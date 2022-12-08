С отвратительной стрельбой Анамария оказалась в шаге от медали. А что будет, когда она сможет закрыть все мишени?!

Экс-лыжница ворвалась в биатлон и вынесла всех на Кубке мира. Ураганный дебют Лампич

Женский спринт на Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцене чуть не закончился сенсацией, которую могла устроить словенка Анамария Лампич.

Лыжница, перешедшая в биатлон лишь этой весной и выполнившая критерии отбора на Кубок мира всего неделю назад, в первой же своей гонке на самом высоком мировом уровне заехала в «цветы». По скорости она утёрла нос всем быстроногим соперницам, включая сестёр Эберг. И не добралась до медали лишь потому, что совсем уж запорола стрельбу на стойке.

Что будет, когда она научится стрелять?!

Чуть ли не с первых метров дистанции было понятно, что сегодня болельщиков может ждать чудо и удивительное событие в истории биатлона. Лампич с первых же метров захватила лидерство по скорости на лыжне и не упускала его до конца гонки. На первом круге она обгоняла Эльвиру Эберг почти на 17 секунд, а всех остальных – ещё больше. Вишенкой на этом скоростном словенском торте стала великолепная стрельба на лёжке.

Второй круг по отношению к соперницам получился чуть менее быстрым, но Анамария уверенно лидировала. Всё должна была решить стойка. И на втором огневом рубеже экс-лыжница дрогнула – две закрытых мишени из пяти.

Для спринта три промаха – это, безусловно, много. Но даже с такой стрельбой Лампич теоретически могла добраться до медали в дебютной гонке. От потенциальной бронзы её отделили лишь 15 секунд. При этом словенка за счёт быстрых ног превзошла Ханну Эберг (два промаха), Доротею Вирер (один промах), Линн Персонн (один промах), Лизу Терезу Хаузер (один промах) и многих других. Ход у неё — безоговорочно лучший. Эльвира Эберг по чистой скорости отстала почти на полминуты. Все остальные — ещё дальше.

Анамария Лампич – на пятом месте. Теперь осталось чуть-чуть подтянуть стрельбу и получше раскладываться по дистанции. Если словенка сможет подтянуть эти навыки, то станет новой королевой мирового биатлона.

Херрман подаёт Лампич пример

А пока пример Лампич показывает Денизе Херрман – ещё одна спортсменка, в своё время перебравшаяся из лыж в биатлон. Многие помнят, с каким трудом она боролась со стойкой, но сумела свою стрельбу стабилизировать и всё-таки добраться до самых серьёзных успехов в мировом биатлоне.

В Хохфильцене Херрман выступила образцово-показательно: и безупречная стрельба, и стабильно высокая скорость. Да, Эльвира Эберг была значительно быстрее, но с остальными лидерами немка бежала в одни ноги.

Эберг допустила два промаха – два штрафных круга оставили её лишь на четвёртом месте, а бронзу по итогам гонки забрала разогнавшаяся в начале декабря француженка Жулия Симон. Эта третья позиция позволила Симон выйти на первое место в общем зачёте Кубка мира, опередив Лизу Виттоцци, но разрывы пока ничтожные, и борьба за первое место предстоит страшная.