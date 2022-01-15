Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Мужская эстафета. У сборной России — новый финишёр. LIVE

Сегодня, 15 января, шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022 продолжится мужской эстафетой. Сборная России выставила на гонку самый оптимальный на сегодняшний день состав с учётом отсутствия до сих пор отбывающего карантин в Оберхофе Эдуарда Латыпова.
Расстановка по этапам такова: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Получается, у нашей команды новый финишёр. Биатлонист, который на старте сезона выступал на Кубке России и не всегда удачно. Для Цветкова, возможно, эта эстафета — самый главный шанс доказать своё право на место в олимпийском составе.
Болеем за наших парней с онлайн-трансляцией «Чемпионата».
Во время женской эстафеты произошёл ещё один интересный эпизод — на гонке не присутствовал старший тренер команды Михаил Шашилов. Выглядит довольно подозрительно на фоне слухов о том, что специалист находится на грани увольнения. Казакевич рассказала, что у наставника проблемы со здоровьем, и за сегодняшней гонкой он уже будет следить. Что ж, скоро узнаем, так ли это.
Накануне наши девушки завоевали в эстафете бронзу. Перед заключительным этапом сборная России даже не входила в топ-6, но стараниями Кристины Резцовой всё-таки попала на подиум. Давайте вспомним, как это было.
Состав мужской эстафеты
Сегодня состав у сборной России в некотором смысле экспериментальный. К сожалению, лидер российской команды Эдуард Латыпов всё ещё находится на карантине, поэтому финишный этап доверили Максиму Цветкову. Также эстафету побегут Карим Халили, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Рупольдинге пройдёт мужская эстафета. Увы, кроме медальных перспектив и борьбу в Кубке Наций она ничего не даёт, дополнительную олимпийскую квоту россияне упустили ещё в спринте.
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