«Это что-то совершенно сумасшедшее». Сенсация на Кубке мира по биатлону

Шведка Анна Магнуссон за семь лет на Кубке мира ни разу не забиралась даже в «цветы». А тут сразу золото!

Первая женская гонка этапа Кубка мира по биатлону – 2022/2023 в Анси подарила болельщикам сенсацию. Победу в спринте одержала Анна Магнуссон.

Биатлонистка отнюдь не безызвестная – она уже семь сезонов бегает за основную сборную Швеции. Правда, за это время запомнилась исключительно как эстафетный боец, никогда не впечатлявший в личных гонках.

А тут сразу золото! Удивлены были все.

«Всё сошлось. Я в шоке!»

Победа Магнуссон была неожиданной, учитывая, что все фаворитки были в строю. Однако точная работа Анны на рубежах и ошибки соперниц позволили ей оказаться на пьедестале. Стоит при этом сказать, что скорость шведки была на уровне лучших. На первом круге она была 11-й ногами (+9,8 секунды от лидера), на втором –13-й (+9,1), а на последнем неожиданно оказалась быстрейшей. Херрман-Вик она «привезла» 1,3 секунды. В общем же по скорости Магнуссон оказалась четвёртой – Денизе она проиграла 12,4 секунды.

Мини-сенсацию едва не сотворила и французская дебютантка Софи Шово. Девушка в своей пятой гонке Кубка мира остановилась в шаге от медали. У неё был ноль на обоих рубежах, но на третьем круге не хватило сил.

Но вернёмся к главной звезде сегодняшнего вечера Магнуссон. Поклонники биатлона знают её давно. В основу сборной Швеции она входит с 2016 года, однако время от времени выпадала с Кубка мира и каталась на Кубке IBU. В 2017 году Анна в составе сборной Швеции в эстафете взяла серебро чемпионата мира, а через год – серебро Олимпиады. За семь сезонов спортсменка завоевала в эстафетах восемь медалей, при этом в личных гонках она выступала гораздо хуже. Лучшим результатом Магнуссон до сегодняшнего дня было седьмое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Обычно же биатлонистка финишировала во втором или третьем десятке. То есть в спринте Анси шведка впервые заехала в топ-6, сразу же выиграв золото.

Неудивительно, что такой поворот событий стал настоящим шоком для Анны. Когда девушка поняла, что выиграла гонку, она расплакалась.

«На самом деле, сегодня я чувствовала себя ужасно, даже больной. Я не думала о победе, когда проснулась утром. Но получилась фантастическая гонка, всё сошлось. Я в шоке! Попытка сохранить высокую скорость действительно вымотала меня сегодня. Но это здорово. Это стоит того, чтобы оказаться на вершине. Я невероятно горжусь собой», – призналась Магнуссон TV2.

«Йоханнес (Йоханнес Лукас, тренер сборной Швеции. – Прим. «Чемпионата») совсем сошёл с ума на последнем подъёме. Я действительно не думала об этом, на прошлой неделе мне казалось, что первая шестёрка была совсем рядом. Но я не думала, что всё будет так хорошо.Оглядываясь на назад, могу сказать, что у меня было очень хорошее начало взрослой карьеры, но потом пошли сложные сезоны. Мой подиум кажется чем-то совершенно сумасшедшим после такого. Было сложно, но получилось хорошо», – добавила Анна SVT.

«Меня до сих пор трясёт»

Крайне удивлён результатом был и тренер биатлонистки. Йоханнес Лукас честно сказал, что его потряхивает от выдающегося успеха подопечной.

«Меня до сих пор трясёт. Это было просто невероятно! Сегодня действительно классный день. Фантастическая гонка, просто идеальная. Анна выиграла на Кубке мира! Каждый, кто много работал над достижением результата, сегодня может понять нас, прочувствовать всё это с нами, ведь мы сделали большой шаг. Она действительно сделала всё, что могла. Она пережила проблемы с ногами, травму руки. Она подумывала об уходе из биатлона».

В восторге была и другая шведская биатлонистка Линн Перссон, которая, заняв второе место в спринте, также показала свой лучший личный результат в карьере: «Это фантастика, это так весело! Во время гонки я увидела, что Анна лидирует, подумала: «Чёрт, сегодня всё идёт хорошо».

Поздравила подругу и Эльвира Эберг, занявшая лишь восьмое место. Шведка сказала, что Магнуссон наконец-то достигла того, чего заслуживала.

Шведский комментатор Мариус Скьелбек сказал, что Анна провела лучшую гонку в своей жизни: «Она провела настоящую гонку жизни и вполне заслуженно одержала свою первую победу на Кубке мира».

В стороне не остался и легендарный Уле-Эйнар Бьорндален. Восьмикратный олимпийский чемпион сказал, что приятно удивлён победе Магнуссон.

«Сегодня её не было в моём списке претендентов на медаль. Победа Анны – шок, но за такими историями приятно наблюдать. Я никогда не видел подобного, я действительно шокирован», – сказал Бьорндален.