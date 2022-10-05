Самуэльссон заявил, что хочет выиграть Кубок мира. Опять пустые слова или реальная цель?

Современный биатлон сложно представить без шведа Себастиана Самуэльссона. Но если раньше это можно было сказать с иронией из-за постоянных нападок спортсмена на россиян и высказываний по вопросам антидопинга, то сейчас швед действительно стал одним из лидеров мирового биатлона. Совсем недавно он заявил, что нацелен выиграть в предстоящем сезоне «Большой хрустальный глобус».

Что это? Очередное амбициозное заявление или реальная цель?

Из аутсайдера в лидеры

Самуэльссон дебютировал на Кубке мира в сезоне-2016/2017, тогда в спринте биатлонист занял 19-е место. Первые два сезона шведа можно было называть середняком, медали он завоёвывал лишь в составе эстафет. Тем не менее спортсмен умудрился привлечь к себе внимание публики, во многом благодаря негласному званию главного борца с допингом, особенно российским.

Но, конечно, особняком в стартовых сезонах Себастиана стоит Олимпиада-2018, где в эстафете он завоевал золото, а в преследовании – сенсационное серебро.

Уже в сезоне-2018/2019 Себастиан сделал шаг вперёд, значительно улучшив свои результаты. Теперь вместо мест в топ-40 он стал всё чаще заезжать в топ-20 и даже сумел завоевать первую личную медаль на КМ – бронзу в спринте. Это сказалось и на позиции в общем зачёте: 22-е место вместо 44-го.

Сезон-2019/2020 швед провёл аналогичным образом, а вот дальше произошёл настоящий прорыв. Перед публикой предстал Самуэльссон, который может не только болтать про допинг, но и по-настоящему блистать на трассе. Себастиан стал стабильно финишировать в первой десятке и подниматься на подиум. Всего на счету шведа было 12 медалей (3 – 7 – 2), пять из которых – личные. Как итог – шестое место в тотáле. Тогда, кажется, и стало ясно, что теперь швед – один из лидеров мирового биатлона. И было совершенно неудивительно, что Себастиан являлся одним из фаворитов перед стартом сезона-2021/2022.

Фантастический сезон

И действительно, в прошлом сезоне Самуэльссон был хорош, он показал своё лучшее выступление в карьере. Себастиан лишь пару раз финишировал не в первой десятке и крайне часто заезжал на подиум и в цветы. За сезон швед завоевал восемь медалей (2 – 4 – 2), из которых лишь одна была выиграна в составе эстафеты! В тотáле биатлонист стал третьим, а в зачёте спринтов и пасьютов лишь немного проиграл Кентену Фийону Майе в борьбе за «Малые хрустальные глобусы». Единственное, что не удалось Самуэльссону в прошлом сезоне – это Олимпийские игры. Из Пекина Себастиан уехал без медалей. Его лучшим результатом там стало пятое место в спринте.

«Какой это был фантастический сезон! Спасибо всем, кто так или иначе внёс в него свой вклад», – писал тогда швед в своих социальных сетях.

Самуэльссон стал вторым шведом, попавшим в топ-3 общего зачёта Кубка мира. До него такое удавалось лишь в 1993 году Микаэлю Лёфгрену. Но на этом останавливаться Себастиан не собирается. Если судить по фото в соцсетях, то может показаться, что летом биатлонист только и делал, что тренировался. Это всё вылилось в отличное выступление на фестивале Мартена Фуркада: Самуэльссон выиграл спринт и гала-масс-старт, а в суперспринте стал вторым, проиграв 0,2 секунды Филиппу Хорну, допустившему на промах меньше.

Самуэльссон – новый чемпион?

Видимо, именно классная летняя подготовка и позволила Себастиану сказать, что ему по силам завоевать «Большой хрустальный глобус» в новом сезоне.

Себастиан Самуэльссон Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

«По ходу летней подготовки я дважды обновил личный рекорд в беге на 3000 м, затем провёл несколько хороших тестов в центре зимних видов спорта, поэтому считаю, что нахожусь в очень хорошем состоянии, – признался швед. – Да, думаю, что я сильнее, чем когда-либо. Сложно предугадать, насколько хорошо всё сложится зимой, но в последних сезонах я держусь на очень высоком уровне, и это здорово. Быть на подиуме Кубка мира – невероятное достижение. Сейчас я не вижу причин, почему я не мог бы в какой-то момент выиграть общий зачёт Кубка мира, и это станет моей целью на зиму».

Но действительно ли у Самуэльссона хорошие шансы?

С уверенностью можно сказать – да.

Во-первых, результаты Себастиана растут с каждым годом, и швед объективно стал одним из лидеров мирового биатлона. Во-вторых, по словам самого биатлониста, сейчас он находится в своей лучшей форме, а значит – на Кубке мира он будет ещё сильнее, чем раньше, если, конечно, не случится каких-то неожиданностей. В-третьих, 25-летний Самуэльссон при всём своём опыте и титулах банально моложе обладателей БХГ последних лет Йоханнеса Бё (29 лет) и Кентена Фийона Майе (30 лет). В-четвёртых, Себастиан – традиционно один из лидеров по скорости на Кубке мира, именно поэтому он часто оказывается в цветах и на подиуме с большим количеством промахов. В среднем швед уступает лишь 1,5 секунды за километр первому номеру гонки.

Единственное, что может встать на пути Самуэльссона к «Глобусу» – его стрельба. В прошлом сезоне у шведа были совсем не впечатляющие показатели: 86% на лёжке и 81% на стойке. Это всё влияло на результаты в индивидуальных гонках. Если в спринтах, пасьютах и масс-стартах Себастиан спокойно забегал в топ-10, то в индивидуалках он не поднимался выше 30-го места. По этой причине он нередко эти гонки пропускал.

Неудивительно, что в борьбе за МХГ в этой дисциплине Самуэльссон занял последнее, 57-е место, набрав одно очко. Тут даже Матвей Елисеев, пробежавший одну гонку в ужасной форме, оказался выше на десять строчек! Но если же этим летом Себастиан поработал над своей точностью, то у него есть реальные шансы выиграть Кубок мира.