В сборной России по биатлону назначили нового главного тренера. Зачем нужны эти перемены?

У сборной России по биатлону вновь появился главный тренер. С момента ухода с этого поста Валерия Польховского по состоянию здоровья команда обходилась без главного тренера. А теперь на эту должность назначен трёхкратный чемпион мира, бывший министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Официально сборная России была без главного тренера с 31 мая 2021 года. По факту – значительно раньше.

Польховского не было с командой в завершающей части сезона-2020/2021. Сейчас уже неважно, какие были тогда разговоры. Факт в том, что должность главного тренера, который осуществляет генеральное руководство национальной командой — быть менеджером, а не писать тренировочные планы, оставалась вакантной даже в олимпийский сезон.

Сейчас сборная разделена на группы, у каждой из которых есть свои тренерские штабы. Для них вряд ли что-то поменяется, кроме отчётности. До этого отчитывались президенту, теперь – главному тренеру. Но при этом появится системный план. Все эти группы не могут жить сами по себе.

Справится ли Ростовцев с должностью, которая отняла массу здоровья у Польховского и его предшественника Анатолия Хованцева?

Спортивное прошлое, пусть и замечательное, с победами на чемпионатах мира и серебром на Олимпиаде, пусть в прошлом и остаётся. Важнее другое.

Ростовцев работал в сборной России во времена Вольфганга Пихлера. Вернее, был помощником немца в женской команде. То есть представление о том, какие запросы могут быть у тренеров национальной команды, у Ростовцева есть. Как и опыт того, как работать с федеральными средствами.

Павел Ростовцев Фото: РИА Новости

Он был руководителем агентства по физкультуре и спорту Красноярского края и возглавлял местную Академию биатлона до прихода в сборную России, а также стал региональным министром после ухода из национальной команды – сначала в Иркутской области, затем в Красноярском крае. Были в его карьере чиновника и депутатство, и должность советника губернатора.

Новость по теме Майгуров объявил о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону

В целом Ростовцев – это не тренер, а именно менеджер, управленец. Так что с должностью главного тренера в сборной России справится.

Другой вопрос, зачем сейчас эта должность, когда российские биатлонисты не могут участвовать в международных стартах? Но тот же вопрос можно задать и, например, про Валерия Карпина. Футбольная сборная играет только с командами бывших азиатских республик СССР, а наставник недавно продлил свой контракт с РФС. Сохраняют свои посты и тренеры других сборных.

Возможно, именно сейчас – самое удобное время для подобного назначения, когда есть возможность спокойно выстроить работу всей тренерской иерархии. Без криков и скандалов, которые неизбежны при участии в международных стартах (дело даже не в результатах, а в отборе в команду). Но важно, чтобы главный тренер не был свадебным генералом, а реально работал.