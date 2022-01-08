«Что с тобой случилось, доченька?» Эмоции после мощной победы сборной России в Оберхофе

Мощная победа сборной России в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе вряд ли могла оставить равнодушной болельщиков. Кристина Резцова и Антон Бабиков выдали одну из самых ярких гонок, во время которой Анфиса Резцова плакала, Юрий Каминский говорил, что эмоции круче, чем в лыжном спринте, а Дмитрий Губерниев просто радовался.
«Когда Кристина ушла на круг, я заплакала»
Для Кристины Резцовой эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Конечно, эмоциональнее всех была её мама, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Когда Кристина ушла на круг, я заплакала. Думала, что с тобой случилось, доченька? Но потом успокоила себя, поняла, что много впереди бега и стрельбы. Собралась, умница. От Антона тоже ждала надёжной стрельбы, но он тоже дополнительных нахватал. Очень рада за них, всё сложилось», — сказала Резцова-старшая.
«Когда уходила на штрафной круг, думала: «Какой позор!» А сейчас ощущение, что мы молодцы. Всё классно, но гонка такая короткая, что я ничего не успела понять. Антон сказал, что ругал меня на последней стойке, чтобы я не промазала.
Эти эмоции должны закончиться сегодня. Сейчас мы в данный момент радуемся, празднуем, все эмоции – сегодня. Можно ли отпраздновать сегодня? Потанцуем, может быть! Но если серьёзно, то всё-таки это отложим на потом. Я получаю удовольствие, просто кайфую. С каждой гонкой! Реально становлюсь увереннее в себе, каждая гонка приносит огромное удовольствие и в плане ощущений на лыжне, и ощущений после гонок. Круто!» — сказала Резцова-младшая «Матч ТВ».
«Я только нужные слова искал»
«Гонка ещё более инфарктная, чем лыжный спринт. Потому что всё меняется. Ещё даже не успел расстроиться после неудачной стрельбы, а тут раз — и третьими выезжаем. Буквально на одном рубеже всё изменилось. Я на движения на трассе не обращал внимания, только искал нужные слова. Наверное, получилось.
Кристина – молодец! Большая молодец! Можно ли сказать, что спасла команду? Почему нет? Но не только она, все хорошо отработали. Но ей есть куда расти, все ещё у неё впереди. Сейчас испытываю удовлетворение от хорошо сделанной работы», — это слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.
«Могут бороться в любой ситуации»
«Очень рад победе! Резцова и Бабиков показали, что могут бороться в любой ситуации. Кристина доказала, что не страшно давать интервью перед стартом. Так спортсмен только лишний раз себя настраивает. Сама к микрофону прибежала перед гонкой и первое место заняла.
Бабикову желаю попасть на Олимпиаду, а женскую сборную без Резцовой представить нельзя. Пока кажется, что только она способна в Пекине бороться за медали», — поделился своим мнением Дмитрий Губерниев.
«Вчера у меня была очень хорошая и сложная гонка, потому что невероятно волнительно вернуться на Кубок мира за пару-тройку этапов до Олимпиады, когда тебе нужно показывать результаты. А сегодня — газ в пол с самого начала, потому что был очень сильный ветер, а все мужчины очень быстры. Но после этапа Кристины… Я понимал, что мы можем это сделать, и старался отработать свой следующий этап максимально мощно», — сказал Антон Бабиков после финиша.
«Нам повезло, мы сделали меньше ошибок, чем другие команды. Когда проигрывали 40 секунд, не подумали, что крышка. Мы верим в наших спортсменов до конца», — сказал тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов.
Но везёт сильнейшим. А наши биатлонисты в сингл-миксте были сильнее соперников.
Предыдущий раз россияне на Кубке мира в сингл-миксте выигрывали (и даже брали медаль) 6 февраля 2015 года в Нове-Место. Тогда выиграли Яна Романова и Алексей Волков, но у них не было штрафных кругов.
- 8 января 2022
-
23:03
-
21:43
-
20:57
-
20:40
-
19:35
-
19:33
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:14
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:26
-
17:05