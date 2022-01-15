Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Мужская эстафета. У сборной России — новый финишёр. LIVE

Сегодня, 15 января, шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022 продолжится мужской эстафетой. Сборная России выставила на гонку самый оптимальный на сегодняшний день состав с учётом отсутствия до сих пор отбывающего карантин в Оберхофе Эдуарда Латыпова.

Расстановка по этапам такова: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Получается, у нашей команды новый финишёр. Биатлонист, который на старте сезона выступал на Кубке России и не всегда удачно. Для Цветкова, возможно, эта эстафета — самый главный шанс доказать своё право на место в олимпийском составе.

Болеем за наших парней с онлайн-трансляцией «Чемпионата».