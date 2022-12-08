Малоизвестная россиянка не оставила шансов Алимбековой. Шикарная заруба на Кубке России

Елизавета Каплина пока не пробивалась в основную сборную России. Но сейчас она уже среди лидеров нашего биатлона.

Женский спринт на третьем этапе Кубка России в Тюмени завершился неожиданностью. Победительницей гонки стала спортсменка из Югры Елизавета Каплина, которая никогда не пробивалась в основную сборную. Она привезла ближайшей преследовательнице – грозной Динаре Алимбековой – полминуты. Тройку призёров же замкнула ещё одна не слишком известная биатлонистка – Екатерина Носкова. Но внимание к гонке привлекает не только весьма нестандартный подиум. Девушки подарили всем шикарную борьбу!

Россиянка показала шикарную скорость

Лидер спринта по ходу гонки менялся многократно, причём происходило это зачастую молниеносно, так как претендентки на медаль стартовали друг за другом. Сперва на победу рассчитывала Ирина Казакевич, которая, к несчастью, промазала дважды на стойке и потеряла все шансы. Потом за золото боролась Тамара Дербушева, которая на втором рубеже махнула трижды. Далее лидерство захватила Виктория Сливко, отработавшая на ноль, а вслед за ней – Динара Алимбекова. Но и лидер сборной Беларуси занимала первую позицию недолго, так как следующая за ней Елизавета Каплина сразу же улучшала результат. Кажется, такой ожесточённой борьбы Кубок России давно уже не видел.

После заключительного огневого рубежа Алимбекова шла на третьем месте, проигрывая Каплиной 22,6 секунды. Второй была Носкова с отставанием в 21,4 секунды. Динара, ожидаемо, опередила Екатерину и, казалось, должна была побороться с Елизаветой за золото, но не вышло. Отставание белоруски не уменьшалось, а, наоборот, увеличивалось с каждым километром. В итоге Каплина выиграла гонку, отработав на ноль, Алимбекова с промахом стала второй. Белоруска проиграла лидеру 30,6 секунды, то есть за последний круг россиянка накинула своей сопернице ровно восемь секунд!

Носкова финишировала третьей (+37,7 секунды). С деревянной медалью осталась Анастасия Гореева, которая не допустила ни одного промаха (+46,7 секунды). А вот два последних места в «цветах» заняли Виктория Сливко (0 промахов) и Ирина Казакевич (два промаха), уступившие Каплиной около минуты.

Елизавета Каплина Фото: РИА Новости

«Идеальная гонка? Не такая, как хотелось бы»

Елизавета Каплина действительно выдала шикарную гонку. Девушка не только отлично отработала на рубеже, но и была хороша ходом. Югорская спортсменка оказалась лидером на всех отсечках, за исключением двух: на 0,9 км она уступила Алимбековой 0,8 секунды, а на 3,4 км проиграла 0,2 секунды Ирине Казакевич. Хотя сама Елизавета не слишком довольна своим стартом.

«Идеальная гонка? Не такая, как хотелось бы. По трассе были моменты, где можно было лучше отработать. Я довольна гонкой, довольна стрельбой, по дистанции тоже старалась бежать быстро с первых метров, чтобы нигде ничего не упустить. Хорошо сегодня пробежали спортсменки сборной ХМАО-Югры, рада, что мы здорово отработали и за команду, и за себя.

Бежала без тейпов, потому что сегодня было тепло. С бафом на ушах было комфортно. У парней было холоднее, а у нас отпустило уже. Надеюсь, больше по ходу сезона в -25°С не придётся бегать».

Победа Каплиной была неожиданной, но называть её из ряда вон выходящей нельзя. Дело в том, что Елизавета не ноунейм, а, между прочим, действующая обладательница Кубка России! В прошлом сезоне югорская спортсменка на один балл в борьбе за награду опередила Викторию Сливко.

Каплина неоднократно заезжала в топ-10 и поднималась на подиум даже весной, когда после отстранения сборной в гонках Кубка России стали принимать участие лучшие спортсменки сборных Беларуси и России.

В этом же сезоне Елизавета один раз стала четвёртой и один раз – седьмой, в результате чего перед спринтами в Тюмени шла на четвёртом месте в общем зачёте Кубка России. Сейчас же благодаря победе югорская биатлонистка поднялась выше, заняв третью строчку. Учитывая прогресс спортсменки, есть шансы, что и в этом сезоне она снова будет лидером Кубка страны.