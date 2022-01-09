Резцова повторила и удвоила промахи Логинова! Кристина сама отдала соперницам медаль

Россиянка уверенно шла второй, показывала лучший ход на лыжне, но сама всё испортила.

В женской гонке преследования – последней гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе – никто из россиянок не смог попасть в топ-10. Конечно, это неудача. Из положительных моментов: Резцова показала второй ход среди всех участниц, да и остальные наши девушки неплохо выглядели на лыжне. Чего нельзя сказать про стрельбу.

Гонка Резцовой: второй ход и шесть промахов

Кристина Резцова перед стартом гонки сказала, что точная стрельба будет залогом финиша на высоких местах. И на первом рубеже лидер нашей женской сборной обрабатывала каждый выстрел, стреляла нетипично медленно для себя, но зато поразила все мишени.

С седьмого места она переместилась в группу из трёх биатлонисток, которые шли вслед за лидировавшей норвежкой Марте Рёйселанд. Но после второго рубежа Резцова осталась в одиночестве. Кристина вновь стреляла медленно, но очень надёжно. Точная стрельба позволила ей и отставание от лидера сократить (а норвежка промахнулась один раз), и от конкуренток убежать.

Резцова на 100 процентов была права насчёт стрельбы. Первая же стойка выбила её из числа претендентов на награды. Три промаха, как у Александра Логинова на последнем рубеже в мужской гонке, и вместо уверенного второго места – минутное отставание от третьего. Возможно, она попала в порыв ветра, возможно, россиянка не справилась с эмоциями от близости медали, но Кристина завалила стрельбу.

На второй стойке она настолько торопилась, что мгновенно не закрыла те же три мишени, что и на предыдущей стрельбе. Стрельбу Резцова завершила двумя попаданиями, но с шестью штрафными кругами, конечно, даже о попадании в топ-10 уже нельзя было думать. Жаль, что не это не спринтерская гонка была, тогда бы Кристина точно была в призёрах.

Можно сказать, что Кристина Резцова сама отдала соперницам медаль. Всё было в её руках и ногах. Причём ходом россиянка была великолепна, показав второй результат вслед за француженкой Жюстин Бреза-Буше!

Гонка Васнецовой, Казакевич и Мироновой: 12 промахов и неплохой ход

Лучшей из россиянок в пасьюте в итоге стала Валерия Васнецова, которая допустила ровно в два раза меньше промахов, чем Кристина Резцова.

Васнецова стала 11-й, показав ногами худший ход в сборной России. Но худший – это всего на шесть секунд медленнее Ирины Казакевич. Она, кстати, финишировала на 21-м месте с четырьмя промахами. Светлана Миронова с пятью промахами стала 27-й.

Итоговые результаты Мироновой и Казакевич ниже среднего, но ход чуть лучше, чем в предыдущих гонках. Если в Рупольдинге и ход будет быстрее и, самое главное, стрельба точнее, тогда можно говорить что-то оптимистичное.

Пока же ничего выдающегося женская сборная России не показала.

Алимбекова прервала «деревянную» серию

Рёйселанд выиграла с огромным отрывом. Конкуренцию норвежке не смог оказать никто.

Второй стала шведка Ханна Эберг, а третьей – Динара Алимбекова. И это главный итог гонки из тех, что не касается сборной России.

Олимпийская чемпионка из сборной Беларуси в нынешнем сезоне пять раз финишировала четвёртой! В том числе и в спринте в Оберхофе. Но всё же прервала эту «деревянную» серию, сумев забежать на пьедестал.

На следующей неделе этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге.