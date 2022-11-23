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Кто станет лучшим российским биатлонистом в сезоне-2022/2023 — Логинов, Латыпов, Бабиков, Цветков, Халили, Серохвостов

Кто станет звездой российского биатлона в новом сезоне? Время делать судьбоносный прогноз!
Татьяна Постникова
Кто станет звездой российского биатлона?
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В кого вы больше верите — в опытных или молодых?

Большой биатлон наконец-то возвращается! 24 ноября в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России. К сожалению, в нынешних реалиях наши биатлонисты будут бороться только с соперниками из Беларуси на внутренней арене, но уровень конкуренции позволяет предположить, что скучно российским болельщикам не будет даже без Кубка мира.

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В нашем мужском биатлоне есть целый ряд сильных спортсменов, каждый из которых способен проявить себя в сражении с прямыми конкурентами за лидерство в сборной. Кто же станет нашей главной звездой сезона?

Мы собрали для вас шестёрку самых сильных и стабильных российских биатлонистов. И предлагаем вам выбрать того, кто, по вашему мнению, способен стать лучшим по итогам предстоящего зимнего сезона.

Что такое «Рейтинги» на «Чемпионате»: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: кто станет лучшим российским биатлонистом в сезоне-2022/2023?
Эдуард Латыпов
Фото: РИА Новости
1 место
Эдуард Латыпов

В прошлом сезоне Эдуард прекрасно выступил на Олимпиаде, завоевав три бронзы (в преследовании, смешанной и классической эстафетах), а также на Кубке мира, где постоянно был в топ-12 (лишь однажды занял 25-е место) и пять раз поднимался на подиум (три серебра и две бронзы). Правда, из-за отстранения и пропуска двух этапов в Германии по причине ковида Латыпов финишировал лишь на 26-м месте общего зачёта Кубка мира.

В рейтинге СБР по итогам прошлого сезона он стал лидером, набрав 1476 очков, у Александра Логинова, идущего вторым, на 25 очков меньше.

Летом Эдуард принял участие в двух этапах Кубка Содружества. На этом турнире спортсмен завоевал три медали (серебро и две бронзы), дважды заехал в «цветы» и лишь раз занял девятое место. «Буйвол из Камышлы» – третий в общем зачёте турнира. Он уступает 30 очков лидеру Антону Бабикову. Конечно, соревнования на лыжероллерах – это не зимние лыжи, но они показывают, что Латыпов летом находился в отличной форме. Это подтверждает и прекрасное выступление Эдуарда на соревнованиях по лыжным гонкам, где он одержал победу и обошёл многих представителей сборной России.

Антон Бабиков
Фото: РИА Новости
2 место
Антон Бабиков

В прошлом сезоне Бабиков сумел пробраться на Кубок мира через Кубок IBU, где, между прочим, даже успел выиграть «Глобус» в зачёте индивидуальных гонок. На высочайшем международном уровне Антон провёл семь гонок, в шести из которых оказался в топ-10, и завоевал три медали: два золота и серебро. Правда, на Олимпиаду биатлонист из Уфы не попал – ему просто не хватило квоты. Вместо этого он отправился на чемпионат Европы, где стал обладателем золота и серебра. По итогам сезона Бабиков финишировал на 35-м месте общего зачёта Кубка мира и на шестом месте в рейтинге СБР.

Летом Антон отлично выступил на этапах Кубка Содружества. Он выиграл три гонки и лишь однажды не заехал в «цветы», заняв седьмое место. Неудивительно, что после такого уфимец – лидер общего зачёта турнира и претендент на то, чтобы стать настоящей звездой нового сезона.

Карим Халили
Фото: РИА Новости
3 место
Карим Халили

В прошлом сезоне Карим Халили завоевал первую личную награду на Кубке мира – бронзу в индивидуальной гонке. Кроме этой медали, на счету россиянина две бронзы и золото в эстафетах. Благодаря своим достойным выступлениям (места в топ-30 на Кубке мира) Карим поехал на Олимпиаду, где помог команде добыть бронзу в эстафете. Помимо командной гонки в Пекине, Халили бежал ещё и индивидуалку – там занял 34-е место. В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона спортсмен замкнул топ-30, а в рейтинге СБР стал четвёртым.

Весной Карим перешёл от Юрия Каминского в группу к Артёму Истомину, а летом на Кубке Содружества Халили четырежды заезжал в «цветы», один раз замкнул топ-10 и один раз топ-20. На чемпионате России получилось лучше: биатлонист завоевал два золота – в индивидуальной гонке и эстафете.

Александр Логинов
Фото: РИА Новости
4 место
Александр Логинов

Чемпион мира не намерен сдавать свои лидерские позиции. Но в последнее время он выглядит не так стабильно, как раньше. На Кубке мира – 2021/2022 у саратовского биатлониста были настоящие качели: то победа в гонке, то место вне топ-30. В итоге за сезон спортсмен завоевал шесть медалей (2 – 2 – 2), при этом две – в личных гонках. Олимпиада Александру же не слишком удалась – дважды стал третьим в эстафетах, а в личных гонках не поднимался выше 10-го места. Тем не менее в тотале Кубка мира россиянин финишировал на 17-й строчке, а в рейтинге СБР он второй, в 25 очках от Эдуарда Латыпова.

Летом, к сожалению, Логинов не выступил ни на Кубке Содружества, ни на чемпионате России. Со всех турниров биатлонист снялся по состоянию здоровья. Поэтому сложно оценить, в какой форме он подойдёт к сезону. Но сам Александр говорил, что уже здоров и тренируется на полную катушку.

Даниил Серохвостов
Фото: РИА Новости
5 место
Даниил Серохвостов

Прошлый сезон стал для Даниила дебютным на Кубке мира. Молодой спортсмен быстро закрепился в основе команды и даже получил квоту на Олимпиаду. В Пекине Серохвостов провёл две гонки, в связке спринт-пасьют он занял 20-е и 39-е места. На Кубке мира же барнаулец почти всё время был в топ-25, а также в эстафетах завоевал четыре медали (1 – 1 – 2). По итогам сезона россиянин стал 31-м на Кубке мира, а в рейтинге СБР – седьмым.

Перед новым сезоном Даниил перешёл из группы Юрия Каминского к Артёму Истомину. Правда, показать, как на него повлияла смена тренера в плане результатов, спортсмен ещё не успел. Два этапа Кубка Содружества и чемпионат России Серохвостов пропустил из-за перенесённого коронавируса. Но сейчас Даниил постепенно набирает форму, и многие поклонники биатлона считают, что именно он способен стать новым лидером сборной России.

Максим Цветков
Фото: РИА Новости
6 место
Максим Цветков

В прошлом сезоне Максим Цветков стал героем. С Кубка России он пробился на Кубок мира, а затем ещё и поехал в составе сборной России на Олимпиаду. В Пекине биатлонист из Вологды дважды досадно стал четвёртым (в спринте и индивидуальной гонке), а также завоевал бронзу в составе эстафеты. На Кубке мира же лучшим личным результатом Максима стало девятое место в пасьюте, в эстафетных гонках он завоевал золото. В итоге сезон Цветков завершил на 55-м месте общего зачёта Кубка мира и на третьей строчке в рейтинге СБР.

Летом спортсмен выступил на двух этапах Кубка Содружества, правда, в Сочи он пробежал лишь одну гонку, а в Раубичах – две. Максим завоевал золото в масс-старте, а также стал пятым и 13-м в спринтах. А на чемпионате России летом занял 18-е место в спринте и 11-е в составе сборной Санкт-Петербурга в эстафете.

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