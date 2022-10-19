Дмитрий Губерниев попал под санкции. Что же такого натворил известный телекомментатор?

К тысячам и тысячам санкций, наложенных на Россию, продолжают добавляться всё новые. На днях Канада внесла в санкционный список телеканал «Звезда» и 34 человека, один из них – спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он слишком громко кричал «Россия», что ли?

«Агент пропаганды»

Согласно канадским СМИ, в новый список попали лица, «причастные к распространению российской дезинформации и пропаганды», которые поддержали присоединение новых территорий к России.

«Поскольку количество нарушений прав человека со стороны России продолжает расти, Канада принимает меры по противодействию пропаганде, которая пытается их оправдать», – приводит слова министра иностранных дел Канады Мелани Джоли Reuters.

Она заявила, что в список попали лица, которых правительство Канады считает «агентами пропаганды».

Помимо Губерниева, в список попала Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа», которая ранее была внесена в санкционный список США, а также Кирилл Клеймëнов, бывший член совета директоров футбольного клуба «Спартак», член совета директоров Первого канала.

По всей видимости, Дмитрий попал в список не как телекомментатор, а как популярный ведущий. Он довольно редко высказывается на темы политики или специальной военной операции, но его можно назвать причастным к патриотическим силам нашей страны. В частности, именно Губерниев был одним из ведущих митинга-концерта в марте 2022 года, где выступал президент России и были задействованы многие российские спортсмены.

Дмитрий Губерниев Фото: РИА новости

«Всегда топил за канадский биатлон»

Сам Дмитрий Губерниев с сарказмом отреагировал на новость в своём телеграм-канале:

«Канада, а я тебя так любил. Какого хрена, собственно?! Канада, требую извинений и немедленного изъятия моего имени из нелепого списка! Пишу письмо канадскому Премьеру и Генсеку ООН».

«Всегда с огромной радостью топил за канадский биатлон, канадские лыжи и плавание, греблю. Видимо, мало топил. Рассказывал о канадском биатлоне больше, чем все комментаторы вместе взятые! Канада, жду извинений и исключений из списка».

А затем написал более развёрнутый комментарий. Но тоже с иронией.

«Про канадские санкции. И в целом про внимание западных и восточных партнёров к своей персоне. Горжусь тем, что был и являюсь самым популярным за рубежом спортивным комментатором из России! Про свою страну тут скромно промолчу. Всегда поддерживал и поддерживаю физкультуру и спорт, поддерживаю повсеместно. Люблю спортсменов, наших и иностранных. Всегда с удовольствием про них рассказываю. Хоть я и знаменитый политолог, но про политику практически не высказываюсь. В политических шоу и программах не появляюсь. Работаю ведущим и провожу мероприятия, ибо это тоже моя работа. Но поскольку работаю я блестяще, меня все знают и обо мне все говорят как о ведущем и комментаторе. Это трудолюбие, ребята, и даже не талант. Трудолюбие! Вот моё трудолюбие и самобытность оценили канадцы. А свою страну я люблю. Ибо россиянин я. От Канады требую немедленного снятия с меня санкций и извинений. Я добрый и не злопамятный. В ответ сфотографируюсь с премьером Трюдо и дам ему автограф».