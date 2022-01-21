К сборной России перед Олимпиадой есть три важных вопроса. Этап в Антхольце даст ответы

Изначально в Антхольц сборная России ехать не собиралась, но всё изменил коронавирус Эдуарда Латыпова. Однако итальянский этап нельзя назвать проходным. Антхольц – особое место для сборной России. Дело не только в том, что обычно в Италии россияне хорошо выступают и завоёвывают медали. Сейчас это местечко должно дать ответы на три главных вопроса, которые встали перед сборной России по биатлону перед Олимпиадой.

В какой форме будет Латыпов после карантина?

Коронавирусом россиянин заболел ещё в начале января. Симптомов, за исключением лёгкого насморка, у биатлониста не было. Как и положено, спортсмен отправился на двухнедельный карантин.

Латыпову было разрешено ежедневно выходить на улицу на два часа, и это время россиянин использовал для тренировок на лыжах или с палками. В основном же Эдуард занимался в номере отеля, большую помощь ему оказал немец Эрик Лессер, предоставивший велотренажёр.

«В номере есть велосипед и резинки. Делаю небольшую силовую работу. Утром встаю в 8, делаю зарядку, дыхательную гимнастику, чтобы поддержать лёгкие. Вечером могу выйти на два часа на тренировку с палками или на лыжах покататься. Тренируюсь в лесу, где никого нет, чтоб ни с кем не пересекаться. В номере есть наш обычный тренажёр, который катается с нами на этапах для тренировок. Велосипедная установка Лессера лучше, наша более простая, для лёгких тренировок», – рассказывал Латыпов.

После переезда сборных в Рупольдинг россиянину разрешили тренироваться на пустом стадионе в Оберхофе. На протяжении всего карантина Латыпов работал по специально разработанному плану: понятно, что нагрузки из-за болезни были значительно уменьшены, но приличная форма всё-таки должна сохраниться. Единственное – неясно, как сильно коронавирус ударил по организму Эдуарда. Этап в Антхольце и должен дать чёткий ответ.

В первой гонке этапа Бабиков, который не попал в состав сборной России на Олимпиаду, занял первое место и спутал тренерам все карты. Если вдруг Латыпов после карантина окажется в плохой форме, то нельзя исключать и замену недавнего лидера сборной России.

Кто войдет в состав мужской эстафеты на Олимпиаде?

В нынешнем сезоне тренерский штаб пробовал разные комбинации на эстафетные гонки, и все приносили команде медали. В Эстерсунде и Хохфильцене россияне добирались до бронзы, в Рупольдинге – золото. Стабильно во всех гонках бежали лишь двое: Даниил Серохвостов и Александр Логинов. По две эстафеты на счету Карима Халили и Эдуарда Латыпова. По одной гонке бежали Василий Томшин и Максим Цветков.

И вот тут возникает повод для размышлений. С одной стороны, в четвёрку надо бы брать железных эстафетчиков: Логинова, Халили, Латыпова и Серохвостова. Они все уже завоёвывали медали, показывали, что могут надёжно работать на своих рубежах, да и отработали командное взаимодействие. С другой — на место в составе претендует и Максим Цветков, который удержал золото в Рупольдинге и здорово выступил в супермиксте в Оберхофе, придя на первом этапе в секунде от лидеров норвежцев. В целом спортсмен показывает хорошие результаты в личных гонках, удивляя стабильностью.

А может быть, тренеры рискнут и дадут шанс Бабикову?

В Антхольце запланирована последняя эстафета перед Олимпийскими играми. Вероятно, тот состав, который на неё выставят, и будет представлять россиян на Играх. Вероятность этого станет намного выше, если в командной гонке в Италии Россия добьётся успеха.

Ошиблись ли тренеры, не взяв Шевченко на Игры?

Этап в Антхольце даст ответ и на вопрос о правильности тренерского решения по ротации, сделанного ещё в начале сезона. В отличие от мужчин, где состав менялся несколько раз и один из вновь прибывших занял место в олимпийской команде, у женщин «новенькие» появились лишь в январе и, кажется, уже без особых шансов на попадание на Игры.

Шашилова просили привезти Шевченко на Кубок мира ещё в ноябре, когда стало очевидно, что Ларисе Куклиной сложно, а Ирина Казакевич устанавливала антирекорды. Тогда на Кубке IBU Анастасия попадала на подиум в каждой гонке. В декабре в сборную россиянка вызов снова не получила, но на Кубке IBU стала лидером общего зачёта и завоевала ещё одно золото.

В январе Шевченко всё-таки попала на Кубок мира, но в первой же гонке в Оберхофе 22-летняя спортсменка стала 86-й. Как выяснилось позднее, Анастасия выступала с травмой ноги. Испытывая болевые ощущения, биатлонистка каталась и в Рупольдинге, где стала 57-й в спринте и 41-й в пасьюте. Выбора у неё не было: отказ от стартов был равносилен добровольной капитуляции в сражении за место в олимпийской команде.

«Пока самочувствие всё равно оставляет желать лучшего, но нога уже намного лучше, я смогла улучшить позиции, очень рада. Сейчас немного больно, так как дистанция длиннее, чем в спринте, плюс была разминка. Немного ноет нога, последние два круга давала о себе знать. Немного плохо пробежала ходом последние два круга, расстроилась. Я хотела в декабре приехать на Кубок мира. Знала, что там у меня самочувствие и форма были намного лучше, чем сейчас. Когда приехала и случилось такое несчастье, я расстроилась. Знаю, что могу намного лучше бороться с лидерами», — с грустью призналась Шевченко.

Вероятно, к Антхольцу спортсменка всё-таки поправится и покажет, на что способна на самом деле. Если у Шевченко получится показать высокий результат, станет ясно – тренеры допустили ошибку, не подключив спортсменку к основе раньше и не взяв её авансом в Пекин.