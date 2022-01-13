«Как будто не ел два дня». Российские биатлонисты провалили важнейший спринт Кубка мира

Всю сборную России обыграл литовец, который даже в десятку ни разу в карьере не забегал.

Мужская сборная России провалила спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Возможно, важнейший спринт этого сезона в Кубке мира, ведь результаты гонки влияли на борьбу за олимпийские квоты.

Ни один из российских спортсменов не попал в топ-20. Вся наша команда проиграла литовцу Витаутасу Строле, который до этой гонки ни разу не забегал в десятку лучших, а на сей раз стал четвёртым! Нашим парням не хватало энергии, пропадала мощность, а почему – непонятно.

Зато понятно другое: на Олимпиаду от мужской сборной России поедут всего пять биатлонистов – даже победа в эстафете уже ничего не изменит.

Логинов промахнулся и добавил ещё

Александр Логинов, победитель спринта в Оберхофе, стартовал первым из российских биатлонистов. И провёл бы хорошую гонку, если бы не второй рубеж. До первой стрельбы, непосредственно на стрельбе и после ухода со стрельбища у Александра всё было хорошо. Да, он проигрывал ногами шведами Мартину Понсилуоме и Себастиану Самуэльссону, но всё было близко.

А вот на втором рубеже у Логинова стрельба не заладилась. Он промахнулся третьим выстрелом, поторопился, а потом вдогонку отправил мимо и последний патрон. Шведы, кстати, тоже были небезупречны на стрельбе стоя, допустив по два промаха. Соперничество со шведами было важно в борьбе за шестую путёвку в олимпийской заявке.

«Я бы и сам хотел разобраться в этой проблеме (стрельбе стоя) – пока ищу, пробую, но не понимаю. Ведь на тренировках стрельба качественная. Обидно, что были штрафы на стрельбе, эмоциональное состояние было уже не то. Но я сделал всё по максимуму», — сказал лидер сборной России после финиша в эфире «Матч ТВ».

«На пристрелке всё было замечательно»

Антон Бабиков мало того что допустил два промаха, так ходом выглядел так, словно вернулся в прошлый сезон, когда из-за ковида спортсмен был просто неконкурентоспособен. В гонку преследования чемпион мира 2017 года в эстафете не попал. А самое интересное было после финиша. Бабиков пытался найти причины кошмарного выступления:

«Странное, необычное состояние. Непонятно, откуда оно взялось. На пристрелке всё было замечательно, хорошо себя чувствовал, чётко стрелял, а начав гонку, потерял энергию совершенно, на стрельбе появился несвойственный мне тремор, с которым приходилось просто бороться. На трассе тоже что-то похожее ощущал. Но потом пропала энергия, мощность. Функционально всё было неплохо, не было проблемы, просто как будто не ел два дня. Не знаю, почему так».

Лучшим в сборной стал ветеран Цветков

Лучшим в сборной России стал Максим Цветков, который в начале сезона вряд ли мечтал о том, что в январе будет биться за место в олимпийской сборной. А он бьётся и ходом опережает даже быстроногого Даниила Серохвостова.

Но результаты наших парней на самом деле удручающие: 21-е, 23-е, 31-е, 32-е, 35-е и 71-е места. Выше наших биатлонисты из Литвы, Украины, Швейцарии, Эстонии. И это ещё сильнейшие норвежцы не бежали.

Спринт в Рупольдинге не только ответил на вопрос о том, сколько наших биатлонистов поедут на Олимпиаду, но ещё больше запутал ситуацию с тем, кто из них поедет. Пока ясно только, что Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Остальные ещё имеют шансы отобраться через эстафету.