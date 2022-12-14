«У меня мурашки по коже». Французская биатлонистка творит на Кубке мира удивительные вещи

Жулия Симон – новая большая звезда мирового биатлона. А ведь в начале сезона на неё почти никто не ставил.

Настоящим открытием нового сезона Кубка мира-2022/2023 по биатлону стала француженка Жулия Симон. Прошло всего два этапа, а её отрыв от ближайшей преследовательницы в общем зачёте составляет уже 65 очков.

Достанет ли новая звезда биатлонной элиты до «Хрустального глобуса»?

«Я нашла ключ»

Впервые Жулия Симон появилась на Кубке мира пять лет назад и пробежала только четыре гонки за сезон, а её лучшим результатом стало 26-е место в спринте. В сезоне-2017/2018 француженка также приняла участие в нескольких этапах и смогла добиться большего: рекорд – 12-е место. Лишь спустя почти два года после дебюта Жулии удалось закрепиться в основном составе сборной.

Перед началом нынешнего сезона на её счету уже имелось десять подиумов Кубка мира, среди которых четыре победы, это если не считать эстафеты, где французская сборная стабильно показывает прекрасные результаты.

Перед сезоном-2022/2023 мало кто ставил на 26-летнюю француженку, которая уже успела стать призёром Олимпийских игр – 2022 в смешанной эстафете, тем более что та повредила колено и пропустила чемпионат Франции.

Жулия Симон Фото: AP/TASS

Первую гонку на Кубке мира она провела удачно, но не выделялась на фоне победительниц – стала пятой. А спринт оказался невыразительным – 16-е место с двумя промахами на стойке. Жулия обратила на себя общее внимание только после гонки преследования в финском Контиолахти, установив новый женский рекорд XXI века – Симон финишировала первой, стартовав с самой далёкой позиции (16-й). Предыдущей рекордсменкой была норвежка Тура Бергер, победившая в Антхольце в сезоне-2012/2013, после старта с 14-го места.

«Поздравляю, Жулия! Несколько лет мы чувствовали, что у тебя есть спортивное мастерство и интеллектуальное стремление стать великим спортсменом. Твоя работа начинает окупаться!», «Спасибо за ощущения, даже перед телевизором!», «У меня мурашки по коже! Молодец, молодец и еще раз молодец!» – восхищались в комментариях болельщики француженки.

Сразу после финиша Жулия назвала этот пасьют лучшей гонкой в карьере:

«Это начало сезона – большое облегчение. У меня действительно есть ощущение, что я нашла ключ и теперь способна проводить анализ, когда что-то не получается. Это позволяет мне чувствовать себя спокойнее во время стрельбы, и это доставляет мне реальное удовольствие. Последние два года начало сезона выдавалось очень сложным, зато на этот раз мне сразу удалось вернуться в центр сюжета!»

«Предпочла бы иметь жёлтую майку в конце сезона!»

В австрийском Хохфильцене разогнавшаяся француженка заняла третье место. Симон впервые в карьере лидирует в общем зачёте Кубка мира, а для Франции это первое лидерство в женском биатлоне после Жюстин Бреза-Буше.

«Жёлтая майка значит для меня многое, хотя я предпочла бы иметь её в конце сезона! Жёлтая майка – это то, о чëм я всегда мечтала, поэтому буду носить её с большой гордостью. Это первый шаг вперед, и я смогу сказать, что надела майку лидера однажды в своей карьере, но ещё многое предстоит сделать и много на что обратить внимание. Чтобы сохранить майку, необходимо будет проводить гонки так, как я это делаю с начала зимы», – призналась Симон.

Француженка хочет быть скромной

В начале сезона француженка говорила, что не готова бороться за победу в общем зачете, но после яркого восхождения на биатлонный Олимп Симон стала амбициознее в своих мечтах.

«Я знаю, на что способна, и я уверена в себе. Я буду верить в свои шансы, и посмотрим, что произойдет. Перед началом сезона, чтобы обрести стабильность, я не хотела давить на себя в вопросе об общем зачете. Борьба за жёлтую майку – это то, что отнимает много энергии и требует большой стабильности, пропускать гонки нельзя. Посмотрим, способна ли я на это, но моя цель — прежде всего быть стабильной. Я буду двигаться шаг за шагом, и посмотрим, что получится, потому что в биатлоне всё может измениться очень быстро. Нужно оставаться скромной», – сказала Симон.

Пасьют в Хохфильцене стал первой в карьере Симон гонкой, в которой она вышла на старт в жёлтой майке лидера.

«Это потрясающе! Это невероятный результат! Победа в жёлтой майке – это что-то действительно особенное. Гонка прошла просто идеально, даже не верится! Я получила огромное удовольствие», – ликовала француженка.

Жулия Симон Фото: IMAGO/Beautiful Sports/ТАСС

«Я проживаю свою лучшую биатлонную жизнь»

После победы в жëлто-красной майке лидера в Хохфильцене Жулия Симон оценила отличное для себя начало зимы, которое заставило её пересмотреть свои амбиции, в частности, в отсутствие на данный момент Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф, двух норвежек, выигравших два последних «Больших хрустальных глобуса», а также россиян и белорусов.

«Я просто чувствую, что живу своей лучшей биатлонной жизнью с точки зрения результатов и удовольствия. Конечно, у меня такое ощущение, что я вышла на высокий уровень, но это не конец. Мы должны выстраивать гонку за гонкой и продолжать показывать хорошие результаты», – сказала француженка.

Стопроцентная точность в стрельбе

И немного статистики. Жулия далеко не самая скоростная биатлонистка современности. По ходу на дистанции она зачастую не входит даже в топ-3, стабильно уступая сестрам Эберг и, конечно, новоиспеченной биатлонистке Анамарии Лампич, которая совсем недавно произвела фурор на Кубке мира. Жёлтую майку француженке принесла стрельба, кардинально изменившаяся по сравнению с прошлыми сезонами. Уникальная 100-процентная точность на лежке и 90-процентная — на стойке создают преимущество Жулии даже перед шведкой Эльвирой Эберг, которую все считали фавориткой этого сезона.

В прошлом сезоне точность стрельбы Симон была довольно скромной: 84% на лежке и 78% на стойке. Разница ощутима – только пять из сделанных ею 100 выстрелов прошли мимо цели в этом сезоне.

В эстафете команда Франции выглядела ярко тоже благодаря стараниям Жулии Симон. Анаис Шевалье-Буше назвала выступление Симон «невероятным».

«У неё все получается так легко. Она действительно впечатляет. Думаю, ей понравится выступать в Ле Гран Борнане в жёлтой майке. Это будет классно!» – эмоционально высказалась Анаис.

Уже 15 декабря Жулия выйдет на старт на домашнем стадионе в Анси в жёлтой майке. До неё майку лидера примеряли только семь её соотечественниц: Анн Бриан, Коринн Ниогре, Сильви Бекар, Эммануэль Кларе, Сандрин Байи, Мари Дорен-Абер и Жюстин Бреза-Буше. Трое из них — Бриан, Кларе и Байи — становились обладательницами «Большого хрустального глобуса». Получится ли у Жулии Симон вступить в ряды последних, ещё неизвестно, но она определенно приложит для этого все усилия.