразу три промаха и потерял порядка 10 позиций.

Ко второй стойке Логинов не бежал – летел. За круг «привёз» Жаклену 20 секунд. Мог позволить себе спокойно промахнуться дважды. Но допустил сразу три ошибки. Что же ты натворил, Саша? Тремя выстрелами он лишил себя золота, перечеркнул почти идеальную гонку. На трассу россиянин ушёл третьим: в 20 секундах от Фийона Майе и в 12 – от Самуэльссона, совсем рядом за его спиной были два норвежца – Легрейд и Бё-старший.

Логинову нужно было терпеть и догонять. Догонять и терпеть. Однако после 450 лишних метров дистанции сил уже не осталось: россиянин пропустил вперёд норвежцев и стал пятым. Фийон Майе выиграл, Самуэльссон – второй, Тарьей Бё – третий. Эх, если бы Александр допустил на стойке на один промах меньше – боролся бы за золото. Если бы…

Бабиков финишировал на 10-м месте, Серохвостов – на 11-м. А на 12-м – Цветков, совершивший феноменальный прорыв к вершине аж с 52-го места!