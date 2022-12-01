Король вернулся! Йоханнес Бё вытащил сборную Норвегии к золоту в мужской эстафете

Первая эстафетная гонка стартовавшего Кубка мира, кажется, закончилась вполне закономерно. Победу одержали норвежцы, вторыми стали немцы (+43,9), а третьими – французы (+1:05,9). Правда, не обошлось и без небольших сенсаций: странного состава топ-6, провала фаворитов шведов, а главное – участия в гонке российской команды. Точнее, почти российской.

Провал фаворитов

Из топовых сборных максимально сильные составы были только у двух команд: Швеции и Норвегии. Они обе выставили составы из биатлонистов, не раз побеждавших на этапах Кубках мира или даже Олимпиадах. В остальных командах было немало новичков. Так, в сборной Германии на первом этапе бежал 25-летний Юстус Штрелов, а у французов «забойщиком» стал 21-летний Эрик Перро. Сборные Италии и Швейцарии, которые раньше входили в топ-6, также «омолодились» после ухода из команд Доминика Виндиша и Беньямина Вегера, став значительно менее конкурентоспособными.

Первая мини-сенсация случилась уже на первом этапе. Одни из фаворитов гонки шведы благодаря «стараниям» Пеппе Фемлинга зашли два штрафных круга, откатившись с первого на 17-е место. Отставание скандинавов от новых лидеров из Франции составило 1 минуту 14,8 секунды. К смене первого этапа топ-3 выглядел вполне привычно: Норвегия, Франция и Германия шли в 6 секундах. Дальше же с 20-секундным отставанием шли Австрия, Словения и Канада.

На втором этапе после лёжки разрывы между командами серьёзно увеличились. Теперь лидерами стали немцы во главе с Йоханнесом Кюном, в 14,8 секунды были норвежцы со Стурлой Легрейдом и в 20,9 секунды расположились французы с Фабьеном Клодом. Но стойка эти отрывы вновь сократила. Во многом причиной этому стали промахи: Кюн допустил две ошибки, Легрейд и Клод – по три. Норвежцы и немцы ушли с огневого рубежа вместе, француз – в 16 секундах. Однако к смене этапа Яков Фак из Словении Францию догнал и превзошёл. В топ-6 также заехали Австрия и Канада. А бедные шведы между тем закопали себя ещё глубже: три промаха Йеспера Нелина увеличили отставание скандинавов до 1,5 минуты.

Прорыв братьев Бё

Словения боролась за тройку сильнейших вплоть до первой стойки, там ошибки Ловро Планко вновь вернули команду на четвёртое место. В остальном же расклады не поменялись: норвежцы с немцами шли вместе, а французы – с отставанием в 20 секунд. Сохранилось положение лидеров и после стойки. Правда, Бенедикт Долль и Тарьей Бё «накидывали» секунды французу ногами.

К смене этапа тройка лидеров чётко отделилась от преследователей, сборная Австрии, шедшая четвёртой, проиграла третьему месту 43 секунды. В топ-6 также оказались канадцы и неожиданно (!) литовцы.

Решающим в борьбе за золото стал последний этап. Йоханнес Бё сразу начал создавать себе преимущество: к первому рубежу он «привёз» Роману Ресу 10 секунд, а Кентену Фийону Майе – 13. Дальше отрыв увеличивался с каждой отсечкой. Перед стойкой немец проигрывал норвежцу уже 31,9 секунды, а француз – больше минуты. Ну и в довершение всего Йоханнес на рубеже был точен, а его преследователи промахнулись по разу. В итоге победу одержали норвежцы, вторыми стали немцы, а третьими – французы.

Настоящая борьба развернулась в топ-6. Чех Йонаш Маречек на последнем подъёме боролся с австрийцем Патриком Якобом за четвёртое место. Но делал он это так неудачно, что чуть не уступил своё пятое место финну Олли Хиденсало. А шведы же во многом благодаря всему одному промаху Себастиана Самуэльссона и его невероятной скорости (23,9 секунды он «привёз» Йоханнесу Бё) смогли замкнуть топ-10 с трёхминутным отставанием.