Вы что-то слышали о Никласе Хартвеге? А о Давиде Цобеле? А эти ребята, между прочим, теперь призёры Кубка мира.

Кубок мира по биатлону начался с сенсаций! На пьедестале первой гонки — сразу два ноунейма

Стартовал Кубок мира по биатлону – 2022/2023. Без России – с этой мыслью мы уже давно свыклись, благо время на то, чтобы осознать её, было.

Смотреть или не смотреть, следить или не следить – каждый этой зимой будет решать для себя сам. Но отрицать, что и без нас это будет большой праздник спорта, просто бессмысленно. Зрелище никуда не денется. Просто восприятие этого зрелища у российских болельщиков серьёзно изменится.

Кубок мира в этом году стартовал в финском Контиолахти с индивидуальной гонки – той самой 20-километровой биатлонной классики, которая за счёт сурового штрафа за промахи позволяет порой творить настоящие сенсации тем, кто в спринтах обычно и близко к топ-биатлонистам не подбирается.

И сегодня эта истина вновь нашла своё подтверждение.

На первых огневых рубежах болельщикам могло показаться, что на старте сезона медали разберут знакомые всем лица из Франции, Швеции и Норвегии.

Темп гонки вплоть до последнего огневого рубежа задавал Стурла Легрейд. И если бы не промахнулся на второй стойке два раза, то выиграл бы.

В первой гонке с ним тягались Тарьей Бё и Фабьен Клод, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома, Йоханнес Кюн и Роман Рес. На первом рубеже все они были безупречны, а дальше начали потихоньку мазать. А отыграть хотя бы одну штрафную минуту, как оказалось, по скорости мог только Понсилуома.

Что касается суперзвёзд, то Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе показали неплохой разгон, но испортили себе гонку уже на первой лёжке, промахнувшись по два раза. Норвежец в итоге лишь 12-й, а француз – 15-й.

Чисто стреляли и держали скорость вообще немногие. Из первой половины стартового списка выделялись лишь трое: Легрейд, швейцарец (!) Никлас Хартвег и литовец (!!!) Витаутас Строля. Но если первый и последний на последней стойке ошибались, то Хартвег был абсолютно безупречен.

На финише швейцарец удерживал первую позицию, но единственный конкурент, способный его обойти, с непростой задачей справился. Тот самый быстроногий Понсилуома отыграл у Хартвега минуту и «привёз» ещё 37 секунд. А представьте, какая сенсация была бы, если бы швед на стойке промазал!

Никлас Хартвег Фото: EPA/TASS

Был шанс, что Хартвега сдвинут со второго места, но Дале и Бьонтегорд, стартовавшие в последних номерах, всё-таки допустили первые промахи на четвёртом огневом рубеже. А чисто стрелявший немец Давид Цобель уступил швейцарцу в скорости. Впрочем, неспешного хода Цобелю хватило для сенсационного третьего места. «Мощный» пьедестал, не правда ли?

Хартвег на Кубке мира выступает с сезона-2020/2021. Он неплохо попылил на юниорском уровне: были первые места на этапах Кубка IBU для молодёжи и золото юниорского чемпионата мира (как раз в индивидуальной гонке), но на высочайшем уровне он лишь раз забрался в топ-20: 17-е место на этапе Кубка мира, разумеется, в его любимой дисциплине – биатлонной классике.

Давид Цобель – тоже, по сути, ноунейм для широкой публики. 26-летний немец долго мариновался на Кубке IBU и лишь в прошлом году прорвался на самый высокий уровень. И проявил себя неплохо: однажды помог сборной добраться до бронзы в эстафете, а в личных гонках разок забрался в топ-10.

Кажется, нас действительно ждёт очень интересный сезон.