«Мне наехали на лыжу, и я упала». Драматичная история на Кубке России по биатлону

4 декабря в Увате состоялись первые гонки Кубка России по биатлону, которые не были отложены или отменены из-за мороза. Казалось бы, проблем быть не должно, вот только последствия плохой погоды на спортсменах всё-таки сказались. Команде Тюменской области в сингл-миксте пришлось срочно заменять Евгения Гараничева из-за воспалившегося нерва, а в смешанной эстафете несколько биатлонисток создали завал из-за льда на трассе. В итоге это стоило не только поломанной винтовки, но и дальнейшего участия в гонке лидеров нашего биатлона: Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова.

«Вик, только не сегодня»

Самые сильные составы регионы выставили именно на сингл-микст, однако даже при этом в командах чаще встречалось сочетание представителя сборной России и менее известного биатлониста. Поэтому почти все пары сложно было назвать сбалансированными, за исключением двух: Динара Алимбекова и Антон Смольский (Беларусь-1) и Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область).

Эти пары, что ожидаемо, и оказались на подиуме. Победителями стали белорусы, даже при том, что Динара успела зайти на один штрафной круг. Представители Свердловской области стали третьими (+24,3 секунды), а второе место заняла команда Тюменской области, в которой бежали Виктория Сливко и 24-летний Вадим Истамгулов (+6,7 секунды). Изначально со Сливко в паре должен был быть Евгений Гараничев, однако он снялся с гонки из-за защемления нервов в шее. Тренер спортсмена Максим Кугаевский пояснил, что это последствия участия в гонках в мороз.

«В паре с Викторией больше переживал за себя, потому что Вика опытный и готовый боец, который всегда стреляет одни нули. Я маленько к этому не готов. Переживал за себя, что могу подвести», – признался Вадим.

Несмотря на переживания, Истамгулов после последнего огневого рубежа шёл первым и активно боролся со Смольским за золото, правда, сил у молодого спортсмена удержать первую строчку не хватило.

«Я знаю, кто такой Антон Смольский, и я знаю, как он может вести себя на последней стрельбе и на последнем круге, поэтому, когда Вика Сливко болела за своего сокомандника, она сказала: «Ну кто же?» Я ей отвечаю: «Вик, только не сегодня», – рассказала Алимбекова после финиша.

Из сборников в гонке принимали участие Даниил Серохвостов, занявший пятое место с Анной Никулиной, Матвей Елисеев, ставший вместе с Анной Нетбай шестым, Карим Халили, финишировавший с Анастасией Кладенок седьмым, и Ирина Казакевич, расположившаяся вместе с Рафаэлем Зиганчиным на девятом месте.

Что интересно, Елисеев изначально должен был бежать и вторую смешанную эстафету, как и его партнёрша Нетбай, однако Матвей снялся с гонки, в отличие от Анны. Две гонки за день пробежал и Владислав Злобин. В сингл-миксте он стал 19-м вместе с Антониной Кирсановой, при этом гонку они добежать не успели, их сняли как круговых, а в смешанной эстафете в составе ХМАО-Югры-2 занял четвёртое место.

«Мне наехали на лыжу, и я упала»

В смешанной эстафете же составы команд совсем уже нельзя было назвать сбалансированными. Внимание к себе привлекала относительно ровная четвёрка ХМАО-Югры-1 (Елизавета Каплина, Елизавета Носкова, Никита Поршнев и Алексей Вагин), а также те квартеты, где половина участников – сборники: Башкортостан (Анна Кунаева, Мария Дубровская, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов), Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Александр Логинов и Александр Поварницын).

Тем не менее из этих сборных лишь ХМАО-Югра оказалась на подиуме. Команда завоевала серебро, проиграв Красноярскому краю (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров) 17,8 секунды. Тройку призёров замкнул Уральский федеральный округ (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин) с отставанием в 33,5 секунды. При этом команду в число лидеров вытащила именно экс-лыжница: она подняла команду с пятого на первое место и удерживала эту позицию весь свой этап.

Тюменская область между тем стала седьмой, а республика Башкортостан вообще была снята на втором этапе как круговая: ни Бабиков, ни Латыпов даже не успели выйти на трассу. Однако у неудачи башкирской команды есть объяснение. Ещё на первом спуске спустя минуту после старта гонки Анна Кунаева вместе с несколькими спортсменками вылетела за пределы трассы и сломала винтовку.

Тройка призёров Фото: Сергей Аверьянов/СБР

«Мы стартанули, здесь очень узкий поворот сразу после старта. Если заходишь по внутреннему радиусу – там лёд. Такая каша была… – пояснила Кунаева. – Снега очень много навалило, даже сейчас он идёт. Так получилось, что мы с девочками столкнулись. Мне наехали на лыжу, я не удержалась – упала. Вылетела за борты, встала, побежала. Девчонки, естественно, от меня оторвались. Прихожу на стрельбу — у меня в диоптре снег. Пытаюсь прочистить, продуваю. Не очень помогло. В итоге получилось, что я зашла на два штрафных круга. Дополнительные патроны мне не помогли. Девчонки уже далеко убежали. Не было сил догнать. После падения дыхание ещё сбилось, было очень тяжело».

Причём для Кунаевой это была вторая поломка винтовки за этот уикенд. Накануне спортсменка также упала на трассе и серьёзно повредила оружие. Тренерам перед сегодняшним стартом пришлось склеивать и заново собирать винтовку.

Из сборников в смешанной эстафете также бежал Максим Цветков, который с командой Санкт-Петербурга занял 10-е место, и Лариса Куклина, которая в составе ЯНАО стала восьмой.