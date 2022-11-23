Кто станет звездой российского биатлона в новом сезоне? Время делать судьбоносный прогноз!

Большой биатлон наконец-то возвращается! 24 ноября в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России. К сожалению, в нынешних реалиях наши биатлонисты будут бороться только с соперниками из Беларуси на внутренней арене, но уровень конкуренции позволяет предположить, что скучно российским болельщикам не будет даже без Кубка мира.

В нашем мужском биатлоне есть целый ряд сильных спортсменов, каждый из которых способен проявить себя в сражении с прямыми конкурентами за лидерство в сборной. Кто же станет нашей главной звездой сезона?

Мы собрали для вас шестёрку самых сильных и стабильных российских биатлонистов. И предлагаем вам выбрать того, кто, по вашему мнению, способен стать лучшим по итогам предстоящего зимнего сезона.

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