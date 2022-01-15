«Выиграем с отрывом». Сборная России в мужской эстафете сдержала дерзкое обещание

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 в Рупольдинге могла бы иметь очень большое значение, если бы наши парни не рассыпались в спринте. Россия могла бы бороться за шестую квоту на Олимпиаде, могла бы устроить смотр тем, кто за это шестое место в команде борется. Однако ничего этого не было. Была лишь проверка сил перед Играми в Пекине в самом боевом составе, который только может быть без болеющего Латыпова.

На старт выходили: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и триумфально вернувшийся в сборную Максим Цветков. Серохвостов перед стартом гонки в эфире «Матч ТВ» сделал дерзкое заявление: «Выиграем с отрывом». И сборная России обещание сдержала.

Россия проиграла США. Но совсем чуть-чуть!

Карим Халили чуть полидировал в начале первого круга, однако ушёл с первого места, чтобы спокойно идти в пелотоне. Эта тактика принесла должный результат: на стрельбище Карим пришёл в головной группе, а затем и чисто отработал. Стрелял, правда, долго, поэтому отставал от лидирующего немца Лессера на 10 секунд. А между немцем и россиянином была весьма любопытная группа: словенец, украинец, румын, финн и австриец.

Халили без труда подтянулся к Лессеру – всё было здорово. А на стойке стало ещё лучше. Россиянин все пять выстрелов направил в цель и ушёл в гонку вслед за Бормолини из Италии. Совсем рядом были также американец Шон Доэрти и белорус Никита Лобастов. Вся четвёрка пришла на передачу в двух секундах, причём на первом месте была сборная США.

А где-то в хвосте удивительную разборку устроили Швеция и Норвегия. Фемлинг стрелял по мишени Андерсена, а тот, не понимая, что делать, побежал на штрафные круги. В итоге эстафета была разрушена для обеих команд – обе откатились очень и очень далеко.

Логинов заставил понервничать. Как и всегда

На первом круге второго этапа американец отстал, а в тройке лидеров остались Россия, Беларусь и Италия: Серохвостов, Лазовский и Виндиш соответственно. Но если Дмитрий и Доминик отстрелялись быстро, то Даниил завозился на лёжке, отработал «из семи» и отстал от пары лидеров на 17 секунд. Правда, всё равно остался при этом на третьем месте.

Но на дистанции россиянин скорость не терял, да и на стойке обошёлся без затруднений. В итоге на третий круг своего этапа он ушёл пятым и устроил зарубу с Жакленом, Лазовским и Пидручным. А Виндиш смог чуть оторваться от всех за счёт безупречной и быстрой стрельбы.

На лёжку на третьем этапе пришла плотная группа лидеров: Италия, Украина, Россия, Беларусь, Франция – все рядом. А ушло трио, состоящее только из славян: Логинов, Воробей и Цымбал. Украинец по ходу второго круга чуть отстал, россиянин и белорус бежали побыстрее. Логинов на стойке, как и всегда, заставил российских болельщиков поволноваться, но всё-таки отработал «из семи» и передал эстафету Цветкову первым. Белорус был за спиной.

Безупречный Цветков. И это золото!

Максим Цветков вышел в финишный коридор в последний момент – перепутал палки. Если бы задержался ещё секунд на пять, то Логинову пришлось бы ждать. Но всё обошлось, и Цветков включился в дуэль со Смольским. До первой стрельбы фаворита в этой борьбе не было, а на стрельбище россиянин показал, что у него стальные нервы – «из пяти». Смольский использовал один дополнительный патрон и сразу отстал на 15 секунд.

Второй круг Цветков прошёл в гордом одиночестве. Главное, что ему нужно было сделать – идеально подойти к стрельбе и справиться с психологическим давлением. Максим не мог не понимать, что чистая стрельба могла принести ему золото, но эти мысли его не смутили. Пять выстрелов – пять попаданий! Долгожданное золото оказалось совсем близко.

Чтобы выиграть, Цветкову нужно было лишь не подпустить к себе Наврата. Немец бежал быстро, но под конец всё-таки подустал. Как и обещал Серохвостов, Россия выиграла с отрывом. Отрыв, правда, небольшой – пять секунд. Но кого это будет волновать?