«Это немыслимо». Иностранцы явно недовольны возможностью возвращения российских лыжников

Есть риск, что, даже если Россию вернут, другие страны откажутся с ней выступать.

В российских лыжных гонках появилась грандиозная интрига. Несмотря на все санкции и запреты, наших спортсменов теоретически могут вернуть на Кубок мира и чемпионат мира. По крайней мере, на это намекнул генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион.

«На данный момент действуют правила в отношении России и Беларуси. Похоже, что президент МОК Томас Бах начинает задумываться. Он провёл встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики.

Это займёт несколько недель или месяцев. Но идея открыть дверь для России и Беларуси начинает появляться. Речь идёт не о соревнованиях в России, а об участии в мероприятиях FIS и этапах Кубках мира. Но FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК. Иными словами, мы едины в этом, и в спорте надо действовать в унисон. FIS ждёт чётких рекомендаций от МОК».

Разумеется, в России и в мире это заявление вызвало полярную реакцию.

«Лучше удивиться, чем разочароваться»

В России слова Виона восприняли положительно, ведь это шаг на пути к реальному возвращению на этапы Кубка мира. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что это даёт надежду на лучшее.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Да, безусловно, это хороший знак. Даже если мы поедем только на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем. Мы общаемся с международной федерацией и 27 сентября летим на совещание в Цюрих», – сказала Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Похожее мнение выразил и старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«То, что обсуждают этот вопрос, — это уже хорошо. Не могу сказать, что наши шансы от этого обсуждения резко повышаются, нет какого-то мажорного настроения после этого обсуждения, – отметил Бородавко в интервью «Чемпионату». – Всё-таки FIS – это общественная организация, и все вопросы решаются голосованием. Зная политическую обстановку в мире, зная отношение различных федераций к нашей стране, к нашим спортсменам, особых иллюзий не питаю. Если будет принято положительное решение, я буду рад. У меня принцип – лучше удивиться, чем разочароваться».

А вот известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался не слишком оптимистично по поводу слов Виона, даже назвал их враньём.

«Международная федерация лыжного спорта не рассматривает возможность допуска россиян, это враньё! Это хорошая мина при плохой игре. Ключевая фраза – ссылка на МОК. Давайте будем реалистами. Никто нас до лыж не допустит, в Планицу мы не поедем. Нужно расслабиться и проводить соревнования внутри России. Не видно никаких предпосылок, чтобы нас допустили до лыж. Не понимаю, почему все так возбудились. Окно надо открыть, как-то посмотреть на мир. Люди, которые всерьёз рассуждают о том, что нас допустят, с моей точки зрения, либо спят, либо просто глупцы».

«Категорически – нет»

А что же думают об этом иностранные федерации?

В отличие от россиян, они определённо не в восторге от идеи возвращения наших спортсменов на Кубок мира. Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила, что не считает возможным допуск российских лыжников до международных стартов.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Нам ничего об этом не известно, и я рассчитываю получить больше информации от FIS. Я не вижу, чтобы ситуация изменилась после решения об отстранении российских спортсменов», – рассказала Дюрхауг Nettavisen.

Кстати, норвежский журналист Ян Петтер Сальдведт в тексте для NRK выразил убеждение, что, даже если российских спортсменов допустят на международные турниры, норвежцы не должны будут там выступать, чтобы не находиться рядом со спортсменами, имеющими отношение к вооружённым силам России.

Жёстко высказались шведы. Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон убеждена, что Виону не стоило выражать подобное мнение.

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение, – сказала Маттссон в интервью Expressen. – Конечно, мы должны выслушать, что он на самом деле имеет в виду, и заявить, что мы думаем по этому поводу. Вион говорит, что они будут следовать позиции МОК, и я не могу представить, что этот орган будет придерживаться такого же мнения. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но всё же ему не стоило так говорить. Это даёт поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы».

Ещё одна лыжная держава – Финляндия также не поддержала возможное возвращение российских спортсменов на международную арену. Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми уверен, что спорт нельзя рассматривать отдельно от остальных сфер жизни общества.

«Позиция Федерации лыжного спорта Финляндии в отношении разрешения российским спортсменам вернуться на старты — категорическое нет. Причины, которые привели к исключению, никуда не исчезли, поэтому вряд ли можно ожидать смягчения. Пока Россия проводит специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), мы не видим возможным участие российских спортсменов в соревновательной деятельности. Спорт нельзя рассматривать как отдельную часть общества», – говорится в заявлении Хаапасалми на официальном сайте Федерации лыжного спорта Финляндии.

Недовольство других федераций явно будет принято во внимание при рассмотрении вопроса о возвращении россиян. Впрочем, дискуссия обо всём этом может закончиться, едва начавшись. Теперь слово за МОК.