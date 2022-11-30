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Бывшая лыжница Анамария Лампич ходом разрывает соперниц на Кубке IBU — когда словенская звезда выступит на Кубке мира?

Звезда лыжных гонок перешла в биатлон и разрывает соперниц ходом. Ждём от неё сенсаций?
Татьяна Постникова
Анамария Лампич ходом разрывает соперниц
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Анамария Лампич в первой же своей гонке заехала в «цветы» на Кубке IBU. Похоже, пора отправлять её сразу на Кубок мира.

Пока в Контиолахти идёт первый этап Кубка мира, за которым пристально следят поклонники биатлона, в Идре параллельно проходят соревнования в рамках Кубка IBU. Этот турнир традиционно вызывает меньший интерес аудитории, однако именно сейчас там происходит кое-что важное.

Звёздная лыжница Анамария Лампич, этой весной перешедшая в биатлон, прекрасно провела стартовые гонки и уже выполнила критерий отбора в основную команду. Ждём медалей от спортсменки на Кубке мира?

«Я не боюсь новых вызовов»

Переход Анамарии Лампич в биатлон состоялся в мае 2022 года. Тогда спортсменка официально заявила, что будет выступать в новом для себя виде спорта. Эксперты предположили, что решение словенки связано с проблемами в лыжной федерации, ведь в апреле Лампич заявляла, что организация совершенно не заботится о спортсменах на высоком уровне.

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Сама же лыжница назвала другие причины перехода. Она утверждает, что выиграла в лыжах всё, что хотела, за исключением олимпийской медали. А теперь не хочет стоять на месте и планирует развиваться в биатлоне.

В активе Лампич за годы выступления в лыжных гонках три медали чемпионатов мира, три победы в гонках Кубка мира и «Малый хрустальный глобус» спринтерского зачёта по итогам сезона-2020/2021.

«Жизнь продолжается, и я думаю, что отдала лыжам почти всё, что могла, – заявила Лампич. – Каждый в жизни приходит к моменту, когда необходимо принять решение. Я знаю, что могу сделать в лыжах намного больше, но желание взяло верх. Я выбираю биатлон и хочу стать одной из лучших. Понимаю, что иногда нужно отказаться от хорошего, если хочешь что-то изменить и двигаться вперёд. Знаю, что мне будет нелегко. Мне придётся научиться стрелять, некоторым вещам придётся учиться заново. Я не боюсь этих вызовов, знаю, что способна много работать для цели, которую перед собой поставила. Если бы я не был так уверена, что смогу добиться успеха в этом виде спорта, я бы не решилась на это».

При этом Анамария призналась, что образцом подражания для неё стала Стина Нильссон, которая перешла в биатлон несколькими годами ранее, а в конце прошлого сезона уже взяла первую личную медаль – бронзу в спринте.

Анамария Лампич

Анамария Лампич

Фото: Clive Rose/Getty Images

«У неё многообещающее начало»

Анамария начала упорно тренироваться и уже в июне в целом совладала со стрельбой. По крайней мере, главный тренер сборной Словении, знакомый нам Рикко Гросс, утверждал, что её точность составляет 70%.

«Начало у неё многообещающее. Она стреляет всего три недели, но у неё уже около 70% попаданий, – объяснял Гросс. – Это хорошая первоначальная точка. Пока она осваивает базовые вещи, для неё всё это в новинку. На мой взгляд, она действительно талантлива. Если Лампич продолжит так же упорно работать, то быстро добьётся прогресса. Хорошо, что она всё время чем-то интересуется и задаёт вопросы. Но этот процесс занимает пять-шесть месяцев. Пока она стреляет только с лёжки. Но затем перейдёт и на стойку».

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Видимо, Лампич быстро прогрессировала, потому что уже в сентябре Гросс не исключал дебюта бывшей лыжницы на Кубке мира уже в Контиолахти. Правда, он утверждал, что спортсменка сперва должна выступить на Кубке IBU.

Не стоит забывать, что, если бы первый этап Кубка IBU в Шушене не был отменён, у словенки действительно была бы возможность дебютировать на КМ уже в Финляндии. Однако обстоятельства сложились иначе, и в ноябре спортсменка отправилась лишь на второй по значимости в Европе турнир.

Анамария Лампич

Анамария Лампич

Фото: Millo Moravski/Getty Images

Скорый дебют в основе

29 ноября Анамария дебютировала в роли биатлонистки на международном уровне. В своей первой же гонке словенка заехала в «цветы», заняв шестое место в спринте с четырьмя промахами (по два на каждом рубеже). Лидеру Марте Йохансен она проиграла 37 секунд. В пасьюте Лампич выглядела чуть хуже. Новоиспечённая биатлонистка финишировала 15-й с семью промахами. Победительнице гонки Йохансен она уступила две минуты и четыре секунды.

«Я очень довольна гонкой и очень счастлива! Что касается стрельбы, думаю, что на первый раз это очень хорошо. Надеюсь, так будет и дальше. Я счастлива, что являюсь официальным членом биатлонной семьи», – сказала Лампич.

Несмотря на не самые шикарные результаты в стрельбе, по скорости словенка ожидаемо была лучшей. Ногами в спринте она «привезла» той же Марте в общей сложности почти 1,5 минуты. Аналогичная история была и в пасьюте: Йохансен Лампич накинула 2,5 минуты. При этом ставшая второй ногами и закончившая гонку на четвёртом месте Тильда Юханссон проиграла Лампич 41 секунду.

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Пускай результаты Лампич и неидеальны, она, по сообщениям словенской прессы, выполнила критерии для отбора в основную команду. Предполагается, что экс-лыжницу могут вызвать в сборную на Кубок мира уже на следующий этап, который пройдёт в Хохфильцене с 5 по 11 декабря.

А пока Анамария выступала на Кубке IBU, лучшей словенкой на Кубке мира в индивидуальной гонке стала Полона Клеменчич. Она заняла 19-е место с двумя промахами. Ногами при этом спортсменка была только 20-й с отставанием более чем в полторы минуты. Впрочем, для словенки это очень неплохой результат, так что Лампич ещё придётся выдержать конкуренцию.

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Теги Биатлон Кубок мира Анамария Лампич •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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